Чем и как может помочь в хозяйстве марганцовка, смешанная с уксусом

Уксус есть в доме у каждой хозяйки, а вот о полезности в быту марганцовки многие сограждане почему-то забывают. Еще меньше соотечественников осведомлено о том, на что будет способен раствор, приготовленный на базе марганцовки и уксуса. Пригодится следующий полезный совет в первую очередь тем, кто регулярно пользуется ручкой и чернилами, а также имеет в своей семье детей или подростков, проходящих учебу.
Все, что понадобится для создания раствора. |Фото: luxury-house.org.
Для приготовления чудо-состава нам понадобится перманганат калия (марганцовка), перекись водорода и уксусная кислота (около 70%). Также для дальнейшей работы понадобится иметь в своем распоряжении кисточку, емкость для смешивания, ватные палочки. Из всего перечисленного необходимо приготовить раствор.
После смешивания получается вот такой состав. |Фото: noginashi.ru.
Готовится состав следующим образом: в чистую сухую емкость помещается небольшое количество марганцовки, после чего льется некоторое количество уксусной кислоты. Чаще всего для приготовления хватает 1-2 столовых ложек. Далее берем ватную палочку и основательно перемешиваем состав. На выходе в емкости должен получиться очень вонючий раствор характерного для марганцовки цвета.
Наносим состав на бумагу. |Фото: sdelai-lestnicu.ru.
Получившееся средство можно использовать для выведения чернил шариковой ручки. Для этого состав наносится сначала на кисточку, а потом с ее помощью на бумагу. Почти моментально после этого чернила начнут растворяться. Даем бумаге несколько минут высохнуть, пока на месте марганцовки не останется красно-желтое пятно. Сразу после этого поливаем его перекисью водорода и получаем фактически чистый лист бумаги!
Для вывода марганцовки используем перекись. ¦Фото: youtube.com.
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