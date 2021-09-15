Почему у одних самолетов крылья расположены над фюзеляжем, а у других под ним

Люди с детства видят самые разные самолеты. В кино, на картинках, фотографиях и даже сами на них летаем. Вот только далеко не каждый человек вообще придавал значение тому, что у одних самолетов крылья лежат как будто на фюзеляже, в то время как у других находятся почти под ним. И вот теперь, когда на эту особенность конструкции было обращено внимание, у большинства наверняка возник вопрос: почему так?
Зайдем с козырей и скажем о том, что большинство современных самолетов является монопланами. Это значит, что самолет имеет всего одно крыло – одну несущую поверхность. Мода на монопланы началась в 1930-е годы и продолжается по сей день. При этом каждый самолет-моноплан имеет разные схемы крепления крыла и может быть высокопланом, среднепланом, низкопланом, а также парасолем. Поговорим же о каждой схеме крепления крыла поподробнее.
Крыло над самолетом
Парасоль выглядит фот так. |Фото: manzanolaser.com.
Начнем с конца. Парасоль – это схема крепления крыла, при которой несущая поверхность закреплена над фюзеляжем при помощи подкосов. В свое время такая конструкция применялась даже на боевых самолетах, однако действительно широкого применения не получила. Все потому, что аэродинамические характеристики схемы «парасоль» оставляют желать лучше. Кстати, на французском слово «parasol» означает зонт от солнца.
Крыло на самолете
Самолет высокопланом. |Фото: oboi.ws.
Теперь, что касается высокопланов. Данная форма крепления крыла подразумевает, что оно проходит через верхнюю половину сечения фюзеляжа. Если как будто лежит сверху на фюзеляже – это также высокоплан (иногда их называют высокопланами-парасолями).
У такой схемы крепления крыла есть свои плюсы. Чаще всего такой самолет проще загружать и разгружать, именно по этой причине большинство военно-транспортных машин являются именно высокопланами. Если у машины есть винты, то высокое расположение снижает риски их повреждения. С таким крылом лучше обзор в нижней полусфере, что полезно во время посадки. Устойчивость самолетов-высокопланов традиционно выше, наконец, у них ниже показатель паразитной аэродинамической интерференции крыла.
Есть и недостатки. Такие самолеты получаются намного тяжелее из-за ряда технических особенностей продиктованной схемой крепления крыла. Наконец, их сложнее ремонтировать.
Крыло под самолетом
Другая схема крепления. |Фото: gallery.world.
Соответственно, если крыла проходит через нижнюю половину сечения фюзеляжа машины, то самолет является низкопланом. Многие модели линейных гражданских самолетов (лайнеров) используют именно эту схему крепления крыла. Такая конструкция применяется не просто так. У низкоплана есть реальные и ощутимые достоинства в контексте пассажирской авиации.
Так, при совершении аварийной посадки с невыпущенными шасси основная энергия удара пойдет в конструкцию крыльев. Таким образом, схема низкоплана защитит в сложной ситуации пассажиров и экипаж. Если же посадка будет выполняться на воду, то баки с керосином будут работать при такой конструкции, как понтоны. Наконец, такие самолеты легче и чинить их проще из-за облегчённого доступа к двигателям. При такой компоновке на самолет сильнее воздействует экранный эффект, что одинаково хорошо при посадке и взлете машины.
Конечно же у низкопланов есть и недостатки. К ним можно отнести плохую обзорность при посадке, повышенный риск повреждения двигателей, пониженная поперечная устойчивость борта, а также увеличенный риск касания земли крылом при посадке. Кроме того, низкое расположение крыла создает больше сопротивление при полете.
Крыло в самолете
Чаще всего в боевых самолетах. ¦Фото: keypublishing.com.
Наконец, существуют среднепланы – это самолеты, у которых крыло крепится к средней части сечения фюзеляжа. Используют данную схему преимущественно в легкой боевой авиации. Это своего рода «компромиссный вариант», который имеет и некоторые специальные преимущества. Например, такое расположение крыла позволяет убирать стойки шасси в само крыло, подвешенное вооружение не коснётся земли, кроме того среднее расположение обеспечивает отличное сопряжение крыла и фюзеляжа. Главным недостатком такой схемы является то, что силовая балка, которая соединяет крылья проходит через фюзеляж, что делает невозможным применение схемы для пассажирских и грузовых самолетов.
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