9 цивилизаций, загадка исчезновения которых остаётся неразгаданной



За всю историю человечества на планете существовало огромное количество народов и целых цивилизаций, которые не дожили до сегодняшнего дня. Историки и археологи активно занимаются изучением каждой из них. Вот только если об одних информации много, и можно узнать как они появились и пропали с авансцены истории, то судьба других для исследователей продолжает быть туманной.
Вашему вниманию «девятка» цивилизаций, загадка исчезновения которых остаётся неразгаданной.

1. Ольмеки


Одна из древнейших цивилизаций мира. /Фото: interesnyefakty.org

Одна из древнейших цивилизаций мира. /Фото: interesnyefakty.org

 

Ольмеки жили в южной и центральной Мексике, приблизительно в 1400-х гг. до н.э.: их остатки обнаружили на территории современных Сан-Лоренцо, Потреро-Нуэво и Теночтитлане. Представители этой культуры оставили после себя пирамиды, дворцы, скульптуры, и даже курганы. Уровень их обработки свидетельствует о том, что данная цивилизация ныне именуется учёными как самая древняя и развитая цивилизация среди всех известных американских народов. А вот о причинах исчезновения ольмекской народности, которая произошла в 400-х годах до н.э., не известно ничего. Выдвигается несколько теорий: климатические изменения, сейсмическая и вулканическая активность, либо вообще выдвигаются мнения о похищении цивилизации неизвестными существами.

2. Набатейское царство


После этой таинственной цивилизации остались красивые дворцы. /Фото: travelask.ru

После этой таинственной цивилизации остались красивые дворцы. /Фото: travelask.ru


 

Территорией Набатейского царства называется регион, где находится нынешние Израиль, Иордания, Сирия и Саудовская Аравия. Сохранилась и столица государства - город Петра, который буквально высекли из скалы.
Известно, что в основном набатеи занимались торговлей драгоценными камнями и металлами, натуральным шёлком, слоновой костью, чему способствовало выгодное географическое положение. Кроме того, в отличие от других древних цивилизаций, в Набатейском царстве не было рабства. Однако успешная и передовая на первый взгляд цивилизация примерно 4 веке до н.э. внезапно, но при этом очень организованно уходит с отлично обжитого места. Исходя из этих данных, историки сделали лишь один вывод относительно исчезновения набатеев: торговые пути сменились, и территория оказалась невыгодной для проживания.

3. Аксумское царство


Есть как минимум три версии, как исчез Аксум. /Фото: hightech.fm

Есть как минимум три версии, как исчез Аксум. /Фото: hightech.fm

 

Аксумское царство располагалось на территории современной Эфиопии, и датируется 1 веком нашей эры, а столица именовалась Аксум и была торговым городом. Основным предметом сбыта были слоновая кость и золото, а покупателями зачастую становились Индия и Древний Рим. Об успешности достатке этой народности говорит, в частности, наличие собственной монетной расчётной системой. Другим известным памятником культуры Аксумского царства - это стеллы, дошедшие до наших дней. Об исчезновении цивилизации спорят до сих пор: зачастую выдвигаются предположения о возможном завоевании государства еврейской царицей Юдифью, стихийные бедствия или изменения климата, либо упадок и голод по причине торговой изоляции.

4. Микены


Одна из самых загадочных цивилизаций Античности. /Фото: ontrips.ru

Одна из самых загадочных цивилизаций Античности. /Фото: ontrips.ru


 

Довольно известная древнегреческая цивилизация, которая существовала приблизительно с 1600-х гг. до н.э. Микенская культура отличалась сильной военной организацией, имевшей, в частности собственный морской флот. В мирные же годы микенцы занимались торговлей, причём сбывалась продукция ремесленников, так как территория их расселения была бедна на природные ресурсы. А вот о том, куда делись представители этой цивилизации, дискуссии не утихают десятилетиями. Самыми популярными версиями являются природные катаклизмы, военный упадок, классовый конфликт.

5. Кхмерская империя


Потерянное величие древней Камбоджи. /Фото: vokrugsveta.ua

Потерянное величие древней Камбоджи. /Фото: vokrugsveta.ua

 

На территории современной Камбоджи, а также Вьетнама, Таиланда и Лаоса можно найти величественные остатки некогда сильнейшего государства юго-восточной Азии IX столетия. Среди историков она известна как Камбуджадеша, и отличается яркостью и богатством культуры. Однако просуществовала столь сильная империя всего 500 лет, после чего непонятно по какой причине она прекратила своё существование. Историки и археологи считают наиболее вероятной версией исчезновения Кхмерской империи экономический упадок из-за постоянных войн.

6. Трипольская культура


Земледельческая культура, которая непонятно как пропала. /Фото: dzvin.media

Земледельческая культура, которая непонятно как пропала. /Фото: dzvin.media

 

На территории Восточной Европы примерно пять тысяч лет назад существовала богатейшая земледельческая цивилизация - Трипольская культура. Вот только загадок после себя оставила достаточно: например, совершенно непонятно, зачем трипольцы через каждый 50-70 лет полностью сжигали свою деревню, чтобы на этом же или другом месте выстроить новую. Совершенно непонятны и причины, по которым они исчезли с исторической карты. Самыми популярными версиями в этом отношении являются климатические изменения, завоевание трипольской культуры другой или мирная ассимиляция с соседствующими племенами в результате общего упадка.

7. Культура Кловис


Возможно, это была первая американская цивилизация. /Фото: cyrillitsa.ru

Возможно, это была первая американская цивилизация. /Фото: cyrillitsa.ru

 

Доисторическая цивилизация каменного века, названная исследователями Кловис, нередко считается ими первой цивилизацией, которая проживала в Северной и Центральной Америке: по данным редакции Novate.ru, существовала она примерно 14 000 лет назад. Будучи ярким представителем каменных племён, они, как и остальные, занимались собирательством и охотой. Но больше информации о них фактически нет, равно как и причин их исчезновения. Среди версий выдвигаются предположения о падении небесного тела, либо о похолодании в результате Ледникового периода.

8. Минойская цивилизация


Античная цивилизация бронзового века. /Фото: krugosvet.ru

Античная цивилизация бронзового века. /Фото: krugosvet.ru

 

Ещё одна античная цивилизация, оставившая после себя немало тайн. Согласно выводам археологов, культура существовала примерно с 14 столетия до н.э., то сеть является представителем бронзового века. Ряд раскопок, которые проводятся экспедициями, находят множество остатков дворцов и артефакты. Однако все эти находки не проливают свет на обстоятельства исчезновения минойской цивилизации. Среди наиболее популярных теорий сейсмическая или вулканическая активность, а также стихийные бедствия, ставшие причинами голода.

9. Анасази


Непонятно, почему эти красивые дома были брошены хозяевами. /Фото: elementy.ru

Непонятно, почему эти красивые дома были брошены хозяевами. /Фото: elementy.ru

 

Данная индейская культура настолько древняя, что исследователями именуется как цивилизация, которая была предками племени пуэбло. Территорией её расселения определяется современным юго-западным регионом Америки. О анасази известно, что они занимались изготовлением керамических изделий, которые и сегодня археологи находят в оставшихся после них качественно построенных зданиях. Об исчезновении данной цивилизации известно только то, что они покинули обжитые территории в 12 столетии до н.э. А причины данного процесса не исследованы до конца, и на сегодняшний день основной версией считаются военные конфликты.

