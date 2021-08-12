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Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Всем, кто любит делать подарки своими руками и вкладывать в них всю свою душу, мы сегодня подготовили большую подборку подарков, которые можно сделать из остатков кожи и порадовать своих близких.

Садитесь удобнее, наливайте больше чая и наслаждайтесь…

Японский сумка.

Вот такой оригинальный мешочек можно сделать самостоятельно из кожи.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Сумка для обедов.

Не очень простая в изготовлении сумка, но результат поражает.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Простая кожаная сумка.

Оригинальная женская сумочка из старой кожи. Отличный подарок для мамы или подруги.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Мешочек для обедов.

Простой и быстрый в изготовлении кожаный мешочек для обедов. Хорошая замена бумажным пакетам.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Подставка под чашку.

Оригинальная подставочка под чашку, сделанная из остатков кожи.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Блокнот из кожи.

Из кусочка кожи, двух декоративных болтиков и бумаги можно сделать подобной блокнотик.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Блокнот из кожи.

Второй вариант блокнота. Креативный подарок для друзей и любимых.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Миниатюрный кошелек.

Посмотрите как можно сделать миниатюрный кожаный кошелек.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Подарки для мужчины из кожи.

Ремешок, кошелек и мешочек для мелочи — такие прекрасные вещи вы можете сделать самостоятельно для своего мужчины.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

7 Идей кошельков из кожи.

По ссылке ниже вы увидите 7 мастер-классов, благодаря которым вы сможете сделать свой собственный кошелек.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Кожаный пенал.

Из остатков кожи можно сделать подобный простой и удобный пенал.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Пенал для инструментов.

Этот пенал сложнее в изготовлении, но очень практичный. Отличный подарок для мужа.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Фартук из кожи.

Очень мужественный и полезный подарок для домашнего мастера.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Органайзер для проводов.

Простая и полезная в быту вещь. Так как все знают, какие проблемы могут возникнуть с проводами в сумке.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Корзинка для мелочей.

Узнайте как сделать маленькую корзинку из кожи.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Кожаный лоток.

Небольшой кожаный лоток для мелочей.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Защитный рукав для чашки.

Из остатков кожи вы также можете сделать подобный рукав для чашки.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Кожаный защитный чехол для стакана.

Второй вариант кожаного чехла.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Тапочки из кожи.

Даже тапочки можно сделать из цельного куска кожи.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно
Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Светильник из кожи.

Вот такой абажур можно сделать на светильника.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Ремешок для фотоаппарата.

Посмотрите какой оригинальной ремешок можно самостоятельно сделать из кожи.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Обновление табурета.

Таким образом можно обновить старый табурет, используя кожу.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

Чехол для ключей.

Поделки из кожи, которые можно сделать самостоятельно

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