Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Депардона, который объехал полмира

Увидеть мир глазами фотографа-профессионала всегда интересно. Особенно, если этот фотограф путешественник и ему интересно, как живут люди разных социальных слоёв в разных странах. Именно поэтому фотографии француза Раймона Депардона притягивают как магнит, и хочется пересматривать и снова и снова.
1. Французский фотограф
Раймон Депардон, автопортрет, 1992 год.
Раймон Депардон – один из самых знаменитых фотографов Франции, который всю свою жизнь посвятил кинематографу и фотосъёмке, прославившись после освещения конфликтов на Африканском континенте, переместился в Северную Америку, затем в Европу и Азию, а в итоге возвратился к тому, с чего начинал, – к съёмке идиллических пейзажей французских деревень и городских окраин.
2. Караван верблюдов
Государство в Западной Африке. Нигер, 1989 год.
Раймон Депардон родился во Франции в 1942 году. Фотографией начал увлекаться в возрасте 12 лет. После учёбы в городе Вильфранш-сюр-Сон в 1958 году он отправился в Париж и устроился помощником к фоторепортёру Луи Фушерону, показав ему свои ранние снимки. Тогда Депардон стеснялся своих крестьянских корней, а спустя годы признался, как сожалеет о том, что так и не сделал хорошей фотографии своего отца. Среди прочих достижений известен как автор официальных фотоснимков президента Франсуа Олланда.
«Думаю, фотография всегда была внутри меня. А когда я её обнаружил, она оказалась сильнее, и я целиком в неё погрузился», – Раймон Депардон.
3. Республика Джибути
Государство на северо-востоке Африки в районе Африканского Рога.
Начав подрабатывать репортёром в 16 лет, Депардон брался за любые задания. В 1960 году он присоединился к информационному агентству L’Agence Dalmas, а уже в 1966 стал сооснователем агентства Gamma, которое стало одним из крупнейших международных информационно-новостных фотоагентств мира. В 1978 году Депардон присоединился к Magnum Photos.
4. Чад, 1979 год
Крупнейшее африканское государство.
Параллельно с фотографической карьерой он начал снимать документальные фильмы. Первую короткометражку Депардон показал в 1969 году. Сейчас в его фильмографии десятки кинокартин, среди них восемнадцать полнометражных фильмов.
5. Административный регион в Республике Чад
Регион Борку, который находится на севере Чада.
Депардон побывал во многих странах, в том числе в Чехии, Чаде, Бейруте, Боливии, Эфиопии, Колумбии, Чили, Японии, Вьетнаме, Афганистане, СССР, США, Аргентине, Италии. В итоге опубликовал сорок семь книг. Его главное направление в кино – документалистика, а в фотографии Депардон объял разные направления, испытал себя в качестве репортёра, фотографа знаменитостей, военного журналиста. Он говорит, что тема не всегда помогает фотографу, она как наручники.
6. Братья
Лангедок-Руссильон, Франция, 1980-е годы.
«Я начинал с фотожурналистики, но меня всегда влекла поэзия, политика и, может быть, вера, что с помощью фотографии всё ещё можно что-то изменить», – Раймон Депардон.
Фотограф в свои 75 лет продолжает работать, но теперь он изменился.
«Я стал спокойнее, – говорит он. – Раньше, когда мне было 30, я никогда не был доволен. Я никогда не был счастлив, гоняясь за реальностью, которая, по сути, неуловима. В какой-то момент мне пришлось замедлиться».
7. Один из величайших комиков мирового кино
Луи де Фюнес в Тунисе, 1971 год.
Депардон обладает исключительным чувством пространства и мастерски передаёт его суть, будь то пустыня или мегаполис. Мастер документальной фотографии Рай он никогда не делал постановочных снимков, он просто фотографировал.
8. За чертой бедности
Экстремальная бедность и нищета в Чили, 1971 год.
9. В республике Джибути
Фотография, сделанная в районе Африканского рога.
10. Обыкновенное чудо
Дом с одной стеной. Германия, Западный Берлин, 1962 год.
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