Как «правильно» варить пельмешки, и почему нужно добавлять в процессе стакан холодной воды

Как «правильно» варить пельмешки. ¦Фото: novate.ru.

Сколько нужно брать воды?

Берем 1.5 л воды и 500 гр пельменей. ¦Фото: novate.ru.

Что можно (нужно) добавлять в воду?

Специи и добавки могут быть самыми разными. ¦Фото: novate.ru.

Как происходит процесс варки?

Кипятим воду. ¦Фото: novate.ru.

Добавляем соль и все остальное. ¦Фото: novate.ru.

Следом идут пельмени. ¦Фото: novate.ru.

Зачем некоторые рекомендуют добавлять стакан воды и когда это нужно сделать?

Когда закипят еще раз - льем воду. ¦Фото: novate.ru.

С чем подавать пельмени?

Приятного аппетита! ¦Фото: novate.ru.