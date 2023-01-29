Самые жестокие войны в истории человечества

Завоевание Северной и Южной Америк
Погибших: 8.4 – 138 млн
Европейская колонизация Северной и Южной Америке технически началась еще в 10-м веке, когда норвежские моряки ненадолго поселились в области на берегу современной Канады. Планомерное вторжение же охватывает период между 1492 и 1691 годами. За 200 лет погибли десятки миллионов – историки не могут назвать точную цифру только потому, что не имеют изначальных данных о количестве коренного населения континентов.
Восстание Лушань
Погибших: 13 – 36 млн
Эта разрушительная война чуть не стала концом великой империи. Жестокий бунт против династии Тан продолжался с 755 г. н.э. до 763 года. Точное число погибших не поддается подсчету, однако большинство ученых склоняются к цифре в 36 миллионов человек. Две трети населения всего Китая погибло в губительном огне народной войны.
Первая мировая война
Погибших: 18 млн
Глобальная война, пожар которой охватил всю Европу. На континенте буквально не оставалось спокойного места: 11 миллионов солдат и около 7 миллионов мирных жителей отдали свои души на благо неведомой цели.
Восстание тайпинов
Погибших: 20 – 30 млн
И еще одно китайское восстание, длившееся целых 15 лет, с 1850 по 1864 годы. Большинство смертей случилось не от оружия: голод, а затем эпидемия чумы поставила на колени всю страну.
Монгольское нашествие
Погибших: 40 – 70 млн
В 13-ом веке Монгольская империя покрывала большую часть Азии и Восточной Европы. Кроме постоянных военных стычек, кочевники принесли с собой бубонную чуму, давшую всходы много позднее. Историки оценивают количество погибших в 70 миллионов человек.
Вторая китайско-японская война
Погибших: 25 – 30 млн
Китайский дракон и японский тигр никогда не могли жить мирно. Конфликт, разыгравшийся между 1937 и 1945 годом, стал самой крупной азиатской войной в 20 веке. Большая часть смертей случилась среди мирного населения, солдат же погибло «всего» около 4 миллионов.
Вторая мировая война
Погибших: 25 – 30 млн
Во Второй мировой войне участие приняли большинство стран планеты. На полях сражений более ста миллионов людей пытались вырвать друг другу сердца. Холокост, стратегические бомбардировки, ядерная бомба – человечеству, определенно, есть чем гордиться.
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