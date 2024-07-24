Главные ошибки в использовании бытовой техники

Зачастую домашняя техника ломается совсем не из-за старости или заводского брака. А из-за отсутствия должного ухода. И иногда крохотные детали способны повлиять на то, как скоро вам придется обратиться в ремонтную мастерскую.



Стираем в машинке все подряд

Используем слишком большое количество порошка

Используем неподходящий для машинки порошок

Нагреваем чайник без достаточного количества воды

Используем фольгу в духовке

Используем посудомойку для очистки деталей мясорубки

Забываем очищать фильтр у фена

Не следим за водой в утюге

Использовать блендер для замороженных или слишком горячих продуктов

Кидать в машинку что попало не стоит. И не только потому, что она при стирке может испортить некоторые предметы гардероба.Есть вещи, способные навредить самой машинке.Например, крючки и косточки бюстгальтера в барабане стиральной машины могут зацепиться за другую одежду и повредить ее. Также они могут зацепиться за сам барабан и нарушить работу прибора. Лучше всего стирать эту вещь вручную.Носки также предпочтительнее стирать руками или, если вы делаете это при помощи машинки, использовать специальный мешочек. Тогда ни один из них гарантированно не потеряет своего собрата. И не сможет попасть в фильтр прибора, вызвав засор.Мнение о том, что с большим количеством порошка одежда простирается лучше, — не более чем миф. На самом деле даже производители говорят о том, что использование слишком большого количества моющего средства, особенно в машинках с фронтальной загрузкой, может привести к неисправности. Ведь излишки пены могут заблокировать сливную систему.Важно помнить, что для машинной стирки нельзя использовать никакие средства, кроме специально предназначенных для этого. К примеру, засыпав в отсек порошок для ручной стирки, который вызывает обильную пену, вы рискуете вывести машинку из строя.Включение чайника с недостаточным количеством жидкости, особенно если она не покрывает хотя бы нагревательный элемент, рано или поздно может привести к поломке системы нагрева. Поэтому важно следить за тем, чтобы в чайнике был достаточный уровень воды.Вообще очень важно беречь чайник от влияния высоких температур. Например, не стоит располагать его вблизи электрических духовок и плит. Это может деформировать корпус и прочие пластиковые элементы прибора. Этот совет часто указан даже в самой инструкции пользователя.Хотя мы привыкли думать, что выстилать дно духовки алюминиевой фольгой — идеальный способ защитить его и не мыть после каждой готовки, на самом деле это может быть опасно. Фольга не только отражает тепло, что становится причиной перегревания пищи, но и может привести к перегоранию нагревательных элементов внутри самого устройства. Фольга ограничивает тепло и поток воздуха и может даже расплавиться на дне духовки. Поэтому лучше просто пройтись по дну и стенкам влажной тряпочкой после того, как духовка остынет.Не мойте детали мясорубки в посудомоечной машине, если в инструкции четко не указано, что это допустимо. Дело в том, что современные мясорубки часто сделаны из алюминия. При этом в большинстве посудомоечных машин используются агрессивные моющие средства, содержащие щелочные фосфаты. При контакте с алюминием они ускоряют процесс окисления, что приводит к потускнению блестящей поверхности. Более того, порошкообразные остатки покрытия из труднодоступных частей могут попасть в фарш.Каждый фен имеет вентиляционное отверстие для фильтра, который защищает волосы от нагревательного элемента внутри и препятствует попаданию пыли внутрь прибора. Когда это отверстие загрязняется, воздух оказывается неспособным поступать внутрь, что приводит к перегреву фена.Чтобы этого не случалось, стоит регулярно чистить прибор. В выключенном состоянии следует извлечь фильтр из вентиляционного отверстия, промыть его под водой, чтобы удалить грязь, протереть насухо и вставить обратно. В зависимости от частоты использования, фильтр стоит чистить от одного раза в неделю до каждых трех недель.Важно помнить, что жесткая вода из-под крана быстро приведет к появлению накипи и спровоцирует поломку прибора. Используйте воду из-под фильтра, чтобы обезопасить свой утюг.Не менее опасно оставлять остатки воды внутри прибора. Ведь эта привычка приводит к скоплению накипи и грязи внутри утюга, которая впоследствии оставляет на одежде пятна. Кроме того, в такой ситуации существует вероятность утечки, из-за чего вода может попасть в область с проводами и спровоцировать замыкание.Не перемалывайте в блендере лед (и прочие твердые замороженные продукты). При недостаточной мощности из-за этого как минимум могут погнуться ножи, как максимум — произойдет поломка/перегорание мотора.Также не стоит смешивать в нем слишком горячие продукты. В закрытом кувшине с горячим продуктом воздух сильно нагревается, что вызывает повышение давления, из-за которого чаша может треснуть. Лучшее, что можно сделать в таком случае, — это накрыть ее полотенцем вместо крышки и обязательно включить прибор лишь на самую маленькую скорость, чтобы ничего не расплескалось.