Вся правда о протеиновой диете

Только недавно было опубликовано исследование, опровергающее негативное влияние протеиновых диет на почки. Несмотря на это, многие до сих пор опасаются повышать уровень потребления белка — даже учитывая все те полезные бонусы, которое оно дает. Мы постарались разобраться, как именно протеиновая диета сможет помочь вашим тренировкам и стоит ли ее придерживаться вообще.
Вам нужно больше
Доктор Дональд Лайман, профессор диетологии университета штата Иллинойс, уверен, что большинству из нас не помешало бы повышенное употребление белка. Рекомендуемая суточная доза составляет всего 56 грамм для взрослого мужчины — парню, который тренировками не пренебрегает, определенно стоит эту норму повысить. Белки притупляют чувство голода и могут предотвратить ожирение, диабет и болезни сердца. Если вы пытаетесь сбросить вес, то белок становится еще важнее. Больше калорий должно поступать именно из него.
Откуда брать белок
Многие продукты, в том числе орехи и бобы, могут обеспечить хорошую дозу белка. Но лучшие источники — молочные продукты, яйца, мясо и рыба. Животный белок содержит правильные пропорции незаменимых аминокислот, которые ваше тело не может синтезировать само по себе. Можно, конечно, получать полноценную дозу белка, грамотно комбинируя продукты — бобовые, орехи и зерновые культуры. В этом случае, вы должны потреблять на 25% больше растительного белка. Кроме того, фасоль и другие бобовые могут похвастать высоким содержанием углеводов, что делает сброс веса занятием проблематичным.
Белок и гормоны
Если вы начнете, постепенно, увеличивать содержание белка в рационе, то организм снизит выработку инсулина. Этот гормон трансформирует глюкозу в гликоген. При постоянной белковой диете, уровень глюкозы в крови падает гораздо медленнее, а значит, чувство голода возникает реже. То есть, для сброса веса, протеиновая диета будет идеальным решением.
Топливо для тяжестей
Тренировки требуют топлива. Каждый парень в тренажерном зале прекрасно знает, что необходимо употреблять некоторое количество белка после занятия. Но как делать это правильно? Теодор Волек, инструктор рукопашного боя из центра подготовки SAS рекомендует разбить белковый вброс на две части. Первую следует употребить за 30 минут до начала занятия, вторую — в течение получаса по его окончании. В общей сложности, вам хватит от 10 до 20 граммов белка. После занятия, инсулин замедлит распад белков, что увеличит рост мышц.
Добавки
Протеиновый коктейль — чуть ли не лучшее средство для всех, кто поддерживает концепцию здорового образа жизни. Сывороточный протеин является лучшим источником лейцина, аминокислоты, которая ведет себя как гормон роста. Добавьте в вечерний коктейль казеин — другой молочный белок, который усваивается телом медленнее, но обеспечивает более устойчивый источник аминокислот. Казеин поможет телу поддерживать положительный баланс белка в течение ночи — а значит, мышцы будут расти и во время сна.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии