Как эффективно избавиться от зелёнки на коже при помощи подручных средств

1. Используйте жидкость для снятия лака на основе ацетона

Жидкость для снятия лака на ацетоновой основе - отличное средство для выведения зелёнки с кожи. \ Фото: bing.com.

Поможет вывести даже с ногтей. \ Фото: ive.staticflickr.com.

2. Используйте раствор перекиси водорода

Перекись водорода также поможет вывести пятна от зелёнки с кожи. \ Фото: bing.com.

3. Используйте жирный крем

Жирный крем также пригодиться для удаления изумрудных пятен с кожи. \ Фото: progerpes.com.

4. Используйте соду

Без соды также не обойтись в столь непростом деле. \ Фото: google.com.

5. Используйте средства для снятия макияжа

В ход идут средства для удаления макияжа. \ Фото: bing.com.

6. Используйте разный уксус

Уксус также весьма неплохо справляется с выведением пятен от зелёнки. \ Фото: najinadomacija.si.

7. Используйте крахмал

Для выведения пятен можно использовать крахмал. \ Фото: i.pinimg.com.

8. Используйте спирт

Не стоит забывать и про спирт, который также выводит пятна зелёнки. \ Фото: cdn.santa.lv.

9. Используйте лимонные ломтики

Испачкались зелёнкой? Воспользуйтесь лимоном. \ Фото: pica.zhimg.com.

10. Используйте зубную пасту

Зубная паста - неплохое средство от зелёнки. \ Фото: blogspot.com.

11. Используйте растительное масло

Изумрудные пятна исчезают в мгновение ока, если их смазать растительным маслом. \ Фото: remediesforme.com.