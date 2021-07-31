3 совета, которые помогут заполучить подержанный автомобиль раньше перекупов

Перекупы в народе пользуются далеко не самой лучшей репутацией. На то есть свои причины, пускай и не всегда достаточно основательные. Тем не менее, подавляющее большинство автомобилистов при смене «ласточки» на вторичном рынке хотело бы получить машину прямо из рук ее непосредственного владельца. Сделать это не так уж просто, однако есть несколько советов, которые помогут в данном мероприятии.
1. Сайты-агрегаторы
Используем данные из разных источников. |Фото: dorogo.by.
Сегодня сайты-агрегаторы занимаются сбором объявлений о продажах автомобилей с большого числа специализированных сайтов. Мало кто задумывается над тем, что именно эти площадки являются важнейшим инструментом в арсенале перекупов. Поэтому, чтобы получить шанс оказаться первым на рынке, следует в обязательном порядке зарегистрироваться на парочке подобных площадок и внимательно отслеживать имеющиеся предложения.
Примечание: единственная проблема в том, что регистрация на подобных площадках отнюдь не бесплатная. Чаще всего приходится платить от 1.5 до 8 тысяч рублей.
2. Газеты, соцсети, друзья, объявления
Не забываем о традиционных источниках. |Фото: belbest.ru.
Не стоит забывать и про максимальное использование «традиционных» методов поиска и рекламы. Чем больше источников информации будет использовано, тем выше вероятность того, что удастся найти машину с рук. Это одна из самых очевидных рекомендаций, однако, как показывает практика, о ней многие почему-то забывают.
Особое внимание стоит уделить газетам. Очень часто в них попадаются весьма неплохие объявление о продаже автомобиля. Как правило, таким образом машину пытаются сбыть люди старшего поколения, которые вошли в пенсионный возраст и в силу ряда причин не слишком-то хорошо разбираются в современных средствах коммуникации.
3. Не расходуйте время впустую
Не смотрите проблемные авто. ¦Фото: m.2gis.ru.
Когда поступает предложение посмотреть автомобиль, не стоит сразу же срываться с места и тратить на него время. Лучше всего сначала воспользоваться помощью специальных интернет-сервисов и «пробить» автомобиль по ним. Сегодня таким образом можно узнать самые разные тонкости: попадала ли машина в ДТП, сколько раз капитальное ремонтировалась, является ли она залогом. Если есть любой более-менее проблемный момент, то тратить драгоценное время на осмотр такого автомобиля не нужно, лучше сразу же отказаться.
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