Инновации древних: неразгаданные технологии исторических памятников

Прошло около двух с половиной миллионов лет со времен каменного века, когда люди населяли пещеры и полагались лишь на примитивные орудия труда, сделанные из различных видов камня. Эволюционируя, человечество достигло феноменальных высот в различных отраслях и строительство не стало исключением. На разных этапах истории вырабатывались уникальнейшие технологии, разгадать или повторить которые не так-то просто, а порой и вовсе невозможно даже несмотря на ультрасовременные технологии.
1. Гипостильные залы храмов Древнего Египта
Самыми удивительными элементами храмов Древнего Египта являются массивные колонны.
3300-летний Большой гипостильный зал – яркий образец древних строительных инноваций (Храм Карнака). | Фото: commons.wikimedia.org.
Более 4 тыс. лет назад древние египтяне научились строить настолько впечатляющие храмы, то даже сейчас нет предела восхищению их красотой и величием. Взять, к примеру, Большой гипостильный зал в храмовом комплексе Карнака, который возводился в качестве достойного земного дома для самого почитаемого божества того времени – бога Солнца (Амона-Ра). В течение следующих 2 тыс. лет, сменявшие друг друга фараоны, перестраивали и расширяли Карнакский храм, делая его крупнейшим культовым объектом древности, который по сей день считается верхом мастерства древнеегипетских зодчих.
134 резные колонны высотой 20 метров вызывают восхищение даже спустя тысячелетия. | Фото: tatuaje.kulturaupice.cz.
Стоит отметить, что наибольший интерес для всех последующих поколений вызывает технология возведения гигантских колонн как монолитных, так и состоящих из нескольких частей. Причем сложности возникли не с расшифровкой тысяч таинственных надписей, исследователей разных поколений интересовал вопрос поднятия массивных элементов на значительную высоту без специальных приспособлений, которые, как утверждают историки, еще были недоступны строителям тех времен .
2. Подземные города Каппадокии
На территории Каппадокии сохранилось более 200 остатков древних подземных поселений.
Некоторые подземные города Каппадокии уходили на несколько десятков метров в глубину скалы и состояли из 6-8 ярусов. | Фото: istanbul-life.info.
Подземные города Деринкую, Невшехир, Каймаклы и еще около 200 подземных поселений, появившихся в Каппадокии на протяжении многих столетий, являются удивительной страницей в истории человечества, которую до конца так еще и не смогли дочитать. Если причина строительства подземных убежищ более и менее понятна, то сам процесс вырубки гигантских полостей в туфовой породе, используя лишь простейшие орудие труда вызывает множество вопрос (первые поселения датируются VIII веком до нашей эры). Особенно, если учесть, что работы велись на значительной глубине, где отсутствует освещение и достаточное количество чистого воздуха, а стены между залами и переходами имеют незначительную ширину, да еще и одинакового размера, при этом присутствуют необходимые коммуникации (колодцы с водой, канализация, воздуховоды), то становится понятным замешательство даже отраслевых специалистов, знающих толк и сложности работы в настолько специфических условиях.
3. Как строительство Великих пирамид Египта стало толчком для развития других отраслей
Пирамиды Египта – одно из самых весомых достижений человечества, хотя некоторые оригиналы считают, что без инопланетян здесь не обошлось.
Ну кто не слышал о величии и тайнах древних пирамид Египта, которые стали весомым достижением человечества (и в прямом смысле тоже)? Их строительство, начиная от добычи каменных глыб, доставки из дальних регионов, подъем на запредельную высоту без специальных приспособлений и заканчивая облицовкой, является величайшей загадкой древней человеческой цивилизации, которую пытались разгадать последующие поколения еще до нашей эры.
Строительство настолько масштабных сооружений с использованием примитивных инструментов и без наличия подъемной техники – архисложная задача.
Грандиозные строительные проекты требовали развития и других отраслей, позволяющих доставлять каменные блоки издалека.
Примечательно: Каких только гипотез и версий не выдвигали ученые, строители и простые обыватели (не забыли и об участии инопланетян, конечно же), пытаясь объяснить тот или иной процесс. Хотя все понимают, что точных описаний технологий вряд ли когда-нибудь удастся отыскать (помимо описания Геродота во II книге «Истории», написанной через 2 тыс. лет после строительства и то, со слов жрецов). Единственно, что наряду с инновационными разработками, связанными с резкой камня и строительными работами, египтяне научились прокладывать каналы со сложной системой шлюзов, чтобы вода могла поднимать и опускать лодки/плоты, перевозящие каменные глыбы весом от 10 тонн и выше вне зависимости от рельефа и высоты местности. А также строить дороги, по которым можно было перемещать блоки уже от водных каналов или от близлежащих каменоломней.
4. Пещеры Эллора в Индии
Храмовый комплекс Пещеры Эллора – уникальный рукотворный шедевр (Индия).
Пещеры Эллора – удивительное творение рук человеческих, признанное мировым шедевром и внесенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в недалеко от индийской деревни Эллора. Целая коллекция святынь, протянувшаяся почти на два километра, включает в себя 12 буддийских храмов, датируемых 200 г. до нашей эры, 17 индуистских святынь, восходящих уже к 500 г. н.э., и 5 джайнских святилищ, датируемых 800 гг. первого тысячелетия. Каждый из них хранит традиции последователей той или иной религии и технологии эпох, когда они были вырублены в горной гряде (при этом еще и украшены фантастическим резными деталями, на изучение которых могут уйти десятилетия).
