Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Всем, кто любит делать подарки своими руками и вкладывать в них всю свою душу, мы сегодня подготовили большую подборку подарков, которые можно сделать из остатков кожи и порадовать своих близких.

Садитесь удобнее, наливайте больше чая и наслаждайтесь…

Японский сумка.

Вот такой оригинальный мешочек можно сделать самостоятельно из кожи.

Сумка для обедов.

Не очень простая в изготовлении сумка, но результат поражает.

Простая кожаная сумка.

Оригинальная женская сумочка из старой кожи. Отличный подарок для мамы или подруги.

Мешочек для обедов.

Простой и быстрый в изготовлении кожаный мешочек для обедов. Хорошая замена бумажным пакетам.

Подставка под чашку.

Оригинальная подставочка под чашку, сделанная из остатков кожи.

Блокнот из кожи.

Из кусочка кожи, двух декоративных болтиков и бумаги можно сделать подобной блокнотик.

Блокнот из кожи.

Второй вариант блокнота. Креативный подарок для друзей и любимых.

Миниатюрный кошелек.

Посмотрите как можно сделать миниатюрный кожаный кошелек.

Подарки для мужчины из кожи.

Ремешок, кошелек и мешочек для мелочи — такие прекрасные вещи вы можете сделать самостоятельно для своего мужчины.

7 Идей кошельков из кожи.

По ссылке ниже вы увидите 7 мастер-классов, благодаря которым вы сможете сделать свой собственный кошелек.

Кожаный пенал.

Из остатков кожи можно сделать подобный простой и удобный пенал.

Пенал для инструментов.

Этот пенал сложнее в изготовлении, но очень практичный. Отличный подарок для мужа.

Фартук из кожи.

Очень мужественный и полезный подарок для домашнего мастера.

Органайзер для проводов.

Простая и полезная в быту вещь. Так как все знают, какие проблемы могут возникнуть с проводами в сумке.

Корзинка для мелочей.

Узнайте как сделать маленькую корзинку из кожи.

Кожаный лоток.

Небольшой кожаный лоток для мелочей.

Защитный рукав для чашки.

Из остатков кожи вы также можете сделать подобный рукав для чашки.

Кожаный защитный чехол для стакана.

Второй вариант кожаного чехла.

Тапочки из кожи.

Даже тапочки можно сделать из цельного куска кожи.

Светильник из кожи.

Вот такой абажур можно сделать на светильника.

Ремешок для фотоаппарата.

Посмотрите какой оригинальной ремешок можно самостоятельно сделать из кожи.

Обновление табурета.

Таким образом можно обновить старый табурет, используя кожу.

Чехол для ключей.

Источник