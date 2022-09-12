Как незаметно починить дырку на джинсах

Дырку на джинсах совсем нетрудно зашить, причём так, что заплатки вообще не будет видно. При этом работа получится качественная, и джинсы прослужат вам ещё не один год!







Распорите шов рядом с дыркой.







Нарисуйте квадрат вокруг дырки, до распоротого шва сбоку, с отступом примерно 0,5-1 см, так как края у дырки всегда неровные, рваные.







Подберите джинсовую ткань максимально в тон. Вырежьте из неё квадрат в два раза больше нарисованного вокруг дырки. Подверните с одного края ткань на 1 см, возьмите нитки в тон и вручную пришейте джинсовую ткань невидимым швом по одной стороне квадрата. Затем то же самое повторите по двум другим сторонам — слева и справа. Не зашивайте только с четвёртой стороны — стороны распоротого шва.







Выверните джинсы наизнанку. Подрежьте лишнюю длину, а также ножницами разрежьте ткань джинсов и заплатки до углов квадрата.







Раскройте ткани в противоположные стороны и прогладьте утюгом.







Возьмите термоклеевую заплатку (клеевую ткань для заплаток), приложите к дырке с обратной стороны, прогладьте. Клеевая ткань предпочтительней обычной паутинки, так как она более плотная и прочная — а джинсам нужен именно такой ремонт.







Теперь просто зашейте распоротый шов обратно вручную с изнанки.

Посмотрите: заплатки практически не видно, если не знать, что она там вообще есть!