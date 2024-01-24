Мастер-самоучка постиг тайны самой сложной техники стеклодувов: Муррины Лорена Стампа

Из всех существующих видов искусства стеклодувная техника является одной из самых сложных. Работать со стеклом приходится в горячем состоянии, и ошибок оно не прощает. Умелый мастер может создавать изделия, толщиной с волосок, и делать фигурки с сотнями мельчайших деталей. Но даже в среде профессиональных стеклодувов старинная техника Миллефиори считается наиболее трудоемкой и сложной. Конечный результат – пластины муррины, если все было сделано правильно, поражают красочными узорами или даже настоящими картинами.
Представьте себе, что вы взяли несколько коктейльных трубочек разных цветов и сложили их вдоль так, чтобы на «торце» получился цветочек. Теперь давайте мысленно склеим эти трубочки и отрежем от получившейся «колбаски» отдельный «ломтик». Вы только что получили представление об одной из самых древних стеклодувных технологий. Только теперь представьте себе, что у вас в руках не пластмассовые трубочки, а палочки из самого дорогого в мире стекла – муранского, и сложить из них вам нужно не банальный цветок, а сложный геометрический узор или даже копию картины – например, Леонардо да Винчи (не будем же мы мелочиться). Если в мысленном эксперименте возникли сложности, не огорчайтесь, на самом деле на такое способны сегодня лишь несколько мастеров на свете. Кстати, эта техника носит название Миллефиори (тысяча цветов), а ваш отрезанный кусочек будет называться муррина.
Создание изделия в технике Миллефиори
Миллефиори - одна из самых древних техник. Еще 4 тысячи лет назад на Ближнем Востоке так изготавливали разноцветные стеклянные бусины с узорами, которые затем можно было сложить в мозаику. Затем этот способ был надолго забыт, пока его в средние века не возродили мастера из Мурано. Сегодня для подобных изделий используется только муранское стекло – оно считается наиболее пластичным, множество доступных оттенков получаются не за счет примешивания красок, а в результате разного химического состава исходного материала. Стеклянные стержни разных цветов спекаются в одну длинную заготовку, от которой затем отрезают пластины-муррины. Спекание стекла – непредсказуемый процесс. О том, получилось ли изделие так, как планировалось, мастер узнает только в самом конце. Чаще всего таким образом получают рисунки в виде цветов и геометрических фигур.
Разноцветные бусины – муррины
Техника Миллефиори - исходные заготовки, бусины и ваза
Изготовление кулона из муррин
Современные мастера продвинулись в этой технике намного дальше своих предшественников. Кроме геометрических узоров в технике Миллефиори они создают настоящие стеклянные картины, а соединить отдельные муррины могут не только в плоскую мозаику, но и в вазы невероятной красоты.
Лорен Стамп, муррина с портретом
Ваза, выполненная в технике Миллефиори, художник Дэвид Патчен
Старинная техника Миллефиори позволяет получать изделия невероятной красоты
Наиболее впечатляющих результатов в этой технике достиг американский художник-самоучка Лорен Стамп. Его картины в технике Миллефиори произвели настоящий фурор.
Лорен Стамп, муррина «Мадонна»
Лорен Стамп, муррина с портретом Генриха VIII Тюдора — короля Англии и Ирландии
Лорен Стамп, муррина «Тайная вечеря»
Самое известное творение мастера – это стеклянная копия полотна Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте». Для ее создания Лорен Стамп соединил несколько сотен стеклянных стержней разных оттенков в длинную «буханку», на срезе которой получилась картина. Каждая пластина этого уникального произведения была продана за 5 тысяч долларов.
Лорен Стамп, «Мадонна в гроте», выполненная в технике Миллефиори
Лорен Стамп, муррина «Мадонна в гроте»
Создание подобных произведений – невероятно трудоемкий процесс. В такой же технике Лорен Стамп делает и ювелирные украшения.
Портреты в стекле до их нарезки
Лорен Стамп, кулон-подвеска, выполненный в технике Миллефиори
Для того чтобы получилась картина в технике Миллефиори, мастеру приходится сначала создавать эскиз будущего рисунка. Специфика работы ограничивает набор художественных средств, и создать подобный рисунок может только тот, кто хорошо знает особенности «стеклянной живописи». Дальше мастер выплавляет стеклянные стержни нужных оттенков. Муранское стекло – самое дорогое в мире, однако только оно позволяет создавать настоящие шедевры. Дальше происходит самый сложный процесс – выкладывание палочек в нужном порядке и их спекание в единое целое. При этом вся работа может быть просто испорчена, если время или температура были подобраны неправильно. После спекания стекло остывает в течение двух дней, и только после этого мастер может сделать первый срез и понять, получилась ли задумка.
Лорен Стамп, муррины с портретами американского поэта Уолта Уитмена и ирландского поэта-модерниста Джеймса Джойса
Лорен Стамп, муррина «Портрет девушки»
Техника Миллефиори - одна из самых сложных, но и самых красивых в стеклодувном мастерстве
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии