Эксклюзивный декор для дачи из старых вещей

Не нужно выбрасывать старые вещи! Вместо того, чтобы избавиться от старых предметов, можно придумать им новую жизнь на даче.







Такая переработка старых вещей может не только быть экологически полезной, но и сэкономить деньги, добавить индивидуальности и стиля загородному участку.





Новая жизнь для старых вещей



1. Кровати

2. Бочки

3. Системный блок от компьютера

4. Тарелки

5. Столовые приборы

6. Пластиковые бутылки

7. Телега или тачка

8. Стулья

9. Деревянные поддоны

Прекрасная скамейкаСтарые кровати можно превратить в удобные скамейки для отдыха на даче. Всё довольно просто, снять матрас и подушки, покрасить деревянную раму в подходящий цвет и надеть уютные подушки.А старой решеткой можно воспользоваться в качестве в конструкции поддерживающего элемента для плетистых растений, таких как папоротник, чечевица или жасмин. Для этого просто разместить данный элемент рядом с выращиваемым растением, после чего оно самостоятельно начнет обвиваться вокруг решетки.Из старой кровати можно сделать и оригинальную клумбу для различных низкорослых цветов, таких как петунии, анютины глазки или гвоздики. Достаточно поместить кровать в солнечное место, заполнить её землёй и посадить свои любимые цветы.Мангал или коптильняСтарые металлические бочки использовать в качестве кресла или гриля с крышкой для приготовления шашлыка на даче. Такая трансформация не требует особых усилий, но результат поразит.Например, удалив часть бочки с помощью болгарки, покрасив в яркий цвет, приделав ножки и удобное сиденье из дерева или ткани, добавив подушки на дно, можно превратить ее в уютное кресло. Оно станет прекрасным дополнением к террасе или гостиной.Для любителей барбекю бочка станет идеальным мангалом. Разрезать ее пополам, установить на опоры и наслаждаться вкусным приготовлением пищи на открытом воздухе. Для приготовления копченой рыбы или мяса есть вариант создать из неё оригинальную коптильню. Достаточно закрепить на дне бочки решетку и отверстие для выхода дыма.Очень стильная вещьЕсли сложные работы всё же не по душе, достаточно превратить её в цветник. Наполнить землей и высадить ампельные растения, такие как камнеломка, очиток или фуксия. Они создадут живописный каскад из цветов, придав саду очарование.Самый необычный почтовый ящикЗачем отказываться от возможности переоборудовать устаревший компьютерный корпус в эксклюзивный почтовый ящик для загородного участка?Для реализации этой идеи потребуется всего несколько шагов: удалить все электронные компоненты из корпуса, чтобы освободить место, ранее занятое дисководами. Взять прочный столб, закопать его в землю и установить на нем сам системный блок. Прикрепить дверцу с замком, затем покрасить или декорировать его в стиле прованса, и уникальный почтовый ящик будет готов к работе.Также можно превратить его в миниатюрную книжную полку. Для этого закрепить на стене с помощью саморезов или дюбелей, а после расположить внутри несколько деревянных полок.Очень необычный декорИз поврежденных тарелок употреблять пищу не стоит, а выбрасывать их может быть жалко. В таком случае, можно прибегнуть к использованию этих тарелок на загородном участке в качестве украшения цветников и садовых тропинок. Окрашенные тарелки превратятся в замечательный декоративный элемент, придающий очарование любому саду. Такой подход позволит не только замаскировать недостатки, но и создать неповторимый и эстетически привлекательный дизайн.Вкапывать тарелки в землю нужно примерно на треть или наполовину, искусно скрывая поврежденные части. При украшении сада тарелками ключевым является соблюдение меры. Не стоит чрезмерно насыщать пространство ненужной посудой, иначе есть риск создать визуальный хаос. Ограничиться нужно одной определенной зоной.Стоит лишь проявить немного фантазииВместо того, чтобы выкидывать старые вилки, ложки и ножи, можно использовать их для изготовления крючков для одежды или ключниц. Это позволит организовать пространство на даче и избавиться от хаоса в прихожей.