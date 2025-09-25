Подвижные игры советских ребятишек, которых сегодня не хватает нашим детям

В СССР ребята знали немало подвижных игр, которые неизвестны современным детям

1. Прятки

Игры из прошлого были намного лучше игр в нашем настоящем.jpg

2. Правила

Теперь от тех игр остались лишь воспоминания старшего поколения

3. Салки/Догонялки

В салки можно было играть не только во дворе, но и в любом другом месте

4. Классики

В классики играли после уроков и в другое свободное время

5. Жмурки

Игра в жмурки была одной из любимых у советских детей

6. Казаки-разбойники

В казаках-разбойниках проявлялась командная сплоченность.jpg

7. Лапта

Лапта была интересна и детям, и взрослым.jpg