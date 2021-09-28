7 важных вещей, о назначении которых многие из нас не догадываются

Вокруг каждого человека существует огромное количество самых разнообразных вещей. Далеко не всегда люди сразу же догадываются о назначении каждой из них. Предназначение ряда предметов и вовсе остается не до конца очевидным. Вот и сейчас речь пойдет как раз о таких случаях, узнав про которые хочется признать, что «сам бы точно не додумался».
1. Пластиковая крышка
Не просто крышка. |Фото: cr.ru.
Когда покупаешь напиток в стаканчике в каком-нибудь ресторане быстрого питания, даже не задумываешься о том, что его крышка нужно не только для того, чтобы не дать напитку разлиться. На самом деле, крышки - это еще и подставки. Достаточно снять, перевернуть и подложить под стакан. Так он будет намного устойчивее.
2. Дырки в кроссовках
Не просто дырочки. |Фото: unnw.ru.
В верхней части абсолютного большинства кроссовок имеются специальные проушины, которые сделаны в обуви вовсе не для красоты. Нужны они для того, чтобы повысить устойчивость лодыжки, а также защитить ноги от образования мозолей в этом месте. Работает все это очень просто. Проушины дополнительно фиксируют ногу, не позволяя ей совершать лишние движения.
3. Завязки на штанах
Не только для удобства. |Фото: forum.ngs24.ru.
Завязки на штанах нужны не только для красоты. У них есть еще по меньшей мере два назначения. Первое – это обеспечение дополнительной герметизации одежды, чтобы было не так холодно. Второе – это защита от насекомых, которые могут забраться под одежду с травы и кустов.
4. Маркировка на бутылках
Важно знать. |Фото: lisomysh.ru.
Наверняка приходилось обращать внимание на то, что на каждой пластиковой бутылке есть какие-то загадочные обозначения, расположенные в треугольнике из стрелочек. На самом деле это очень важная штука. Данная маркировка нужна для того, чтобы дать понять, для чего можно использовать конкретную тару, а для чего нет. Так, в некоторые емкости нельзя помещать щелочи и кислоты, в то время как другие абсолютно не годятся для хранения продуктов питания, так как могут быть сами ядовиты.
5. Крышка десерта
Очень удобно. |Фото: 2gis.kz.
Сегодня в магазинах и ресторанах быстрого питания можно найти много вкусных десертов. Как и в случае с напитками в стаканчиках, далеко не все сограждане догадываются о том, что крышка десерта имеет двойное назначение. Чаще всего она сделана так, чтобы человек мог превратить ее в удобную подставку.
6. Маркировка CE
Важное обозначение. |Фото: postirke.ru.
Еще одна загадочная маркировка, которую сегодня приходится видеть на очень многих вещах. Речь идет об обозначении СЕ. Расшифровывается оно как «Conformite Européenne». Что в переводе с французского всего лишь означает «Европейское соответствие». Иными словами, данный товар может быть реализован и использован на территории Европейского Союза, соответствуя таким образом всем требованиям и стандартам региона.
7. Степлер двойного назначения
Двойное назначение. ¦Фото: 3dlancer.net.
Не все знают о том, что очень многие степлеры на самом деле являются и выталкивателями скоб. Чаще всего достаточно проверить свой рабочий степлер, а не приобретать отдельный специальный инструмент. Так, если в степлере есть крутящаяся подложка, то он может вытаскивать уже поставленные скобы.
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