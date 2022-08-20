Американки, попавшие в королевские семьи

Меган Маркл, Грейс Келли, Диана фон Фюрстенберг и другие гражданки США, получившие почетные титулы после замужества



В ноябре 2017 года стало официально известно, что в мае 2018 года принц Гарри (младший сын принца Чарльза) и американская актриса и модель Меган Маркл поженятся. 36-летняя Маркл прославилась благодаря роли в сериале «Форс-мажоры». Но она не первая американка, которая стала членом королевской семьи.









Король Англии Эдвард VII и Уолисс Симпсон

Рита Хейворт и Принц Али Хан

Грейс Келли и Принц Монако Ренье III

Ли Радзивил и Принц Станислав Альбрехт Радзивилл

Хоп Хук

Диана фон Фюрстенберг

Королева Нур

Мари-Шанталь Миллер

Келли Рондестведт

Кендра Спирс