25 правил счастливых людей

Автор книги «Лучше, чем раньше: как подчинить себе привычки повседневной жизни» (Better Than Before: Mastering the Habits of Our Everyday Lives) Гретхен Рубин делится остроумием, мудростью и знаниями. Что нужно делать, чтобы чувствовать себя счастливым, даже когда сгущаются тучи?











2. Большинство решений не требует вдумчивого размышления.



3. Один из худших способов потратить время — сделать хорошо что-то, что вообще не нужно было делать. Например, вы убили весь день на раскладывание бумаг по папкам, а на самом деле их давно пора было выбросить.







5. Вы можете выбирать, что делать, но не можете выбирать, что хотите делать.



6. Уделите особое внимание тому, что пытаетесь удержать в тайне. Желание скрыть что-то от семьи или коллег — будь это то, что происходит на вашем мониторе или на что вы тратите деньги, — показывает, что ваши действия в каком-то смысле не соответствуют вашим ценностям.



7. Боль легче предотвратить, чем снять. В прямом и переносном смысле.



8. Пусть где-нибудь у вас будет пустая полка, а где-нибудь — ящик, забитый хламом.







10. Часто лучшие воспоминания — это воспоминания о чем-то, что пошло не так. Подумайте о походах, в которые ходили, щенке, которого когда-то завели, семейных поездках на автомобиле — что вы помните лучше всего?

11. Работа — одна из опаснейших форм прокрастинации. Если вам нужно заканчивать годовой отчет, то навести порядок на рабочем столе, разобрать почту или провести «исследование» — просто способ отвлечься.12. В каждой комнате должно быть что-нибудь фиолетовое. Яркое пятно всегда уместно.13. Всегда можно найти время на то, чтобы насладиться прекрасным ароматом, будь то свежевыстиранное полотенце из сушилки или что-то новенькое из магазина инструментов.14. Давай уже, поменяй эту перегоревшую лампочку.16. Чтобы получать энергию, не бойтесь ее расходовать. Если верить исследованиям, наше самочувствие зависит от образа действий. Если вы будете действовать как энергичный человек — стоять, вместо того чтобы сидеть, быстрее ходить, подниматься по лестницам — вы подарите себе запас энергии.17. Когда ученик готов, приходит учитель (дзенская пословица).18. Никто еще ни разу не жалел о том , что запасся туалетной бумагой.20. Подставьте нужное: «_____ — хороший слуга, но плохой хозяин». Амбиции. Технологии. Кофеин. Продуктивность. Каков ваш ответ?21. Важно отличать бесполезные вещи от вещей, которыми не пользуются. Может, часы, которые вы унаследовали от дедушки, не покажут, который час, но они имеют для вас особую ценность 22. Внесите в свой график время, свободное от графика.24. Один из лучших способов стать счастливым — делать счастливыми других людей.25. Один из лучших способов делать счастливыми других — стать счастливым самому.