9 цивилизаций, загадка исчезновения которых остаётся неразгаданной

За всю историю человечества на планете существовало огромное количество народов и целых цивилизаций, которые не дожили до сегодняшнего дня. Историки и археологи активно занимаются изучением каждой из них. Вот только если об одних информации много, и можно узнать как они появились и пропали с авансцены истории, то судьба других для исследователей продолжает быть туманной.
1. Ольмеки
Одна из древнейших цивилизаций мира. /Фото: interesnyefakty.org
Ольмеки жили в южной и центральной Мексике, приблизительно в 1400-х гг. до н.э.: их остатки обнаружили на территории современных Сан-Лоренцо, Потреро-Нуэво и Теночтитлане. Представители этой культуры оставили после себя пирамиды, дворцы, скульптуры, и даже курганы. Уровень их обработки свидетельствует о том, что данная цивилизация ныне именуется учёными как самая древняя и развитая цивилизация среди всех известных американских народов. А вот о причинах исчезновения ольмекской народности, которая произошла в 400-х годах до н.э., не известно ничего. Выдвигается несколько теорий: климатические изменения, сейсмическая и вулканическая активность, либо вообще выдвигаются мнения о похищении цивилизации неизвестными существами.
2. Набатейское царство
После этой таинственной цивилизации остались красивые дворцы. /Фото: travelask.ru
Территорией Набатейского царства называется регион, где находится нынешние Израиль, Иордания, Сирия и Саудовская Аравия. Сохранилась и столица государства - город Петра, который буквально высекли из скалы.
3. Аксумское царство
Есть как минимум три версии, как исчез Аксум. /Фото: hightech.fm
Аксумское царство располагалось на территории современной Эфиопии, и датируется 1 веком нашей эры, а столица именовалась Аксум и была торговым городом. Основным предметом сбыта были слоновая кость и золото, а покупателями зачастую становились Индия и Древний Рим. Об успешности достатке этой народности говорит, в частности, наличие собственной монетной расчётной системой. Другим известным памятником культуры Аксумского царства - это стеллы, дошедшие до наших дней. Об исчезновении цивилизации спорят до сих пор: зачастую выдвигаются предположения о возможном завоевании государства еврейской царицей Юдифью, стихийные бедствия или изменения климата, либо упадок и голод по причине торговой изоляции.
4. Микены
Одна из самых загадочных цивилизаций Античности. /Фото: ontrips.ru
Довольно известная древнегреческая цивилизация, которая существовала приблизительно с 1600-х гг. до н.э. Микенская культура отличалась сильной военной организацией, имевшей, в частности собственный морской флот. В мирные же годы микенцы занимались торговлей, причём сбывалась продукция ремесленников, так как территория их расселения была бедна на природные ресурсы. А вот о том, куда делись представители этой цивилизации, дискуссии не утихают десятилетиями. Самыми популярными версиями являются природные катаклизмы, военный упадок, классовый конфликт.
5. Кхмерская империя
Потерянное величие древней Камбоджи. /Фото: vokrugsveta.ua
На территории современной Камбоджи, а также Вьетнама, Таиланда и Лаоса можно найти величественные остатки некогда сильнейшего государства юго-восточной Азии IX столетия. Среди историков она известна как Камбуджадеша, и отличается яркостью и богатством культуры. Однако просуществовала столь сильная империя всего 500 лет, после чего непонятно по какой причине она прекратила своё существование. Историки и археологи считают наиболее вероятной версией исчезновения Кхмерской империи экономический упадок из-за постоянных войн.
6. Трипольская культура
Земледельческая культура, которая непонятно как пропала. /Фото: dzvin.media
На территории Восточной Европы примерно пять тысяч лет назад существовала богатейшая земледельческая цивилизация - Трипольская культура. Вот только загадок после себя оставила достаточно: например, совершенно непонятно, зачем трипольцы через каждый 50-70 лет полностью сжигали свою деревню, чтобы на этом же или другом месте выстроить новую. Совершенно непонятны и причины, по которым они исчезли с исторической карты. Самыми популярными версиями в этом отношении являются климатические изменения, завоевание трипольской культуры другой или мирная ассимиляция с соседствующими племенами в результате общего упадка.
7. Культура Кловис
Возможно, это была первая американская цивилизация. /Фото: cyrillitsa.ru
Доисторическая цивилизация каменного века, названная исследователями Кловис, нередко считается ими первой цивилизацией, которая проживала в Северной и Центральной Америке: по данным редакции Novate.ru, существовала она примерно 14 000 лет назад. Будучи ярким представителем каменных племён, они, как и остальные, занимались собирательством и охотой. Но больше информации о них фактически нет, равно как и причин их исчезновения. Среди версий выдвигаются предположения о падении небесного тела, либо о похолодании в результате Ледникового периода.
8. Минойская цивилизация
Античная цивилизация бронзового века. /Фото: krugosvet.ru
Ещё одна античная цивилизация, оставившая после себя немало тайн. Согласно выводам археологов, культура существовала примерно с 14 столетия до н.э., то сеть является представителем бронзового века. Ряд раскопок, которые проводятся экспедициями, находят множество остатков дворцов и артефакты. Однако все эти находки не проливают свет на обстоятельства исчезновения минойской цивилизации. Среди наиболее популярных теорий сейсмическая или вулканическая активность, а также стихийные бедствия, ставшие причинами голода.
9. Анасази
Непонятно, почему эти красивые дома были брошены хозяевами. /Фото: elementy.ru
Данная индейская культура настолько древняя, что исследователями именуется как цивилизация, которая была предками племени пуэбло. Территорией её расселения определяется современным юго-западным регионом Америки. О анасази известно, что они занимались изготовлением керамических изделий, которые и сегодня археологи находят в оставшихся после них качественно построенных зданиях. Об исчезновении данной цивилизации известно только то, что они покинули обжитые территории в 12 столетии до н.э. А причины данного процесса не исследованы до конца, и на сегодняшний день основной версией считаются военные конфликты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии