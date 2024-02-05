Лабиринты древности, которые могли привести в отчаяние любого

В мире столько чудаков, готовых выложить внушительную сумму не только за машины, квартиры и всякие побрякушки, а и за еду, которая для большинства людей стоит целое состояние. И до сих пор для многих так и остаётся загадкой, что же такого особенного было в тех блюдах, чья стоимость перевалила за отметку не только в пару нулей, а и гораздо выше.
1. Гамбургер (5000$)
Гамбургер стоимостью в целое состояние. | Фото: maxim.com.
Секрет гамбургера Fleur Burger 5000, который подают в ресторане отеля «Mandalay Bay» в Лас-Вегасе очень прост. И пока одни строят догадки о том, что же такого особенного в котлете и куске булки за такие деньги, владельцы заведения, раскрывая все карты, поговаривают о том, что уникальность этого блюда кроется именно в бутылочке дорогущего вина «Chateau Petrus 5000» 1995 года, стоимость которого составляет примерно половину от самого бургера. И всё бы ничего, но как утверждают знатоки, без выпивки тут не обойтись, ибо вкус будет не тем, да и впечатления, судя по всему, тоже.
2. Тако (25000$)
Тако. | Фото: cnbc.com.
Пока одни едут в Мексику за яркими впечатлениями и дешёвой едой, другие на всех парах мчатся в страну вседозволенности лишь для того, чтобы попробовать тако, стоимостью в двадцать пять тысяч долларов, которое подают в одном-единственном заведении под названием «Grand Velas Los Cabos». Итак, что же особенного в данном блюде? Его секрет заключается в том, что здесь собраны самые редкие и дорогостоящие продукты, такие как лангустин, говядина Кобе, белужья икра и чёрный трюфельный сыр бри. Но и это ещё не всё. Здесь даже сальса обладает уникальным вкусом и ингредиентами, о которых многие даже и не слышали. Только представьте себе, что в состав этого соуса входит сушёный перец Чипотль Морита, ультра-премиальная текила «Лей 925» Anejo и кофе лювак, который производится дикими циветтами.
3. Пицца Людовик XIII(12000$)
Пицца Людовик XIII. | Фото: pinterest.com.
Италия – родина пиццы. И тут уж точно не поспоришь. Тем более, если речь заходит о легендарном Людовике XIII, нет, вовсе не о знаменитом короле, а о пицце, чья стоимость составляет двенадцать тысяч долларов. Итак, чем же отличается это блюдо от всех тех, которые простым смертным довелось попробовать в своей жизни? Прежде всего, историей создания, а точнее, тестом, которое подходит аж 72 часа! Как только оно готово, все заранее подготовленные ингредиенты начинают равномерно выкладываться на него. А теперь, собственно говоря, пришло время поговорить о начинке, которая представляет из себя три сорта редкой и очень дорогой икры, не менее дорогого норвежского омара и семь сортов сыра, в том числе и моцареллу. Подают это чудо-блюдо лишь в одном месте в Салерно, так что все желающие запросто могут отправляться на экскурсию в славный город, дабы, если повезёт, то хотя бы одним глазком посмотреть на то, как готовят одну из самых дорогих пицц на планете Земля.
4. Мороженое (1000$)
Золотое мороженое с фруктами. | Фото: teenkidsnews.com.
Каждый раз, когда становится грустно или тоскливо, хочется подсластить пилюлю, заедая унылое состояние и никудышнее настроение чем-то вкусненьким. И пока одни заедают свою тоску мороженым из ведёрка, сидя дома перед телевизором, другие, у кого есть возможность, отправляются в Нью-Йорк в знаменитое заведение под названием «Serendipity 3» для того, чтобы полакомиться «золотым мороженым с фруктами», стоимость которого составляет тысячу долларов за порцию. Но прежде чем сорваться с насиженного места, необходимо сделать предварительный заказ примерно за 48 часов до его подачи, чтобы шеф-повар смог оформить всё надлежащим видом. Уникальность этого десерта заключается не только в ингредиентах, в состав которых входит три шарика таитянского ванильного мороженого, покрытого 23-каратным сусальным золотом, а также миндалём и сахарной орхидей, на создание которой требуется не менее восьми часов, но и самой подачей, где стоимость хрустального бокала в довесок с ложечкой из 18-каратного золота равняется 350 долларам.
5. Фриттата с лобстером (2000$)
Фриттата с лобстером. | Фото: cnbc.com.
Помните, как пелось в песне: «Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, а он просто ди-джей на радио, и он в общем не бедный парень...»? Так вот, это, пожалуй, и есть тот самый случай. Если однажды решите позавтракать в отеле «Le Parker Meridien hotel», то будьте готовы раскошелиться на две тысячи долларов для того, чтобы отведать знаменитое блюдо под названием «Фриттата из омаров». Этот поистине шикарный завтрак включает в себя ни много ни мало, а шесть свежих яиц, целого лобстера, икру севрюги (почти триста грамм), лук и соус из лобстеров. Само же блюдо подают на «ложе» из юконского «золотого» картофеля, который выделяется на фоне омлета приятным кремовато-жёлтоватым цветом.
6. Попкорн (2500$)
Ведёрко попкорна за 2500 долларов. \ Фото: justrichest.com.
Попкорн появился в Мексике более девяти тысяч лет тому назад и стал одной из самых любимых закусок по всему земному шару среди людей абсолютно разного возраста. А способ его приготовления насчитывает сотни различных рецептов. Исключением не стала и компания Berco, прославившаяся на весь мир своим уникальным попкорном, стоимость которого составляет 2500 долларов за ведёрко. Так в чём же секрет копеечного блюда по баснословной цене? В том, что зёрна этого попкорна покрыты органическим сахаром, маслом Vermont, ванилью сорта «Бурбон», щепоткой самой дорогой соли в мире и, разумеется, 23-каратным золотом.
7. Карри (3200$)
Самый дорогой карри. | Фото: blenderseyewear.com.
Многие время от времени наслаждаются вкусом хорошего карри, но вот увы, не многие могут себе позволить карри стоимостью в 3200 долларов с характерным названием «Сокровище морепродуктов» (Samundari Khazana Bombay Brassiere). Это экстравагантное блюдо состоит из одного крупного лобстера, покрытого улитками, икрой и пищевым золотом. Что тут скажешь, а соус действительно удался.
8. Стейк (2800$)
Самый дорогой стейк. | Фото: eurolotto.com.
Ещё не так давно было очень сложно найти говядину вагю в Европе, потому что она поступала из Японии. Кстати, самая лучшая вагю родом из Кобе. Скот выращивают в префектуре Хёго, поят пивом и делают профессиональный массаж, обеспечивающий божественный вкус мясу. Хотя за последние десять лет фермеры в Австралии, США и Великобритании, подхватив тенденцию к роскошному мраморному мясу, вывели собственные стада. Теперь шеф-повара частенько указывают в своих меню японскую говядину, в среднем стоимость которой составляет примерно двести-двести пятьдесят долларов за стейк. И это совсем не дёшево, как может показаться на первый взгляд. Но тот, который подают в ресторане «Craftsteak», считается одним из самых дорогих стейков, цена которого составляет 2800 долларов за один. Да вот только никто так и не знает, почему и в чём разница между ценами. Возможно, ресторанные коровы пьют значительно больше пива, нежели их сородичи по всему миру, да и массаж им делают, наверное, гораздо чаще, чем всем остальным.
9. Бублик (1000$)
Самый дорогой бублик. | Фото: blenderseyewear.com.
Каждый раз, когда вы жуёте бублик, то вряд ли думаете о том, что его цена может перевалить за пару сотен долларов. Но вот шеф-повар в нью-йоркском ресторане с мелодичным названием «Westin», придерживаясь другого мнения, создал бублик, цена которого составляет ровно тысячу долларов за штуку. И на то есть очень весомая причина. Дело в том, что Фрэнк Туджаге использует белый трюфель для начинки, превращая его в сливочный сыр, настоянный на ягодах годжи и рислинге, приправляя всё это добро золотой съедобной стружкой.
10. Суп (5000$)
Суп для избранных. | Фото: trendhunter.com.
Помните, как было в детстве: «ну ма… ешь суп, кому сказала!»? Теперь, когда детки выросли, то могут себе позволить не есть, или же наоборот, есть суп стоимостью в пять тысяч долларов. Местный деликатес, который подают исключительно в меню сети «AnQi» представляет собой блюдо, особенность которого заключается в том, что оно приготовлено из говядины вагю, нежнейшей фуа-гры, белых трюфелей, ростков фасоли (лично выращенных… персоналом?), базилика из сада Тиато и лапшой из голубого омара. Если вдруг надумаете отведать данный супец, то не забудьте оставить заявочку минимум за семь дней, иначе есть все шансы остаться без обеда.
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