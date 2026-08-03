Как появились консервы, идею которых позаимствовали еще у древних римлян



/ Фото: br.pinterest.com. / Фото: br.pinterest.com.

Кто хоть раз в жизни не ел консервы в том или ином виде? Они плотно вошли в нашу жизнь и сегодня уже являются не просто тем продуктом, который покупают про запас. Но мало кто задумывается о том, какой же сложный и интересный путь проделали консервы, прежде чем стать самым стандартным продуктом на магазинных полках. Кто хоть раз в жизни не ел консервы в том или ином виде? Они плотно вошли в нашу жизнь и сегодня уже являются не просто тем продуктом, который покупают про запас. Но мало кто задумывается о том, какой же сложный и интересный путь проделали консервы, прежде чем стать самым стандартным продуктом на магазинных полках.А история их появления очень интересна!



О консервах думали всегда. / Фото: in.pinterest.com. О консервах думали всегда. / Фото: in.pinterest.com.

Конечно, вещи подобного рода были разработаны изначально не для массового потребления. И как это водится, сначала всё хорошее придумывалось для военных нужд. Консервы не стали исключением, и очевидно, какая огромная польза в их разработке была заложена.

Раньше, ещё до изобретения продуктов, которые могут храниться годами, в военные походы армия вела с собой скот. Кормить солдат чем-то было необходимо, а такого большого запаса продуктов с собой взять просто не представлялось возможным. Конечно, раньше вялили мясо, но для того, чтобы печь свежий хлеб, всё равно приходилось везти с собой большое количество муки. Также выстраивались разнообразные передвижные пекарни, где его и производили. Но всё это делало войско кране медленным и каком-то смысле даже неповоротливым.



Предок консервов - амфора. / Фото: hmong.in.th. Предок консервов - амфора. / Фото: hmong.in.th.

Ещё в Древнем Риме, многие мыслители и сенаторы уже начали задумываться над тем, чтобы сохранять свежее мясо и овощи в более полезном и привычном виде. Они понимали, что если вино хранится в амфорах после процесса обработки, то и с продуктами питания можно поступить похожим образом.

Безусловно, сама идея долгого хранения продуктов не нова. Люди сооружали ледники, где хранили еду в замороженном виде, а также бальзамировали её. Но для того, чтобы перевозить её на большие расстояния, ни один из этих способов кардинально не подходил. Но со временем варианты хранения продуктов в сушёном виде всё же начали появляться. Такой пример можно увидеть в документах Михаила Ломоносова, который при подготовке экспедиции на Север взял с собой суп со специями в сушёном виде.



Николя Аппер. / Фото: safecastle.com. Николя Аппер. / Фото: safecastle.com.

Но всё же привычные и стандартные консервы появились позже. Они практически ничем не отличались от современных, разве что тара в которой они были, конечно выглядела иначе. Разработчиком их можно считать француза Николя Аппера, он был кондитером и первым создателем привычных нам консервов. Конечно, его успех пришёл не сразу и долгие годы ничего не получалось. Это и неудивительно, ведь создать полностью герметичную упаковку не так-то просто, и особенно без специального оборудования. Но, Аппер справился и без него, позаимствовав идею у всё тех же древних римлян.

Он приспособил стеклянную бутыль с высоким горлышком, которую постарался закрыть как можно более герметично. После этого бутылку клали в кипяток, который дополнительно был подсолен, и варил всё не менее 4 часов. Именно так и были изобретены самые первые в мире консервы. В целом, к слову, сегодня особо ничего не изменилось, консервы также продаются в стеклянных банках, наряду с металлическими.



Тары выглядели иначе. / Фото: br.pinterest.com. Тары выглядели иначе. / Фото: br.pinterest.com.

Через четверть века в 1809 году, его попытки наконец-то принесли результат, и после того, как изобретение признали и оно быстро стало крайне популярным, он даже открыл собственный магазин.

А вот его соперник, на год позже, который также очень упорно занимался созданием консервов, решил пойти немного другим путём и вместо стеклянной тары, начал использовать железо. Он продал свой патент и именно так тот попал к военным, и стал уже разработкой для армейских целей. Очень важно было придумать хранение продуктов питания для той категории военных, в тех условиях, где свежая еда, да и вообще любая еда, крайне сложно добывается, а запастись ей в прок в принципе невозможно. В первую очередь, это был флот.



Первые банки невозможно было открыть./ Фото: civilwarmed.org. Первые банки невозможно было открыть./ Фото: civilwarmed.org.

Самые первые из образцов стоили невероятно дорого, да и не всегда могли похвастаться безопасностью для потребления. Ведь материал для соединения железных банок воедино часто был из свинца. Продукты его впитывали и становились опасными, а открыть подобную банку было не так уж и просто, ведь делалась она из очень плотного железа.

И только в 50-ых годах, когда наконец была разработана более мягкая сталь, которая позволяла не ломать штыки о крышки банок, они начали становиться популярными. До этого некоторые моряки просто не могли открыть консервы, но теперь подобная проблема наконец-то была решена. И именно тогда стало появляться разнообразие консервированных продуктов. Ведь в самом начале большим количеством ассортимента консервы похвастаться не могли. В основном закатывали мясо и супы.



Появилось разнообразие. / Фото: clickamericana.com. Появилось разнообразие. / Фото: clickamericana.com.

Но после стали популярны для закатки — рыба, фрукты и овощи. Но всё равно, даже спустя время консервы не были особо дешёвой едой, и некоторые, желая показать свой статус, демонстрировали, что не отстали от прогресса и закупаются современным и крайне удобным видом продукции.

К тому же, такой подход сразу же помог разнообразить рацион людей, ведь не все могли позволить себе холодильники, а закатные банки хранились годами. Да и с появлением холодильника его могли позволить себе далеко не все, а цена на консервы постепенно снижалась и они наконец-то стали доступной едой. А в современном мире их используют не только военные, но также люди отправляющиеся в походы, экспедиции и длительные путешествия. Да и просто те, кто любят делать запасы продуктов на будущее, а не ходить часто в магазин.