Американки, попавшие в королевские семьи

Меган Маркл, Грейс Келли, Диана фон Фюрстенберг и другие гражданки США, получившие почетные титулы после замужества
В ноябре 2017 года стало официально известно, что в мае 2018 года принц Гарри (младший сын принца Чарльза) и американская актриса и модель Меган Маркл поженятся. 36-летняя Маркл прославилась благодаря роли в сериале «Форс-мажоры». Но она не первая американка, которая стала членом королевской семьи.
Король Англии Эдвард VII и Уолисс Симпсон
В 1936 году Король Англии Эдвард VII влюбился в Уолисс Симпсон, которая к тому моменту уже побывала замужем дважды. Британское правительство было против этого романа. Страсть была настолько сильной, что Король Эдвард предпочел любовь власти и, едва став королем (он правил всего 326 дней), отрекся от престола в декабре 1936 года ради брака с Симпсон. В 1937 году они поженились и стали Герцогом и Герцогиней Виндзорскими.
Рита Хейворт и Принц Али Хан
Голливудская звезда актриса Рита Хейворт побывала замужем пять раз. В 1949 году вышла замуж третий раз за Принца Али Хана, сына индийского султана Ага-хана III. Брак продлился четыре года, Хейворт родила от принца дочь Ясмин Ага Хан, ставшую общественным деятелем.
Грейс Келли и Принц Монако Ренье III
Еще одна кинозвезда Грейс Келли покинула Голливуд ради брака с Принцем Монако Ренье III в 1956 году. Они встретилась во Франции во время кинофестиваля в Каннах, а после организовали фотосессию во дворце Принца. Келли вышла замуж за королевского отпрыска буквально через неделю после того, как закончились съемки фильма «Высшее общество» . Это был последний ее фильм. Их брак продлился 26 лет, пока Келли трагически не погибла в автокатастрофе.
Ли Радзивил и Принц Станислав Альбрехт Радзивилл
Ли Радзивилл, урожденная Кэролайн Ли Бувье, была младшей сестрой Джеки Кеннеди. Она вышла замуж за польского Принца Станислава Альбрехта Радзивилла в 1959 году. Он стал вторым ее мужем. Семья Станислава обеднела после немецкого вторжения, но после удачной женитьбы на богатой швейцарской наследнице, Станислав смог поправить свое финансовое положение. Ли стала его третьей женой. Они проживали в Лондоне, в доме недалеко от Букингемского дворца. Правда в 1974 году супруги развелись.
Хоп Хук
Светская дама из Нью-Йорка Хоп Хук в 1963 году вышла замуж за последнего монарха Сиккама Принца Палдена Тондупа Намгьяла. В 1975 году Сиккам стал одним из штатов Индии, и Палден Тондуп Намгьял был лишен власти. Вскоре его отношения с Хоп Хук разладились, но развелись они только в 1980 году
Диана фон Фюрстенберг
Дизайнер Диана фон Фюрстенберг, урожденная Диана Халфин, в 1969 году стала женой Принца Эгона фон Фюрстенберга. Брак продлился всего три года. Любопытное совпадение, в 1995 году сын Принца Эгон тоже женился на американке Александре Миллер, но в 2002 году они развелись.
Королева Нур
Нур аль-Хусейн, урожденная Лиза Наджиб Халаби – последняя жена и вдова иорданского короля Хусейна. Она окончила Принстон, а после работала в Royal Jordanian Airlines, где повстречала мужа. В 1978 году они поженились и Халаби взяла имя Нур, что переводится с арабского как «легкая». В браке у четы родилось четверо детей, в 1999 году король Хусейн погиб.
Мари-Шанталь Миллер
Наследница империи Duty free Мари-Шанталь Миллер встретила Крон-принца Греции Павла на свидании вслепую в 1992 году. В 1995 году они поженились. Павел стал первым среди нового поколения европейских монархов, кто отважился на мезальянс. А Миллер стала Ее Королевское Высочество Крон-Принцесса Греции и Принцесса Дании. У королевской четы пятеро детей и они до сих пор женаты.
Келли Рондестведт
Американский инвестиционный банкир Келли Рондестведт вышла замуж за наследного принца Саксен-Кобург-Готского, герцога Саксонии Хубертуса Михаэлья в 2009 году. Среди известных членов этого королевского дома – Принц Альберт и Королева Виктория.
Кендра Спирс
Модель Кендра Спирс была лицом таких брендов, как Prada и Chanel. В 2013 году она вышла замуж за Принца Рахима Ага-хана. Теперь она так же известна как Принцесса Сальва Ага Хан. У пары родились двое детей.
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