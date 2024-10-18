Полезны или вредны для детей современные мультфильмы: Почему спорят психологи и родители

Появляясь на свет, каждый ребенок начинает активно обучаться. Как раз мультфильмы отлично помогают познать свет и многое познать. Просматривая их, дети понимают, что такое добро и честность, дружба и толерантность. Большой популярностью у детей пользуются «Фиксики», «Малышарики», «Микрополис», и другие., называя их токсичными из-за целого ряда сцен. У психологов другая точка зрения. Для взрослых мультфильмы – это один из способов изучения языков.
«Фиксики» и «Малышарики» от 0 до 5 лет
Мультфильм Фиксики знакомят не только с техникой, но и учат выходить правильно из жизненных ситуаций.
Мультипликационный сериал «Фиксики» был выпущен для возрастной категории с 4 лет на студии «Аэроплан». За основу взяли повесть «Гарантийные человечки» Успенского. Создатели уже успели выпустить более 100 серий, каждая их которых отдельная интересная история. Речь идет о маленьких человечках Фиксиках, которые живут внутри техники и помогают устранять любые поломки. Есть еще и мальчик ДимДимыч. Ему 8 лет, и он живет вместе с родителями и собакой в квартире. Фиксики не просто дружат с мальчиком, но и помогают ему разбирать в технике и узнавать что-то новое.
Каждая серия длится около 6 минут, что не утомляет ребенка. В этом мультфильме прекрасно совмещен не только процесс обучения, но и воспитательные моменты. Ребенку в игровой ненавязчивой форме прививается любовь к порядку, желание помогать родителям, доброта, щедрость, ответственность и многие другие положительные качества. Психологи утверждают, что это один из лучших мультфильмов. Здесь удачно совмещены не только развлекательные, но и познавательные моменты. А постоянные приключения удерживают внимание не только детей, но и взрослых. Здесь нет плохих или хороших героев. Зато прослеживаются положительные и отрицательные поступки, и то, как правильно выйти из сложившихся ситуаций. Это отлично может помочь ребенку для жизни в социуме.
Другой не менее популярный мультфильм у детей – это «Малышарики». В разработке этого образовательно-развлекательного проекта принимали участие психологи и учителя. Мультик рассчитан на возрастную группу от 0 до 3 лет. Персонажи «Малышариков» это ожившие на экране игрушки, каждый из которых имеет свой характер и интересы. «Малышарики» охватывают много сфер в жизни ребенка. Это социум, творчество, здоровье, личностные качества, познание и многое другое.
«Микрополис» и «Путешествия Адибу» от 6 до 12 лет
Мультфильм Микрополис рассказывает о целом городе микробов, которые поселились на кухне одной из квартир дома.
Эти мультфильмы предназначены для детей старше 6 лет. Они носят обучающе-познавательный характер. «Микрополис» создан в России, и состоит всего из 7 серий. Главные герои – это микробы (вредные вещества и полезные бактерии), которые живут на кухне, создав настоящий мегаполис под названием Микрополис. В этом чудо-городе есть и жилые дома, и садики, и школы, транспортная система, развлечения и отношения. Все как у людей, только их роль играют микробы. Но жажда приключений не может их удержать на одном месте. Они его часто покидают, с целью познать среду обитания. Мультфильм «Микрополис» учит ребенка познавать окружающий мир, даже тот, который не всегда сразу видно. Предостерегает о возможной опасности.
Адибу мальчик с другой планеты, который много путешествует и делится знаниями с юными зрителями.
Другой популярный мультсериал «Путешествия Адибу» создан в 2006 году французскими мультипликаторами. Интересно, что существует несколько направлений, которые освещается в этом сериале. Это «Как устроен человек», «Миссия на планете Земля». Главный герой сериала – мальчик, который живет на другой планете. Он очень похож на земного малыша, но если внимательно присмотреться, то можно отметить остроконечные уши и большие зеленые глаза. Адибу очень любознательный. Поэтому он с друзьями отправился в путешествие на Землю, в ходе которого узнает о животных, людях, природе. Также Адибу исследует космос и другие планеты, рассказывая много интересного детям.