Кайласанатха — индуистский храм, который был высечен из монолитной базальтовой скалы еще в первом тысячелетии нашей эры (Пещеры Эллора, Индия). | Фото: mineralogist.club.
Скальный храм Кайлас – уникальный образец древней архитектуры, в котором переплелось множество стилей, секретных техник исполнения и скульптурных традиций (Пещеры Эллора, Индия). | Фото: vrajitoareledinromania.com.
Авторы Novate.ru хотели бы обратить особое внимание на самый поразительный индуистский храм Пещер Эллора, вырезанный в монолитной скале в период с середины VIII до конца IX вв. нашей эры. Речь идет о Кайласанатхе (он же Кайлас), названном в честь гималайской вершины, где по преданию обитает бог Шива. Удивительным является тот факт, что высекали его из монолитной скалы, состоящей из базальтовой магматической породы, являющейся самой твердой горной породой, обрабатывать которую сложно даже сейчас, когда разработано множество технологий и имеется специальная техника. А как смогли высечь примитивными инструментами в настолько прочном камне 33 метровой высоты умопомрачительной красоты храм (общая площадь объекта достигает 2 тыс. кв. метров!), украшенный множеством резных узоров, огромными каменными скульптурами и барельефами, уходящими в глубину, так и остается загадкой.
5. Многоуровневая стена древнего Элеона (Греция)
Многоуровневая стена древнего Элеона – одна из строительных загадок древности, которую пытаются разгадать современники (Греция). | Фото: ebapexcavations.org.
На восточной стороне акрополя древнегреческого города Элеон сохранилась многоуровневая стена, которая может похвастаться сложным архитектурным дизайном, сохранившимся до наших дней. И это несмотря на то, что с момента возведения прошло по меньшей мере 25 столетий! Ни время, ни природные катаклизмы, ни войны или грабежи не смогли нанести существенный урон объекту, который, по всей видимости, не создавался в качестве мощной оборонительной стены (поскольку особой прочностью не обладает), а имел лишь символическое значение. Объяснение цели строительства уникальной структуры до сих пор не найдено, но не это вызывает повышенный интерес в среде исследователей и тех, кто пытается разгадать технологию кладки.
Многоуровневая радиальная стена, выложенная более 2,5 тыс. лет, назад до сих пор сохраняет свою форму и структуру (Элеона, Греция).
Многие сходятся во мнении, что стена Элеона была построена с использованием лесбийского стиля кладки, названного так из-за концентрации подобных строений на острове Лесбос в Эгейском море (в ее основе лежит методика полигональной кладки). Этот стиль каменной кладки довольно сложен, так как требует трудоемкой технологии строительства изогнутого фундамента, а затем резки камней в соответствии с его кривизной. Сложность расчетов и сам процесс резки камня вызывает множество вопросов у современных специалистов, не говоря о том, как древним мастерам удалось сделать ее практически круглой (в южной части), а также поднимать на значительную высоту каменные блоки весом от 2 тонн, при этом выдерживать нужный угол поворота.
6. Монастырь Паро Такцанг в Бутане
История буддийского монастыря, зависшего над 700-метрой пропастью началась еще в VIII веке (Такцанг-лакханг, Бутан). | Фото: finnlive.livejournal.com.
Парящий среди тумана над скалами монастырь, является гимном гению древних строителей (Такцанг-лакханг, Бутан). | Фото: travel.ru.
Древний буддийский монастырь Паро Такцанг (или Такцанг-лакханг) является самым знаковым местом Бутана и одним из самых головокружительных скальных комплексов в мире, свисающим с отвесной стены на высоте более 3,1 тыс. м над уровнем и около 700 метров над глубоким ущельем долины Паро. По легенде, храм начали строить еще в VIII веке, после того, как Гуру Ринпоче (основоположник буддизма в Бутане и его король), сидя верхом на дикой тигрице прибыл в Тибет и поднялся в одну из пещер, где медитировал 3 года, 3 месяца, 3 недели, 3 дня и 3 часа. В память об этом событии его последователи построили здесь монастырь, который был значительно поврежден в конце 1690-х гг.
Такцанг-лакханг – главная туристическая достопримечательность Бутана и один из уникальнейших архитектурных комплексов человечества.
Нескольким поколений монахов удалось его восстановить, сохранив общую идею оформления древних святынь, но вопрос строительства подобного комплекса более тысячелетия назад в сложнейших условиях горного массива остается открытым до сих пор. И пусть сегодняшние архитектурные объекты, то и дело появляющиеся на крутых горных склонах в разных уголках мира, получаются более впечатляющими, но они не вызывают чувства благоговения, им не хватает вневременной монументальности, достигнутой строителями прошлых тысячелетий, которые доказывают, что «первобытное» прошлое таковым вовсе не является. Как показывает жизнь, наши предки были куда более продвинутыми в техническом плане, чем нам это преподносят историки и мы об этом думаем.
