5 самых популярных мест для съемок «заграницы» в советском кино

Практически все сцены «заграницы» советские режиссеры снимали не выезжая из страны.

Даже экранизации произведений зарубежных авторов снимались в Советском Союзе.

Просторы огромной страны позволяли снимать натуру любой точки планеты.

1. Санкт-Петербург (в советские времена Ленинград)

Дом ученых на Дворцовой Набережной (к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», клуб «Диоген»).

Петергоф, парк Александрия, дворец «Коттедж» (к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», дом Милвертона).

Многие сцены снимались просто на улицах города (к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», часть 3-я).

Ул. Академика Крылова, д. 4 бывшая дача княгини Е.П. Салтыковой (к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», заброшенный дом на Брикстон-роуд (где убили Дреббера).

2. Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония)

Знаменитый дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». | Фото: dubikvit.livejournal.com.

На ул. Яуниела были сняты основные эпизоды фильма. | Фото: dubikvit.livejournal.com.

Рижский парк Эспланада и Латвийская академия художеств («Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1979 г.).

Улица Пикк в Таллине («Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», 1981 г.). | Фото: bigpicture.ru.

Дом, в котором была устроена конспиративная квартира в дни съемок и в наши дни (к/ф «Семнадцать мгновений весны», улица Яуниела, Рига).

На этой улице закончил свою жизнь профессор Плейшнер (к/ф «Семнадцать мгновений весны», улица Яуниела, Рига). | Фото: i-korotchenko.livejournal.com.

На этих улочках снимали сцены с легендарными советскими разведчиками Йоганном Вайсомом и Штирлицем (Рига, Латвия).

Резиденция доктора Кэмпа из к/ф «Человек-невидимка» (Рига, Латвия). | Фото: rubaltic.ru.

В Тракайском замке снимали сцены для детского фильма «Приключения Электроника» (Литва). | Фото: bigpicture.ru.

Старый город Вильнюса был снят в детском фильме «Приключения Электроника» (Литва). | Фото: bigpicture.ru.

Сцена из к/ф «Приключения Электроника».

3. Закавказье (Азербайджан, Грузия, Армения)

Самые интересные «заграничные» сцены кинокомедии «Бриллиантовая рука» снимали на улицах Баку (Азербайджан).

Пикантная сцена из кинокомедии «Бриллиантовая рука» (Баку, Азербайджан). | Фото: kakzachem.ru.

В районе горнолыжного курорта Бакуриани снимали переход через Альпы в к/ф фильме «Семнадцать мгновений весны» (Грузия). | Фото: georgia-tour-org.

4. Львов (Украина)

Старинные костелы и замки попали в кадр киноленты «Д’Артаньян и три мушкетера» (Львов, Львовская область).

Костел Марии Снежной превратился в «Дом господина Бонасье» («Д’Артаньян и три мушкетера», Львов). | Фото: bigpicture.ru.

Дом ученых на время съемок кинофильма превратился во дворец кардинала Ришелье («Д’Артаньян и три мушкетера», Львов).

Дворец Потоцких служил съемочной площадкой в качестве дома господина де Тревиля («Д’Артаньян и три мушкетера», Львовская область).

5. Крым

Фильм «Человек с Бульвара Капуцинов» снимался у подножия горы Ак-Кая в Белогорске, а также в окрестностях Коктебеля и Феодосии (Крым). | Фото: krimoved.crimea.ua.

Культовый фильм «Человек-амфибия» (1961 г.), созданный режиссерами В. Чеботаревым и Г. Казанским по роману А. Беляева был снят в Крыму (Бухта Ласпи).

Фильм «Десять негритят» режиссера Станислава Говорухина (1987 г.) снимали в Крыму.

Детский фантастический фильм «Лиловый шар» (1987 г.), по роману Кира Булычева был снят режиссером Павлом Арсеновым в Крыму.

Фильм «Всадник без головы» (1972г.) по мотивам романа Майн Рида был снят режиссером Владимиром Вайнштоком в Крыму.

Фрагменты из кинофильма Пираты ХХ века (1979 г.) – первого советского кинобоевика (Мыс Тарханкут, Крым).