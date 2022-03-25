Сшила простейшую стильную блузку без единой строчки - универсальная модель подойдёт для любого размера и фигуры!

Блузка для каждой женщины является обязательным элементом в одежде. Независимо от модели, спортивная, строгая, романтическая, она должна сидеть на фигуре безупречно. Немаловажную роль играет выбор ткани. От неё зависит будет ли блузка легкой шелковистой или теплой трикотажной.

В любом случае, блузку, которую хочу предложить будет хорошо сидеть на фигуре, а ткань струиться вдоль фигуры. Может более правильно будет назвать эту модель накидкой, туникой или пончо, но вместо блузки она точно пойдет.

Сначала поэкспериментировала на сложенной простыне, чтобы определиться с длиной.

Для этой модели понадобится кусок ткани, длиной 80 см и шириной 150 см.

Длину по желанию можно немного увеличить.

Так же понадобится любое кольцо, я взяла деревянное от штор и резинка для волос в тон ткани.

Ещё поясок, можно с пряжкой, цепочкой или просто тесемка, которую можно завязать на талии.

Если ткань обсыпается лучше её обметать со всех сторон. У меня тонкий трикотаж.

Как сделать блузку

Ткань надо накинуть на плечи, чтобы она не спадала. Концы ткани спереди выровнять.

Взять кольцо и приложить его на уровне груди к левой полочке с изнаночной стороны.

Сверху положить другую полочку, как бы выдавить кольцо наружу и затянуть под ним резинку.

От того, где будет кольцо, ниже или выше будет зависеть размер и глубина горловины.

Теперь развернуть ткань, чтобы кольцо оказалось на уровне плеча.

Взять поясок и закрепить его на уровне талии. Поясок можно расположить под задней полочкой или сверху неё.

Под эту вещь лучше пододеть майку, если ткань тонкая, то топик, чтобы сбоку были прикрыты все части тела. Но и так всё прилично выглядит.

На изготовление ушло 10 минут. Как ни странно, блузка отлично сидит на фигуре, зрительно удлиняет её и делает стройнее.

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