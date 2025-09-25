Подвижные игры советских ребятишек, которых сегодня не хватает нашим детям

В СССР ребята знали немало подвижных игр, которые неизвестны современным детям
В 21 веке у детей есть компьютеры, мобильные телефоны, планшеты с выходом в интернет и разнообразные гаджеты. В СССР всего этого не было. Зато советские дети имели другое – нереально интересный досуг. Знакомимся с дворовыми играми, популярными в СССР.
1. Прятки
Игры из прошлого были намного лучше игр в нашем настоящем.jpg
Советские дети любили играть в незамысловатую, но при этом очень увлекательную игру в прятки. Она не требовала особой территории (как при игре в футбол). В прятки можно было играть где угодно и в любое время суток. Но лучше всего для этой игры подходили вечера, когда во дворах начинало смеркаться.
2. Правила
Теперь от тех игр остались лишь воспоминания старшего поколения
Здесь нужен водящий. Советские дети использовали самые разные считалки для этой игры. После того как в результате считалки определялся водящий, он становился лицом к стене (или к дереву) и начинал считать громко до 20 (а порой и до 100). Другие игроки должны были успеть спрятаться до того момента, когда он завершит считалку. Если водящему удавалось найти одного из спрятавшихся, то он должен был тут же вернуться к стене (дереву), чтобы постучать. Если же найденный игрок успеет добежать и постучать раньше водящего, то он тем самым выходил из игры. Если же не успеет, то тогда он становится водящим.
3. Салки/Догонялки
В салки можно было играть не только во дворе, но и в любом другом месте
Эту игру называли по-разному – салки, догонялки, ляпки, квач.регионе Советского Союза дети называли ее по-своему. В общей же сложности насчитывается порядка 40 наименований этой игры. При этом правила ее минимально просты и незатейливы. Водящий должен был догнать («салить») разбегающихся по сторонам игроков.
Правила в догонялках были следующими. С помощью считалки выбирали водящего. Остальные дети становились в круг и после команды «Я салка!» разбегались по сторонам. Иногда добавлялись ограничения, например, не забегать за забор или дальше качелей. Тот игрок, до которого успеет добежать и дотронуться водящий, сам становился «салкой». При этом водящий переходил в статус обычного игрока и уже сам убегал вместе с другими детьми.
Следует отметить, что это самый простой вариант догонялок. Были и другие, в которых, к примеру, водящий, догнавший одного из игроков, продолжал догонять других, но уже не один, а вместе с тем, кого успеть «засалить». Вариантов советских «салок» несколько, и все они отличаются друг от друга.
4. Классики
В классики играли после уроков и в другое свободное время
Ошибочно предположение о том, что классики «родились» в эпоху СССР. На самом деле эта игра известна со времен Средневековья. Однако именно в Советском Союзе она получила небывалую ранее популярность. Не было в СССР двора ли школьной площадки, где бы дети не играли в классики.
По правилам этой игры на асфальте чертили мелом (белым или цветным) прямоугольное поле, в котором выделяли 10 квадратов и полукруг. При этом использовалось несколько вариантов прыжков и разметки игрового поля. Суть классиков заключалась в том, что каждый игрок должен был перепрыгивать одной ногой с квадрата на квадрат, дойдя таким образом до полукруга, а затем повернутся и вернутся по квадратам обратно.
5. Жмурки
Игра в жмурки была одной из любимых у советских детей
Очень веселая игра. Несколько детей считалкой выбирают водящего, которому завязывают глаза плотной повязкой. Это делается для того, чтобы он не мог никого увидеть. Затем дети раскручивают водящего на месте и быстр разбегаются в стороны. Его задача – вслепую поймать и на ощупь опознать игрока. Если у него это получилось – пойманный становился водящим.
6. Казаки-разбойники
В казаках-разбойниках проявлялась командная сплоченность.jpg
Это командная игра. У каждой из команд должны быть отличительные знаки (например, красные повязки на руках или ленточки). Для всех игроков определяются границы территории, на которой разрешается убегать и прятаться. Половина детей становятся «казаками», другая половина – «разбойниками». После сигнала последние разбегаются и прячутся. «Казаки» же определяют место, где они будут держать пойманных «разбойников». По прошествии оговоренного промежутка времени «казаки» выходят на поиски. Те разбойники, которых успели заметить и догнать «казаки», считаются пойманными. Однако если «казак» разжал руки, «разбойник» вправе убежать.
Непойманные «разбойники» могут выручить пленника. Для этого одному из них следует незаметно подойти к «казаку», ведущему «разбойника», и дотронуться до него. «Запятнанный» «казак» обязан отпустить пленника. Последний в таких случаях вместе с напарником опять убегают и прячутся. Однако если «казак» оказался шустрее и успел дотронуться до второго «разбойника» раньше, то берет в плен обоих. Правда, и тогда у пленников был шанс освободиться. Так, если кто-то из непойманных «разбойников» успевал дотронуться до пленника раньше, чем до него дотронется охранник «темницы», подготовленной «казаками». Игра продолжалась до тех пор, пока команда «казаков» не поймает всех «разбойников».
7. Лапта
Лапта была интересна и детям, и взрослым.jpg
В СССР в лапту играли и дети, и взрослые. Разумеется, правила игры отличались для тех и для других. Расскажем про детский вариант. Лучше всего подходила для игры в лапту территория дачи. Там, на ровной лужайке, проводили две линии. Расстояние между ними должно было составлять примерно 15-20 м. Одна из этих линий считалась городом, другая – домом. Затем посредством считалки или жребия дети определяли бьющего. Он должен был встать за линией города, а другие игроки стояли в поле за линией дома. Бьющий подбрасывал мяч и тут же бил по нему битой.
Другие игроки следили за «полетом» мяча до тех пор, пока он не пересечет линию «дома», и старались поймать его до того, как он упадет на землю. Если им это удавалось, то бьющий становился в поле, а на его место вставал игрок, поймавший мяч. Если же никто из игроков, находящихся за «домом», не смог поймать мяч и он падал на землю, то бьющий повторно выполнял удар. Если он промахивался, то ему разрешалось повторить попытку. Однако после 3 промахов на место бьющего вставал другой игрок.
Прочитавший эту статью поймет, почему старшее поколение с такой любовью и ностальгией вспоминает детскую пору. Современным детям не понять тех эмоций, которые приносили дворовые игры, популярные в СССР.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии