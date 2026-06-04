4 способа, как вернуть белизну подоконнику

Белые пластиковые подоконники – это классика. Они недорогие, простые в уходе, хорошо вписываются в интерьер. Однако если вы храните на подоконниках цветы, будьте готовы к тому, что со временем они пожелтеют и покроются серым налетом.



Многие игнорируют чистоту подоконников, считая, что под горшками с растениями все равно ничего не видно.

Способ 1: Кислородный отбеливатель

Способ 2: Демиксид

Способ 3: Сода и перекись водорода

Способ 4: Зубная паста + мел

Но состояние поверхности напрямую влияет на общее восприятие интерьера. Если подоконники будут белоснежными, без единого намека на загрязнение, обстановка в комнате будет восприниматься абсолютно иначе.Сделайте раствор из воды и кислородного отбеливателяВ последнее время особой популярностью стал пользоваться перкарбонат натрия, более известный, как кислородный отбеливатель. В отличие от бытовой химии с содержанием хлора, такое средство не разрушает структуру подоконника, не создает липкую пленку, притягивающую пыль и ворс, не провоцирует желтизну. После обработки ПВХ сохраняет свою гладкость и белизну.Почему эксперты запрещают использовать по время чистки жесткие скребки и абразивные средства? Дело в том, что пластик очень восприимчив к механическим воздействиям. На нем легко появляются микроцарапины, в которые потом въедается грязь. Чтобы не разрушить заводскую полировку, которая одновременно является защитой, необходимо использовать деликатные средства для чистки.Очевидный плюс чистки подоконника кислородным отбеливателем заключается в том, что процедура занимает не более 15 минут. Для начала нужно приготовить состав. Возьмите небольшую миску, налейте в нее один литр горячей воды и добавьте одну столовую ложку порошка.Далее смочите в полученном растворе губку и обильно нанесите его на загрязненную поверхность. Оставьте на 10 минут, чтобы отбеливатель подействовал – пузырьки кислорода вытолкнут грязь из подоконника. По истечении времени уберите остатки чистой водой и протрите поверхность насухо. Как итог – пластик будет идеально чистым и сохранит первоначальный глянец. А в качестве бонуса вы еще и проведете дезинфекцию.Почистите подоконник димексидомЕсли в вашей аптечке все еще нет димексида, советуем обзавестись. По прямому назначению его можно и не использовать, а вот для чистки подоконника лекарство подойдет идеально. Благодаря противовоспалительным и антисептическим свойствам, димексид отлично растворяет жировые и органические загрязнения. Именно поэтому его часто используют в автомастерских и на производствах для очистки тяжелых загрязнений. Обратите внимание, что у димексида очень характерный едкий запах, поэтому обязательно работайте в маске, перчатках и с открытым окном.Итак, возьмите ватный диск, нанесите на него небольшое количество лекарства и аккуратно протрите поверхность подоконника. Обычно результат не заставляет себя долго ждать: грязь, жирные пятна и следы от горшков начинают растворяться прямо на глазах. После того, как пройдетесь по всей площади, обязательно промойте пластик мыльной водой, чтобы удалить остатки димексида. В конце вытрите сухой тряпкой и наслаждайтесь результатом.Смешайте соду и перекись прямо на подоконникеЕсть и другие проверенные средства, например, тандем соды и перекиси водорода. Главное преимущество такого способа состоит в осветляющем эффекте. Но следует знать, что лучше всего комбинация работает в случае легких, поверхностный загрязнений, а вот глубокие въевшиеся пятна она не уберет.Смешайте соду с перекисью водорода, чтобы образовалась кашица, а затем нанесите тонким слоем на загрязненные участки и оставьте на 10 минут. Если пятна сильные, слегка потрите губкой и продлите время пребывания до 20 минут. По истечении времени смойте теплой водой и протрите подоконник сухой тряпкой. В результате процедуры грязь и желтизна уйдут.На заметку: Такое средство хозяйки рекомендуют использовать и для профилактики загрязнений. Пару раз в месяц готовьте чистящий состав и наносите на подоконник. Это еще и отличный вариант дезинфекции.Подоконник удобно чистить зубной пастойНеожиданная комбинация средств, но она отлично работает. Для начала нужно измельчить мел в крошку, а затем смешать в равных пропорциях с зубной пастой. Выбирайте самую обычную белую пасту без вкраплений. Когда состав будет готов, нанесите его на загрязненные участки при помощи влажной губки, хорошо потрите и оставьте на 20 минут. В конце останется смыть средство водой и протереть поверхность насухо.