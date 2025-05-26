Привычные для японцев вещи, непонятные нам

Япония - страна с особенной культурой, которая складывалась на протяжении многих тысяч лет, не подвергаясь насаждению сторонних культурных традиций. Поэтому некоторые вполне привычные для Японцев вещи кажутся нам вопиюще необычными. Топ-5 таких вещей собрал данный материал.
1. В Японии отсутствует мародёрство как таковое
В Японии землетрясения из-за цунами происходят чаще, чем дефолты в странах Европы., не будет украдена. Россияне опешат/присядут/поседеют от шока и вскрикнут: «Но почему???» Ответ прост: японские правительства тысячелетиями выстраивали систему, способную гарантировать порядок в условиях национального форс-мажора.
2. Многие японцы принимают таблетки, благодаря которым их кал не пахнет
Японцы считают, что абсолютно все должно быть идеально. А запах кала однозначно считается ими неидеальной вещью. Поэтому они изобрели специальные пилюли, которые принимают каждый день для того, чтобы их кал пах приятно. В любой аптеке можно приобрести таблетки, которые преобразуют процесс выделения кишечных газов в абсолютно экологически невредные ароматы, тем не менее, сходные с ароматами духов. Например, ваша дефекация будет сопровождаться ароматом цветущей вишни или ванили.
3. Японские женщины ежедневно бреют лица и руки
Возможно кого-то это шокирует, но бритье в Японии является чем-то вроде стандартной повседневной косметической процедуры..
4. Усыновление взрослых мужчин - нормальная вещь
Практика усыновления семьями мужчин старше 18 лет уходит корнями в 13 век. В японском обществе семья играет важную роль. Обычно во главе семьи или бизнеса становятся сыновья. Но что делать тем, у кого нет детей или рождаются одни дочки? Для этого был разработан механизм усыновления любых мужчин. Это позволяет семье получить наследника, которому можно передать дело семьи.
5. Я словаре японского языка есть слово, которое означает УМЕРЕТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Уже запечатлено в Википедии, что кароси (яп. 過労死 каро:си) - общепризнанный японский термин, означающий смерть от переработки. Япония - одна из немногих стран, в которой собирается специальная статистика по смертности на рабочем месте. Основные медицинские причины кароси - это инсульт или инфаркт на фоне стресса. Первый случай кароси был зафиксирован в 1969 году, когда умер от инфаркта 29-летний работник отдела доставки крупнейшей японской газетной компании. Но он не считался таковым вплоть до 1980-х, когда во время японского финансового пузыря несколько руководителей бизнеса высокого ранга в полном расцвете сил и без признаков заболеваний внезапно умерли. СМИ объявили о возникновении нового феномена. Важный факт! Из-за кароси отныне японские работодатели вынуждают сотрудников брать выходные, ибо японские заядлые трудоголики часто работают сверхурочно, отдыхая лишь в воскресенье. Сами того не замечая, они подвергают свой организм колоссальному стрессу и поголовно страдают синдромом хронической усталости. Дабы разрешить проблемную ситуацию, с 1 апреля 2019 года в силу вступил закон, обязывающий компании в принудительном порядке предоставлять сотрудникам 5 дней отдыха в год. Ведь известно, что отпуск в Японии составляет всего 10 дней в год.
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