У него есть необычная машина, которая легко уменьшает любой предмет и живое существо до размера микроба. Уменьшив себя до маленького размера, Адибу отправился в путешествие внутри человеческого тела. Всеми открытиями в ходе исследований мальчик делится с юными зрителями. Это отличный способ узнать, как устроен на самом деле человек. Этот мультипликационный сериал дает ответы на многие детские почему.
Какие мультфильмы учат добру и толерантности
Есть множество мультфильмов, которые обучают детей добру, дружбе, уважению.
Не секрет, что в наше время стало меньше толерантности и доброты в обществе. Этим качествам ребенка учат родители и окружающий мир. По мнению детских психологов как раз некоторые мультфильмы великолепно могут справиться с этой миссией.
1. «Цветик-семицветик» учит не только доброте, но и умению сострадать и помогать тем, кто в беде.
2. «Крошка-енот» учит ребенка не только доброте, но и правильно выходить из некоторых жизненных ситуаций, быть приветливым с другими людьми.
3. «Чебурашка» прививает ребенку доброту и сострадание, умение ценить дружбу.
4. «Мама для мамонтенка» учит уважать и любить своих родителей, показывает, как для каждого ребенка они важны в жизни.
5. «Летучий корабль» учит тому, что добро всегда победит зло. А также как важно ценить дружбу и делать все, чтобы ее сохранить.
Мультфильм Тамара учит толерантности.
В жизни бывают ситуации, когда кто-то из людей, особенно детей, нуждается в сочувствии и поддержке. Например, ребенок-инвалид или страдающий какой-то болезнью. Не всегда у родителей есть возможность правильно объяснить ребенку, что с этими людьми случилось и как нужно себя вести. А вот мультфильмы отлично справляются с этой задачей. Мультик «Тамара» снят в 2013 году американскими мультипликаторами. Речь идет о маленькой девочке Тамаре, которая мечтает стать известной танцовщицей, танцуя под музыку шкатулки. Но ее мечте не суждено осуществиться, она глухая с рождения.
«Мой братик с Луны» был создан в 2007 году французским аниматором Фредериком Фелибером. Он рассказывает о малыше у которого аутизм. Автор проекта рассказал о своем сыне с такой же проблемой. Этот небольшой мультфильм рассказал окружающим, что такое аутизм простым языком. Этот фильм не только для детей, но и взрослых. Мультфильм «Про Диму» создали в 2016 году российские аниматоры. Фильм рассказывает о больном мальчике, который не ходит и плохо говорит. И о девочке Мире, которая заинтересовалась мальчиком и хочет с ним дружить. А мамам Миры понятным языком рассказала, что с ним не так, и дала советы, как правильно себя вести.
Какие мультики могут чему-то научить взрослых
Конечно, взрослые тоже когда-то были детьми, любившими смотреть мультфильмы. И это неправда, когда говорят, что мультики только для детей. Поэтому просматривая разнообразные мульты, взрослые не только расслабляются, получая массу положительных эмоций, но и чему-то учатся.
Взрослых могут заинтересовать такие мультфильмы, как «Тролли», «Моана», «Анастасия», «Мадагаскар-3», «Холодное сердце», «Леонардо», «Проект Альфа» и многие другие. От их просмотра можно получить настоящее удовольствие. А мультфильм «Рататуй» учит иметь собственное мнение, даже если большинству оно не нравится. Кроме того, с помощью мультиков отлично учить английский язык. Например, «Марфа говорит», «Доки», «Дикие Торнберри» и многие другие.
Мультфильмы помогают взрослым учить иностранные языки.
Некоторые родители уверены, что среди популярных мультфильмов многие не такие уж безобидные. Они наделены токсичностью из-за определенных сцен. Например, ДимДимыч в «Фиксиках» слишком много врет. А его мама все время на кухне готовит еду или занимается уборкой. Детские психологи как раз с такими обвинениями не согласны. В «Фиксиках» много сцен, которые учат ребенка находить выход из сложившихся ситуаций. А это ценный опыт.
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