Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Чтобы отдохнуть в отпуске, мы часто выбираем популярные места для путешествий. И почему-то думаем: «Где много туристов — там и хорошо», но это не всегда правда. В мире существует большое количество поистине райских местечек, которые не очень популярны среди путешественников. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Хосе-Игнасио, Уругвай (© protothema)


В Хосе-Игнасио проживает всего 300 человек, но зимой (южноамериканским летом) город заполняют популярные латиноамериканские звезды вроде Шакиры. Здесь есть роскошные отели класса люкс и фешенебельные рестораны.
Хосе-Игнасио станет идеальным местом для состоятельных людей, которым не хватает уединения. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Кох Ронг, Камбоджа (© thousandwonders)


Если хотите отдохнуть от благ цивилизации, то вам обязательно нужно посетить остров Кох Ронг. Никаких высоток, шума и машин. Вокруг вас только тишина, несколько рыбацких деревушек и нетронутая природа. Также Кох Ронг называют «Таиландом 20 лет назад». Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Бангладеш (© Saad Rahman)


Это поразительно красивая земля с разнообразной культурой и богатейшей историей. Туризм в стране не развит, хотя здесь очень много достопримечательностей: особняки махарадж, крупное мангровое побережье и самый длинный пляж. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

София, Болгария (© Aleksasho)


София является одним из самых дешевых туристических городов, по сравнению с другими европейскими столицами. Главный город Болгарии обладает богатой исторической архитектурой, от которой захватывает дух. По прогнозам экспертов, София недолго будет оставаться в тени — совсем скоро ее улицы заполнит большой поток туристов. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Амбергрис-Кайе, Белиз (© Scott E. Allen)


Остров Амбергрис-Кайе имеет богатую историю. В разные времена здесь жили индейцы майя, китобои и буканьеры. Сегодня Амбергрис-Кайе привлекает дайверов со всего мира — рядом находится Белизский Барьерный риф, который занимает второе место по протяженности в мире.
Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Мьянма (© rsaa)


Мьянма (второе название — Бирма) — небольшое государство в Юго-Восточной Азии. Слово «мьянма» переводится как «быстрый», и это не случайно: в 2010 году государство посетили около 300 тысяч человек, а спустя три года — уже более 2 млн. Туризм в этой стране быстро развивается, но вы еще можете успеть покататься уединенно на лодке по озеру Инле и полюбоваться закатом, отражающимся в буддийской ступе пагоды Шведагон. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Роатан, Гондурас (© Huy Hoang)


Круизные лайнеры начали курсировать к берегам Роатана только в 2005 году. Все потому, что Гондурас не самое безопасное место на земле. Набирать популярность Роатан начал с подачи дайверов, которые приехали на остров из-за Мезоамериканского Барьерного рифа. На острове вы можете пройтись по навесной переправе, заняться морской рыбалкой или осмотреть охраняемый военными архипелаг Кайос-Кочинос. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Апулия, Италия (© Davide Tornese)


Отдых в Апулии приносит яркие эмоции: лазурное море, красная земля, золотистые закаты и, самое главное, жители очень гостеприимные. Помимо пляжного отдыха, в Апулии есть что посмотреть: замок Бари, базилика Санта-Кроче (г. Лечче), археологический музей города Риньяно-Гарганико и многое другое. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Замбия и Зимбабве (© world-fact)


Да, вы правы, такое потрясающе красивое место, как водопад Виктория, знают уже все. Но совсем неподалеку расположен национальный парк Хванге, о котором мало кто слышал. Парк огромный — 14 600 кв. км, здесь есть озера, редкие растения, а также дикие африканские животные и птицы. Гордость Хванге — это слоны (их там более 30 тысяч). Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Пусан, Южная Корея (© Colin Jones)


Пока туристы толпами едут в Сеул, посетите второй по величине южнокорейский город — Пусан. Его называют летней столицей Кореи, так как там много пляжей. Кроме того, Пусан знаменит своим художественным музеем, открытым птичьим заповедником и рыбным рынком. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Манила, Филиппины (© John Farrell)


Манила — второй по величине город на Филиппинах. Там вкусная и дешевая еда. Обед из трех блюд в Маниле обойдется вам всего в 18 долларов, когда в большом городе вы поедите то же самое за 95 долларов. В городе также много достопримечательностей: старые церкви, красивые дворцы, монастыри и музеи. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Фукуок, Вьетнам (© Javi Stolz)


Фукуок — это просто райское место. Остров обрамлен белоснежными пляжами с кристально чистой морской водой и изумрудными джунглями. Здесь можно заняться дайвингом, плаванием на байдарках и посетить всевозможные фермы. Отдых на Фукуоке дарит потрясающие ощущения от единения с природой. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Йорк, Великобритания (© Lev Tsimbler)


Йорк является одним из красивейших и старинных городов Англии. Там есть все, что должно быть в настоящем английском городишке, — пабы, чайные, кафе и т.д. Одной из главных достопримечательностей Йорка является Кафедральный собор (ему уже более 500 лет). По прогнозам экспертов, туристы скоро хлынут в Йорк, так что торопитесь! Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Каеп, Камбоджа (© Antoine Lanne)


Начиная с 1908 года Каеп считался излюбленным местом отдыха французской элиты в Камбодже. Он был знаменит своими фантастическими ресторанами и дорогими виллами. Но после долгих лет гражданской войны от Колониальной Ривьеры остались лишь руины. Несмотря на это, Каеп является прекрасным местом для отдыха. Места, которые стоит посетить, пока их не заполнили туристы

Салинас-Грандес, Аргентина (© llamatravelblog)


Эта соляная пустыня — крупный солончак, длина которого достигает 250 км, а ширина — 100 км. Когда идет дождь, солончак затягивается водой и превращается в гигантское зеркало. Через Салинас-Грандес проходят железные и автомобильные дороги, но он по-прежнему считается труднодоступным, а потому не пользуется такой популярностью у туристов.

источник

