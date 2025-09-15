С нами не соску...
  Grandad
    С ужасом представил 1000 человек на моих 16 сотках.Городские пейзажи...
  Family Fun
    Враньё!!!!Какими были прожи...
  Maxim
    Когда африканских голых баранов привозят в Канаду - они обрастают шерстью..Если черный цвет ...

5 профессий, которые в советское время оплачивались лучше всего



Хотя Советский Союз и был провозглашен государством социального равенства, заработные платы в стране могли сильно отличаться даже в рамках одной профессии. Например, слесари разных разрядов получали настолько отличные друг от друга суммы, что одних в пору было называть «бедняками», а других «аристократами».
Больше всего в Советском Союзе зарабатывали высококвалифицированные, редкие специалисты. Кем же они были? Вот несколько примеров.

1. Токарь


Рабочие специальности могли получать много. /Фото: mirtesen.ru.

Рабочие специальности могли получать много. /Фото: mirtesen.ru.

 

На самом деле данное правило распространялось не только на токарей, но на абсолютное большинство других заводских специальностей. Простой пример: в конце 1970-х годов токарь с 3-4 разрядом мог получать в месяц около 500 рублей. При этом токарь уже 6-го разряда мог получать 1 тысячу и даже больше. Высшие разряды специалистов нередко зарабатывали в месяц столько же (а иногда и больше), сколько получали заводские директора. И это не считая премий. С такой зарплатой не было никаких проблем за 1 год накопить на новую машину.

2. Геолог


Самая романтичная специальность. /Фото: real-buro.ru.

Самая романтичная специальность. /Фото: real-buro.ru.


 

Одна из самых романтичных и в то же время высокооплачиваемых профессий в советское время. Все потому, что страна нуждалась в большом количестве высококлассных геологов. Причина тому была проста: активная разведка залежей природных ресурсов в СССР велась вплоть до начала Перестройки. Сегодняшние объемы геологической разведки и рядом не стоят с теми, какими они были в годы Советского Союза.

3. Проходчик


Шахтёры получали много. /Фото: rbc.ru.

Шахтёры получали много.
/Фото: rbc.ru.

 

Работа шахтера в СССР была одной из самых сложных, но вместе с тем и одной из самых высокооплачиваемых. Элитой среди шахтеров во все времена были проходчики. В начале 1980-х годов на данной специальности можно было заработать неплохие деньги. Получала данная категория шахтеров от 1 тысячи рублей.

4. Буровик


Буровики получали хорошие деньги. /Фото: Twitter.

Буровики получали хорошие деньги. /Фото: Twitter.


 

Одни из самых высоких зарплат в Советском Союзе были у тех, кто уезжал трудиться на Север. Там заработать солидные деньги могли любые специалисты. Абсолютными рекордсменами же были мастера-буровики. Достаточно будет сказать, что всего за полгода сложнейшей работы буровиком на Севере можно было заработать столько же, сколько в других частях страны за несколько лет.

5. Космонавт


Были обеспечены всем. /Фото: mithilareview.com.

Были обеспечены всем. /Фото: mithilareview.com.

 

Советские космонавты получали достаточно скромные зарплаты для своей специальности. Например, Юрий Гагарин в месяц зарабатывал 512 рублей. Это были неплохие, но все-таки не астрономические деньги. Другой вопрос в том, что государство пожизненно обеспечивало всем необходимым тех, кто смог стать космонавтом, начиная от квартиры и машины и заканчивая лучшими медицинскими специалистами. Кроме того, за каждый полет платили премиальные в размере 5 тысяч советских рублей.

