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Мужчина решил расстаться с беременной любовницей. А через 9 месяцев получил открытку

Мужчина решил расстаться с беременной любовницей. А через 9 месяцев получил открытку

Жизнь непредсказуема! Да, конечно, мы можем что-то планировать, и нередко нам удается достигнуть результата. Но большинство людей знают, что предугадать все повороты судьбы невозможно. А если речь идет о любовных отношениях, то тут и вовсе нас ожидает калейдоскоп неожиданностей.

В течение нескольких лет у одного женатого мужчины был роман с итальянкой.
Однажды она призналась, что беременна.

Он не желал портить себе репутацию и разрушать давний брак. Поэтому спросил, может ли она вернуться в Италию, чтобы тайно родить ребенка в обмен на крупную сумму денег. Он также сказал, что будет переводить деньги, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Женщина согласилась. А потом спросила его, как он узнает, что ребенок родился.

Чтобы избавить себя от возможной огласки, он попросил ее просто прислать открытку и написать на ней «Спагетти», когда родится малыш. Спустя время они попрощались, и она уехала в Италию.

И вот прошло почти 9 месяцев…

Как-то раз вечером мужчина пришел домой, где его встретила удивленная жена.

— Дорогой, — сказала она, — мы сегодня получили какую-то странную открытку.
— Это интересно. Дай-ка взглянуть, — сказал он.

Жена принесла открытку. Она наблюдала за ним. А он, прочитав несколько строк, сначала побелел, а потом упал в обморок. Супруга бросилась помогать ему. Странная открытка лежала на полу.

Там было написано: «Спагетти, спагетти, спагетти, спагетти, спагетти. Три с фрикадельками, два — без. Прошу прислать побольше соуса».

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