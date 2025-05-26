Привычные для японцев вещи, непонятные нам

С нами не соскучишься!

Япония - страна с особенной культурой, которая складывалась на протяжении многих тысяч лет, не подвергаясь насаждению сторонних культурных традиций. Поэтому некоторые вполне привычные для Японцев вещи кажутся нам вопиюще необычными. Топ-5 таких вещей собрал данный материал.



1. В Японии отсутствует мародёрство как таковое

2. Многие японцы принимают таблетки, благодаря которым их кал не пахнет

3. Японские женщины ежедневно бреют лица и руки

4. Усыновление взрослых мужчин - нормальная вещь

5. Я словаре японского языка есть слово, которое означает УМЕРЕТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