Для этого следует тщательно согнуть и надежно зафиксировать их на поверхности стены с использованием специальных крепежей. Даже небольшое художественное изменение формы зубцов вилки или украшение чаш ложек может придать прихожей неповторимый шарм, такого точно не будет ни у кого из соседей.И сделать совсем простоДля создания оригинальной ключницы, их можно разместить на декоративной панели декорированной выжженым орнаментом. Непригодные к использованию садовые грабли также могут быть переделаны в практичную подставку для ключей.Лучше не придумаешьПомимо создания из бутылок декоративных клумб или мини- теплицы, стоит изготовить удобные метелки для весенней уборки. Аккуратно обрезать дно бутылки и прикрепить к длинной палке – инструмент для сбора листьев и мусора готов. Это отличная возможность не только избавиться от лишних вещей, но и использовать их для создания интересных и полезных приспособлений на даче.Сделать такую метёлку довольно просто: тщательное промыть бутылки и удалить с их поверхности бумажные наклейки, затем обрезать сверху и снизу; разделить по длине на узкие полоски шириной около 5 мм; у пятой удалить лишь дно, оставляя горлышко, разрезать её на мелкие полоски; нанизать подготовленные четыре бутылки на пятую, создавая подобие пирамиды; отрезать верхнюю часть шестой и установить её на готовую конструкцию; скрепить все компоненты при помощи прочной нити или веревки.Это совсем не сложноВ настоящее время неправильная утилизация и переработка отходов представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды и ресурсов. Поэтому важно помнить о возможности повторного использования старых вещей вместо того, чтобы выбрасывать их.Украсит любой садМногие дачники не знают куда деть старые телеги или тачки, которые уже непригодны для своего прямого назначения. Вместо того, чтобы избавиться от них, можно превратить в оригинальные клумбы для посадки цветов. Просто наполнить дно змей, посадить растения и установить телегу или тачку в уголке сада, можно покрасить её в необычные цвета, для создания яркого акцента.Другой вариант — разместить цветочные горшки в телеге, заполнив промежутки почвой. Добавить оригинальности композиции помогут именно красные глиняные горшки, забавные садовые фигурки и другие элементы декора. Украсить цветами старый велосипед либо отслуживший свое мотоцикл тоже интересная идея.Удобно и экономноЕсли на загородном участке имеются устаревшие деревянные стулья, можно переделать их в небольшие качели для детей. Необходимо обрезать ножки, зафиксировать днище рейками, прикрепить надежные верёвки или цепи к конструкции стула и подвесить его на брусе или специализированном каркасе.Отрезанные ножки от старых стульев могут быть использованы для создания колышков для подвязки растений в саду. Кроме того, из нескольких старых стульев можно легко сделать удобную садовую скамейку. Для этого нужно также отпилить ножки с стульев, соединить их соответствующим образом, добавить сиденье и спинку.Из них можно делать целые композицииДеревянные поддоны, обычно используемые для перевозки грузов, превращаются в стильное дополнение к уже имеющейся садовой мебели. От садовых скамеек до качелей, от гамачных кресел до очаровательных верандных столиков — возможности безграничны.Если поддонов дома нет, то можно воспользоваться онлайн-сервисами объявлений или приобрести новые поддоны по хорошей цене.Из них легко смастерить садовую скамейку или качели. Просто соединить несколько поддонов друг с другом, установить прочное основание и надеть мягкие подушки или прикрепить веревки для того, чтобы создать диван качалку.Вообще старые вещи не обязательно выбрасывать — они могут найти новое применение и стать дополнением к саду. Для долговечности поддонов или качелей из стульев перед использованием важно обработать их защитной пропиткой или влагостойкой краской. Это предотвратит гниение и обеспечит удовольствие от эксклюзивной садовой мебели, созданной собственными руками.Либо диван-качалка