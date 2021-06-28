Как правильно готовить рис

Всю жизнь моя бабушка, мама, а потом и я вариант рис следующим образом: насыпали в кастрюлю, заливали в 2 раза большим количеством воды, а затем варили на среднем огне, постоянно перемешивая, за 5 минут до готовности солили.

Когда я рассказала об этом своей знакомой китаянке, она схватилась за голову, и сказала, что я каждый раз просто порчу продукт. Она поделилась со мной секретом, как правильно его варить, и как это делают в Китае.





Как китайцы варят рис?

1. Подготавливаем рис

2. Варим рис

3. Заканчиваем готовку и подаем рис

Варка риса для китайцев представляет собой настоящее искусство. Они очень трепетно относятся к своей главной злаковой культуре.Рис должен быть пушистым, как птенчик, который только что вылупился, и влажным, как морской песок, — говорит подруга.Сначала рис необходимо долго промывать в воде, пока она не станет чистой и прозрачной. Это нужно для того, чтобы убрать всю рисовую муку, которая образуется от трения зёрнышек друг о друга.Промываем рис, пока вода не станет прозрачной.Мука с водой образует клей, из-за которого зёрнышки слипаются, вода становится слишком густой и не выкипает до конца, а рис подгорает, — говорит китаянка.Далее рис необходимо замочить на полчаса, если вы варите его летом, и на час, если зимой.Он набухает, а внутри сохраняются все питательные вещества, которые не будут теряться при варке.После промывания рис нужно замочить.Промытый и замоченный рис нужно залить водой в соотношении 1:1,25. Для готовки лучше выбирать посуду с толстым дном, а также обязательно накрывать его крышкой.Моя знакомая китаянка даже поделилась традиционным детским стишком.Даже если ребенокСильно плачет от голода,Крышку нельзя снимать,Пока рис не будет готов.Крышка нужна для того, чтобы сохранить максимум пара в кастрюле, так как рис готовится именно за счёт пара, а не кипящей воды. До закипания огонь большой, затем средний, а ближе к концу — совсем слабый. Готовность определяем по звуку: как только вода перестает булькать, уменьшаем огонь, а когда слышно шипение, выключаем.Варить рис нужно под крышкой.После того как огонь выключен, крышку нельзя поднимать ещё 10 минут. За это время продукт доходит до нужной кондиции.Вы, русские, солите рис и добавляете масло ещё до окончания готовки, так делать нельзя. Рис сварится неправильно, он не будет рассыпчатым, — говорит подруга.Подаётся рис чуть теплым с мясными и овощными подливками, которые, в свою очередь, обычно солят и приправляют довольно интенсивно. Сверху все посыпают кунжутом или зеленым луком.Подача риса в Китае.