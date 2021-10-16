Отель с бассейном на высоте 50 метров в Италии

Итальянская архитектурная студия Noa* создали дополнение к существующему отлелю Hubertus находящийся в области Вальдаора. Были спроектированы дополнительные люксы, рестораны, фитнесс-центры и другие площади. Апофеозом проекта является бассейн выдающийся на 17 м за пределы отеля и нависающий над землей на уровне 50 м.

























































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