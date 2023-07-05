Фитнес в Советском Союзе: как наши родители занимались спортом

То, что в великом советском государстве жили спортивные граждане – общеизвестный факт, во всяком случае, для тех, кто жил в то время. Здоровый образ жизни и физкультурные занятия пропагандировались во всех учреждениях, начиная от детских садов и школ, и заканчивая заводами и предприятиями. Да и телевидение не отставало.
Фитнес был популярен в СССР / Фото: telemetr.me
В каждом населенном пункте расклеивалось множество тематических плакатов, изображение и лозунги на которых имели подбадривающий характер относительно тех спортсменов, которые только начинают делать в спорте первые шаги. Популярным в СССР был и фитнес – легкие спортивные упражнения, позволяющие сохранить фигуру в отличной форме.
«Качки» из СССР – как их растили
Молодежь должна быть мускулистой и выносливой / Фото: levgon.ru
Советское правительство было уверено, что молодежь страны обязана быть мускулистой, очень выносливой и, конечно же, крепкой. Соответственно, во всех дворах были установлены брусья, турники и даже шведские стенки. Каждый юноша, без исключения, в обязательном порядке периодически выполнял на снарядах ряд упражнений. В наше время далеко не все, более того, не многие мужчины в возрасте за пятьдесят занимаются спортом с целью поддержания себя в нужной форме. В Советском Союзе до глубокой старости люди по утрам делали зарядку.
Создавались фитнес-центры для тренировок молодежи / Фото: zefirka.net
Некоторые молодые люди самостоятельно организовывали в подвалах многоэтажек настоящие «фитнес-центры». Здесь было все, что необходимо: маты, штанги, ролики для гимнастики, гантели и прочее оборудование. Часто сами шили и боксерские груши из того, что было под рукой. Так юноши учились держать удар. С современными тренажерными и спортивными залами, конечно, их нельзя было сравнить. Но это не мешало молодежи добиваться ощутимых результатов, заметных невооруженным взглядом. Упорство было главным оружием советских молодых людей.
Гимнастика производственного типа
На предприятиях обязательно проводилась физкультминутка / Фото: onashem.mediasole.ru
Не только молодежь активно занималась спортом. В СССР почти во всех учреждениях и организациях проводились физкультурные занятия. Они являлись обязательной составляющей трудового процесса. Взрослые люди, особенно мужчины, прежде чем приступить к выполнению своих функциональных обязанностей, делали небольшую зарядку. В плотном графике советского рабочего были вписаны физкультминутки, позволяющие немного размяться. Те, у кого работа была сидячей, с собой приносили так называемые «резиновые бублики» и эспандеры. Это позволяло привести мышечную систему в тонус. Руководство заводов верило в то, что спорт поможет сплотить рабочий коллектив и повысить его продуктивность.
Женщины и фитнес
Советские девушки активно занимались спортом / Фото:
Не только мужчины выполняли различные упражнения, женщины от них тоже не отставали. Чтобы убрать лишний вес, девушки и женщины крутили обруч. Некоторые из них организовывали собственные кружки. Собирались дамы либо во дворе, либо в других местах, выбранных ими заранее. Они проводили спортивные занятия, делились своим личным опытом, демонстрировали результаты.
В СССР был культ активного образа жизни / Фото: yandex.kz
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