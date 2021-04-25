5 любимых десертов, калорийность которых можно снизить вдвое

Когда у нас плохое настроение, мы сразу летим в магазин за вкусным десертом. Плитка шоколада, мороженое, кусочек Наполеона с заварным кремом сразу отодвигает проблемы на второй план и заставляет смотреть на проблему другими глазами. Вот только все эти вкусности с разнообразными добавками впоследствии откладываются на талии и бедрах в виде лишних килограммов. Novate.ru рассказывает, как снизить калорийность сладостей, чтобы не приходилось себя ограничивать.
Десерт 1: Торт с кремом
Масло в креме можно заменить на авкадо
Калорийность любого торта можно снизить в том случае, если заменить сливочное масло на авокадо. Если вам не понравится зеленый цвет, который крем приобретет по причине использования фрукта, добавьте в него какао и небольшое количество тыквы. Ваша цель – густой шоколадный цвет? Тогда на помощь придет крепкое кофе, которое нужно будет смешать с какао.
Еще одна альтернатива сливочному маслу – белый сыр. Если вы добавите его в выпечку, то сможете снизить содержание жира в десерте, но при этом сохраните рецептуру в приготовлении. Людям, которые сидят на строгой диете или придерживаются вегетарианства, может понравиться вариант с яблочным, кабачковым или морковным пюре, которым также можно заменить масло.
Десерт 2: Шоколад
Растопите кусочек шоколада и полейте банан
Если заходит речь о гормоне радости, то на ум сразу приходит шоколад. Увы, удовольствие, которое мы испытываем, съедая плитку, через несколько месяцев трансформируется в разочарование, ведь на талии появляются лишние сантиметры. Такой исход вполне закономерный – в шоколаде более 500 ккал на 100 граммов. Предлагаем применить следующий трюк: растопите кусочек шоколада и полейте какой-нибудь фрукт. Особенно хорошо сладость сочетается с бананом, ананасом, некоторые любят комбинацию с персиком, апельсином, яблоком. Удовольствия от такого десерта вы получите массу, а калорий всего 70-80, вместо 500.
Десерт 3: Шарлотка
Положите вместо сахара яблочное пюре в тесто
Этот десерт становится особенно популярным осенью, когда приходит время собирать урожай из яблок. Рецептов шарлотки существует очень много, но сахар присутствует в каждом из них. Мы предлагаем сразу несколько вариантов того, как обезвредить сахарную бомбу. Во-первых, можно уменьшить количество сахара примерно на треть, на вкусе это сильно не отразится. Если вместо 150 граммов добавить 50 граммов, то получится на целых 400 ккал меньше.
Также можно использовать альтернативу в виде тростникового сахара или вовсе забыть о нем, положив в тесто детское яблочное пюре, в котором примерно 70 ккал. Есть еще несколько вариантом сахарозаменителей: мед, кленовый сироп. Перед таким десертом не смогут устоять даже приверженцы правильного питания и строгих диет.
Обратите внимание: Использование подсластителей существенно снизит количество калорий в десерте и позволит сохранить сладость выпечки. Однако стоит учитывать тот факт, что в некоторых случаях отсутствие сахара может изменить текстуру таких десертов, как безе или бисквит.
Десерт 4: Маффины
Вместо муки можно использовать перемолотые овсяные хлопья
Многие любят маффины не только благодаря прекрасному вкусу, разнообразию начинок, которые можно положить внутрь, но также за счет легкости приготовления. Один кекс поднимает настроение и утоляет голод за считанные минуты. А как это десерт любят все без исключения гости! Чтобы друзья и члены семьи потом не жаловались, что вы их откормили, готовьте маффины по особому рецепту: вместо сметаны, в которой примерно 190 ккал, кладите нежирный йогурт, чья калорийность в два раза меньше.
Также можно попробовать добавить в тесто меньше муки, заменив большую часть перемолотыми овсяными хлопьями или крахмалом. Этот способ использовали еще наши бабушки и он по-прежнему актуален. Кукурузный крахмал такой же по калорийности, как и мука, однако его нужно меньше, за счет консистенции. Так, например, 100 граммов муки заменяется 60 граммами крахмала, что на 150 ккал меньше.
Десерт 5: Пирог
Диетический пирог можно приготовить из фиников, меда и глазури
Что входит в состав классического пирога? Мука, яйца, сахар, соль, иногда молоко и сливочное масло, а в качестве начинки очень часто используется варенье. Как видите, в одном рецепте собираются все самые калорийные продукты. Да, вкусный результат превышает все наши ожидания, однако не хочется ради него жертвовать стройной фигурой. Поэтому вместо традиционного и калорийного, мы предлагаем приготовить быстрый и диетический пирог.
Для этого нужно взять грецкие орехи, какао-порошок, щепотку соли, сухофрукты, финики и мед, положить продукты в чашу блендера и взбивать до тех пор, пока они не превратятся в однородную массу. Получившуюся смесь нужно поставить в холодильник до полного застывания (20-30 минут). В это время нужно приготовить в блендере глазурь из замоченных в воде фиников, авокадо, какао, меда, оливкового масла. Когда основа пирога застынет, его нужно покрыть глазурью и снова поставить в холодильник на несколько часов. Никакой выпечки! И по итогу получается невероятно вкусный, полезный десерт.
Десерт 6: Чизкейк
Вместо сливочного сыра можно использовать нежирный творог
Нежный и восхитительный чизкейк пользуется небывалой популярностью. Сейчас это один из самых востребованных ресторанных десертов, да и хозяйки нередко готовят его в домашних условиях, чтобы порадовать членов семьи. Увы, калорийность сладкого блюда составляет 320 ккал на 100 граммов. Если хотите, чтобы эта цифра стала в два раза меньше, приготовьте тесто для песочной основы не из печенья, сливочного масла, муки и сметаны, а из более диетических продуктов: овсяных отрубей, кефира, яйца и любого сахарозаменителя, который придется вам по вкусу.
Что касается верхней основы, то вместо сливочного сыра «Филадельфия» возьмите нежирный творог. Его нужно будет смешать с натуральным йогуртом, яйцом и любым сахарозаменителем. Порция такого десерта будет содержать в среднем 150-160 ккал.
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