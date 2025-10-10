С нами не соску...
Матери великих политических деятелей ХХ века

Их дети стали великими людьми. Некоторые из них предстают теперь в мировой истории одиозными фигурами, однако их влияние на мировую общественность нельзя описать в двух словах. Сегодня мы хотим представить матерей этих людей – и попробовать раскрыть тайну, в каких семьях рождаются великие люди.

Екатерина Георгиевна Джугашвили — Иосиф Сталин


До Иосифа у Екатерины было двое детей – и оба умерли еще до его рождения.


Екатерина была строгой матерью и растила сына как будущего священника. Не имея образования, Екатерина мечтала, чтобы ее сын был образован. Для него она училась кройке и шитью, стала модисткой и зарабатывала достаточно для того, что обеспечить сына.

Дженни Черчилль — Уинстон Черчилль


Дженни славилась красавицей и многие мужчина сравнивали ее с пантерой. После рождения двух сыновей Дженни возложила все бремя по их воспитанию няне, которую сам Уинстон очень любил. При этом мать он боготворил и часто писал ей письма с просьбой приехать, что она, в принципе, делала редко.

Мария Александровна Ульянова — Владимир Ленин


Мария была достаточно образована для своего времени, знала три языка, зачитывалась русской и зарубежной литературой, играла на фортепиано. Мария во всем поддерживала своих детей, а Владимира часто навещала за границей.

Роза Кеннеди — Джон Кеннеди


У Розы было девять детей, из которых она пережила четырех. Строгая католичка, она постоянно конфликтовала со своими детьми, особенно с дочерью Кэтлин. Та вышла замуж за Вильяма Кавендиша, который принадлежал к англиканской церкви.

Наталья Денисовна Мазалова — Леонид Брежнев


Наталья была очень коммуникабельным человеком, именно от матери Леонид унаследовал общительность, интерес к людям и любознательность.
Когда Наталье предложили переехать в более просторную квартиру (когда ее сын пришел к власти), она отказалась, предпочитая доживать свой век в старой квартире в Днепродзержинске.

Клара Гитлер — Адольф Гитлер


Клара очень зависела от своего влиятельного мужа, с котором познакомилась во время работы у него домработницей. До последних дней она называла Алоиса Гитлера не иначе как “дядя Алоис”.

Сара Делано — Франклин Рузвельт


Сара принадлежала к аристократическому дому. Франклин каждое лето путешествовал с семьей в Европу и поэтому неплохо владел иностранными языками.

©http://fototelegraf.ru/?p=312701

