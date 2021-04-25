5 любимых десертов, калорийность которых можно снизить вдвое

Десерт 1: Торт с кремом

Масло в креме можно заменить на авкадо

Десерт 2: Шоколад

Растопите кусочек шоколада и полейте банан

Десерт 3: Шарлотка

Положите вместо сахара яблочное пюре в тесто

Десерт 4: Маффины

Вместо муки можно использовать перемолотые овсяные хлопья

Десерт 5: Пирог

Диетический пирог можно приготовить из фиников, меда и глазури

Десерт 6: Чизкейк

Вместо сливочного сыра можно использовать нежирный творог