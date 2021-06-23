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Самодельный калейдоскоп для ребенка

Самодельный калейдоскоп для ребенка

Самодельный калейдоскоп


Чтобы сделать игрушку детства для своего ребенка, Вам понадобится:

1. Рулон от кухонных полотенец (23 см в длину и около 5,3 см в диаметре)
2. Картон с зеркальной поверхностью или картон + фольга
3. Мелкие прозрачные бисеринки, паетки, стеклярусы разных цветов и форм
4. 3 прозрачных пластиковых дска (например их можно сделать из крышек от сметаны и т.п.)
5. ножницы
6. Клей-карандаш
7. скотч
8. Пергамент
9. Бумага для украшения

Самодельный калейдоскоп

Шаг 1.
Разрежьте зеркальный картон на три полосы ( длина 21 см, ширина 4,3 см)
Склейте в виде треуголной призмы отражающей стороной внутрь.
Поместите внутрь рулона так, чтобы с одной стороны их края совпали.

Самодельный калейдоскоп

Шаг 2.
Вырежете 2 диска из пластика, один из них сделайте матовым с помощью пергамента (приклеить). Круги должны иметь диаметр 5,3 см. Положите прозрачный диск на призму внутри рулона, закрепите.

Самодельный калейдоскоп

Шаг 3.
Насыпьте ваш бисер на прозрачный диск в тубу. Не переусердствуйте с количеством бисера, он должен пересыпаться внутри, когда калейдоскоп будет готов.

Положите сверху матовый диск и закрепите клейкой лентой.

Самодельный калейдоскоп

Шаг 4.
Переверните калейдоскоп. Чтобы закончить калейдоскоп, нужно взять картонный диск диаметром 5,3 см с дыркой посередине. Приклейте такого же размера черный диск сверху, чтобы вид вашего калейдоскопа был законченным.

Шаг 5. Украсьте калейдоскоп как вам подскажет фантазия. Здесь посередине сделана манжета из гофрированного картона - чтобы вращая манжету, можно было крутить в противоположную сторону калейдоскоп и картинка менялась.

Самодельный калейдоскоп

 

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