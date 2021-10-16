Skype, небоскребы и колонизация Луны: каким советские люди видели ХХI век

Журнал, в котором представляли будущее. /Фото: atomicscout.wordpress.com

«Окно в будущее» о техническом прогрессе и освоении космоса

Самолёты будущего в представлении советских людей. /Фото: ekabu.ru

Полет фантазии мечтателей не ограничивался только планетой Земля. /Фото: yaplakal.com

Планы по колонизации Луны уже тогда выглядели весьма реальными. /Фото: yaplakal.com

Проект орбитальных станций успешно функционирует уже много лет. /Фото: archivsf.narod.ru

Батистат – подземный лифт, который остался несбыточной мечтой

Батистат дальше фантастической статьи в журнале не пошел. /Фото:hronika.info

Проекты из журнала «Техника-молодежи», которые стали реальностью

Монофон планировали для записи телефонных разговоров. /Фото: livejournal.com

В наше время монофон из журнала называют просто автоответчик. /Фото: dic.academic.ru

Город будущего у советского человека мог быть только с высотками. /Фото: searchbiznes.ru

Сегодня высотные дома - это повседневность. /Фото: seachbiznes.ru

Черный дрозд - самолёт, невидимый для радаров. /Фото: techcult.ru

Сегодня самолёты могут не долетать до ближайшего аэродрома, если поблизости есть авианосец. /Фото: GetBg.net

Оказывается, советские мечтатели предугадали даже Скайп. /Фото: wikipedia.org