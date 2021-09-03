История француженки, которая на спор отрастила бороду и стала популярной на всю Европу

Клементин Клатё-Дуле (Clementine Clattaux Delait).

Клементин сумела извлечь выгоду из своей необычной внешности.

Благодаря бороде Клементин стала моментально знаменитой на всю страну.

Вместе с мужем Клементин переименовала свое кафе в «Кафе бородатой женщины».

В своем кафе Клементин стала продавать сувениры с собственным изображением.

Клементин много приглашали на различные мероприятия, но она отказывалась.

Необычная внешность Клементин привлекла новых клиентов в ее кафе.

В кафе Клементин можно было купить открытки и подписанные фотографии с изображением бородатой Клементин.

Клементин отрастила свою бороду на спор.

Всё началось с того, что Клементин увидела бородатую женщину на местном карнавале.

Как только Клементин перестала бриться, она сразу же стала знаменитой на всю округу.

В своих мемуарах Клементин признается, что борода положительно повлияла на ее бизнес.

Клементин Клатё-Дуле.

Француженка приняла приглашение на участие в карнавалах только после смерти мужа .