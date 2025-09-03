Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Чтобы отдохнуть в отпуске, мы часто выбираем популярные места для путешествий. И почему-то думаем: «Где много туристов — там и хорошо», но это не всегда правда. В мире существует большое количество поистине райских местечек, которые не очень популярны среди путешественников.
Хосе-Игнасио, Уругвай (© protothema)
В Хосе-Игнасио проживает всего 300 человек, но зимой (южноамериканским летом) город заполняют популярные латиноамериканские звезды вроде Шакиры. Здесь есть роскошные отели класса люкс и фешенебельные рестораны.
Кох Ронг, Камбоджа (© thousandwonders)
Если хотите отдохнуть от благ цивилизации, то вам обязательно нужно посетить остров Кох Ронг. Никаких высоток, шума и машин. Вокруг вас только тишина, несколько рыбацких деревушек и нетронутая природа. Также Кох Ронг называют «Таиландом 20 лет назад».
Бангладеш (© Saad Rahman)
Это поразительно красивая земля с разнообразной культурой и богатейшей историей. Туризм в стране не развит, хотя здесь очень много достопримечательностей: особняки махарадж, крупное мангровое побережье и самый длинный пляж.
София, Болгария (© Aleksasho)
София является одним из самых дешевых туристических городов, по сравнению с другими европейскими столицами. Главный город Болгарии обладает богатой исторической архитектурой, от которой захватывает дух. По прогнозам экспертов, София недолго будет оставаться в тени — совсем скоро ее улицы заполнит большой поток туристов.
Амбергрис-Кайе, Белиз (© Scott E. Allen)
Остров Амбергрис-Кайе имеет богатую историю. В разные времена здесь жили индейцы майя, китобои и буканьеры. Сегодня Амбергрис-Кайе привлекает дайверов со всего мира — рядом находится Белизский Барьерный риф, который занимает второе место по протяженности в мире.
Мьянма (© rsaa)
Мьянма (второе название — Бирма) — небольшое государство в Юго-Восточной Азии. Слово «мьянма» переводится как «быстрый», и это не случайно: в 2010 году государство посетили около 300 тысяч человек, а спустя три года — уже более 2 млн. Туризм в этой стране быстро развивается, но вы еще можете успеть покататься уединенно на лодке по озеру Инле и полюбоваться закатом, отражающимся в буддийской ступе пагоды Шведагон.
Роатан, Гондурас (© Huy Hoang)
Круизные лайнеры начали курсировать к берегам Роатана только в 2005 году. Все потому, что Гондурас не самое безопасное место на земле. Набирать популярность Роатан начал с подачи дайверов, которые приехали на остров из-за Мезоамериканского Барьерного рифа. На острове вы можете пройтись по навесной переправе, заняться морской рыбалкой или осмотреть охраняемый военными архипелаг Кайос-Кочинос.
Апулия, Италия (© Davide Tornese)
Отдых в Апулии приносит яркие эмоции: лазурное море, красная земля, золотистые закаты и, самое главное, жители очень гостеприимные. Помимо пляжного отдыха, в Апулии есть что посмотреть: замок Бари, базилика Санта-Кроче (г. Лечче), археологический музей города Риньяно-Гарганико и многое другое.
Замбия и Зимбабве (© world-fact)
Да, вы правы, такое потрясающе красивое место, как водопад Виктория, знают уже все. Но совсем неподалеку расположен национальный парк Хванге, о котором мало кто слышал. Парк огромный — 14 600 кв. км, здесь есть озера, редкие растения, а также дикие африканские животные и птицы. Гордость Хванге — это слоны (их там более 30 тысяч).
Пусан, Южная Корея (© Colin Jones)
Пока туристы толпами едут в Сеул, посетите второй по величине южнокорейский город — Пусан. Его называют летней столицей Кореи, так как там много пляжей. Кроме того, Пусан знаменит своим художественным музеем, открытым птичьим заповедником и рыбным рынком.
Манила, Филиппины (© John Farrell)
Манила — второй по величине город на Филиппинах. Там вкусная и дешевая еда. Обед из трех блюд в Маниле обойдется вам всего в 18 долларов, когда в большом городе вы поедите то же самое за 95 долларов. В городе также много достопримечательностей: старые церкви, красивые дворцы, монастыри и музеи.
Фукуок, Вьетнам (© Javi Stolz)
Фукуок — это просто райское место. Остров обрамлен белоснежными пляжами с кристально чистой морской водой и изумрудными джунглями. Здесь можно заняться дайвингом, плаванием на байдарках и посетить всевозможные фермы. Отдых на Фукуоке дарит потрясающие ощущения от единения с природой.
Йорк, Великобритания (© Lev Tsimbler)
Йорк является одним из красивейших и старинных городов Англии. Там есть все, что должно быть в настоящем английском городишке, — пабы, чайные, кафе и т.д. Одной из главных достопримечательностей Йорка является Кафедральный собор (ему уже более 500 лет). По прогнозам экспертов, туристы скоро хлынут в Йорк, так что торопитесь!
Каеп, Камбоджа (© Antoine Lanne)
Начиная с 1908 года Каеп считался излюбленным местом отдыха французской элиты в Камбодже. Он был знаменит своими фантастическими ресторанами и дорогими виллами. Но после долгих лет гражданской войны от Колониальной Ривьеры остались лишь руины. Несмотря на это, Каеп является прекрасным местом для отдыха.
Салинас-Грандес, Аргентина (© llamatravelblog)
Эта соляная пустыня — крупный солончак, длина которого достигает 250 км, а ширина — 100 км. Когда идет дождь, солончак затягивается водой и превращается в гигантское зеркало. Через Салинас-Грандес проходят железные и автомобильные дороги, но он по-прежнему считается труднодоступным, а потому не пользуется такой популярностью у туристов.
