5 профессий, которые в советское время оплачивались лучше всего

Хотя Советский Союз и был провозглашен государством социального равенства, заработные платы в стране могли сильно отличаться даже в рамках одной профессии. Например, слесари разных разрядов получали настолько отличные друг от друга суммы, что одних в пору было называть «бедняками», а других «аристократами».
1. Токарь
Рабочие специальности могли получать много. /Фото: mirtesen.ru.
На самом деле данное правило распространялось не только на токарей, но на абсолютное большинство других заводских специальностей. Простой пример: в конце 1970-х годов токарь с 3-4 разрядом мог получать в месяц около 500 рублей. При этом токарь уже 6-го разряда мог получать 1 тысячу и даже больше. Высшие разряды специалистов нередко зарабатывали в месяц столько же (а иногда и больше), сколько получали заводские директора. И это не считая премий. С такой зарплатой не было никаких проблем за 1 год накопить на новую машину.
2. Геолог
Самая романтичная специальность. /Фото: real-buro.ru.
Одна из самых романтичных и в то же время высокооплачиваемых профессий в советское время. Все потому, что страна нуждалась в большом количестве высококлассных геологов. Причина тому была проста: активная разведка залежей природных ресурсов в СССР велась вплоть до начала Перестройки. Сегодняшние объемы геологической разведки и рядом не стоят с теми, какими они были в годы Советского Союза.
3. Проходчик
Работа шахтера в СССР была одной из самых сложных, но вместе с тем и одной из самых высокооплачиваемых. Элитой среди шахтеров во все времена были проходчики. В начале 1980-х годов на данной специальности можно было заработать неплохие деньги. Получала данная категория шахтеров от 1 тысячи рублей.
4. Буровик
Буровики получали хорошие деньги. /Фото: Twitter.
Одни из самых высоких зарплат в Советском Союзе были у тех, кто уезжал трудиться на Север. Там заработать солидные деньги могли любые специалисты. Абсолютными рекордсменами же были мастера-буровики. Достаточно будет сказать, что всего за полгода сложнейшей работы буровиком на Севере можно было заработать столько же, сколько в других частях страны за несколько лет.
5. Космонавт
Были обеспечены всем. /Фото: mithilareview.com.
Советские космонавты получали достаточно скромные зарплаты для своей специальности. Например, Юрий Гагарин в месяц зарабатывал 512 рублей. Это были неплохие, но все-таки не астрономические деньги. Другой вопрос в том, что государство пожизненно обеспечивало всем необходимым тех, кто смог стать космонавтом, начиная от квартиры и машины и заканчивая лучшими медицинскими специалистами. Кроме того, за каждый полет платили премиальные в размере 5 тысяч советских рублей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии