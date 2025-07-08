Багдадская батарейка и ещё 4 исторические памятки, загадки которых никак не поддаются учёным

1. «Гробницы царей»

Погребения, которые просто не могли построить в античные времена - но они есть. /Фото: kipr-pafos.ru

2. Железная колонна из Дели

Современные вещи ржавеют за пару лет, а эта колонна целёхонькая стоит уже 15 с лишним столетий. /Фото: fishki.net

3. Багдадская батарейка

Древняя батарейка, принцип и смысл действия которой всё ещё не понятны. /Фото: arab-new.ru

4. Долина кувшинов

Загадочные кувшины, которые разбросаны по всему Лаосу. /Фото: otdyhateli.com

5. Диск Сабу

Трудно представить, для чего такую штуковину могли использовать древние египтяне. /Фото: blicdomainpictures.net