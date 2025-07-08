Багдадская батарейка и ещё 4 исторические памятки, загадки которых никак не поддаются учёным

Люди постоянно интересуются тем, как жили их далёкие предки. Вот только, как бы не изучались оставшиеся от прошлых времён памятники истории и архитектуры, всё равно белые пятна в истории остаются. И даже если идёт речь об объектах, которые исследуются десятилетиями, тайны многих из них пока не раскрыты.
1. «Гробницы царей»
Погребения, которые просто не могли построить в античные времена - но они есть. /Фото: kipr-pafos.ru
Масштабный некрополь, именуемый «Гробницы царей», расположен в городе Пафос, что на Кипре. Созданный в античную эпоху, он стал последним пристанищем для огромного количества преимущественно знатных людей. И хотя его исследования продолжается сто пятьдесят лет, а раскрыть загадку использованных там строительных технологий всё ещё не удаётся. Так, непонятно, зачем часть погребений буквально выдалбливали в земле. Кроме того, сами гробницы очень большие - некоторые и вовсе сходны с обычными древнеримскими виллами. Однако главным секретом, который «Гробницы царей» всё ещё хранят, это сама технология строительства, ведь для тех времён она неестественно совершенная, и с использованием доступных тогда инструментов такой результат попросту бы получился.
2. Железная колонна из Дели
Современные вещи ржавеют за пару лет, а эта колонна целёхонькая стоит уже 15 с лишним столетий. /Фото: fishki.net
Индия, как место существования ряда самых развитых древних цивилизаций на планете, также имеет несколько интересных для историков и обывателей объектов.полутора тысяч лет назад, сделана из железа, но при этом совершенно на ржавеет. А так как по идее климат Индостана должен был давно просто уничтожить Столб Индры воздействием коррозии, а она стоит как новенькая, то учёные не устают её изучать, хоть пока и безуспешно.
3. Багдадская батарейка
Древняя батарейка, принцип и смысл действия которой всё ещё не понятны. /Фото: arab-new.ru
Столь значительная для развития человечества в древности Месопотамия также не могла не оставить на своей территории памятки, которые будоражат воображение. И одной из самых известных является «Багдадская батарейка», которая найдена неподалёку от столицы Ирака почти 90 лет назад. Артефакт представляет собой ёмкость из глины с расположенной внутри полоски меди, закрученной вокруг металлического стержня с элементами битумы. Пока что за десятилетия исследований Багдадской батарейки очевидно одно: она является своеобразным прародителем древнего гальванического элемента. Вот только больше никаких деталей относительно того, как именно работали подобные сосуды, и для чего их использовали, наука не предоставляет.
4. Долина кувшинов
Загадочные кувшины, которые разбросаны по всему Лаосу. /Фото: otdyhateli.com
В Лаосе есть огромный археологический комплекс из тысяч огромных каменных кувшинов, которые сосредоточены в группы и разбросаны таким образом по нескольким регионам страны. Объекты вроде бы и различаются по размеру, силуэту и наличию либо отсутствию крышки, однако всё-таки похожи по общему концепту. Проблема в том, что исследователи никак не могут понять, в чем смысл их создания и существования. Пока что версий у учёных несколько - от работы кувшинов на торговую систему Лаоса в древности до хранения вина. Само собой, есть и местная легенда, в центре которых оказались мифические великаны, однако ни одно из этих, даже самых невероятных предположений не было наукой ни доказано, ни опровергнуто.
5. Диск Сабу
Трудно представить, для чего такую штуковину могли использовать древние египтяне. /Фото: blicdomainpictures.net
В 1936 году египтологом Уолтером Брайеном Эмераем изучалась гробница древнеегипетского служащего по имени Мастаб Сабу, и там среди довольно тривиальных артефактов нашли странный объект, известный как «Диск Сабу». Он даже выглядит нестандартно, как для памятки времён фараонов и пирамид: каменная дисковидная штуковина имела три загнутых к центру элемента, похожие на лопасти. Само собой, что учёные тут же взялись за изучение столь необычного артефакта, вот только десятилетия работы ясности в вопрос его назначения не внесли - одни думают, что это нетривиальный светильник, другие считают его деталью неоткрытого ещё гаджета, а третьи просто видят в нём дизайнерскую тарелку.
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