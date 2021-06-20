Вся правда о протеиновой диете

Только недавно было опубликовано исследование, опровергающее негативное влияние протеиновых диет на почки. Несмотря на это, многие до сих пор опасаются повышать уровень потребления белка — даже учитывая все те полезные бонусы, которое оно дает. Мы постарались разобраться, как именно протеиновая диета сможет помочь вашим тренировкам и стоит ли ее придерживаться вообще.









Вам нужно больше

Откуда брать белок

Белок и гормоны

Топливо для тяжестей

Добавки