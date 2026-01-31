С нами не соску...
Клюква прыгает, а чили обманывает мозг: 5 знакомых продуктов с необычными свойствами


Известные нам продукты могут удивить своими свойствами. /Фото: allinahealth.org, tastingtable.com

Обычно, если мы хотим увидеть нечто необычное в еде, то обращаемся к сложным блюдам или редким продуктам. А на самом деле этого даже не нужно, потому что и то, что знакомо, способно удивить. Ведь целый ряд привычных для нас продуктов обладает довольно нетривиальными свойствами, о которых мы зачастую даже не догадываемся.


1. Бразильские орехи


Самые большие орешки всегда будут сверху, и не просто так. /Фото: saveourbones.com

Если поместить бразильские орехи в прозрачный пакет, то можно заметить занятный момент - самые большие из них окажутся сверху, а те, что мельче будут снизу. Что интересно, такой же феномен демонстрируют и кукурузные хлопья. Однако это в обоих случаях не является совпадением, а научно доказанным явлением под названием «гранулярная конвекция», также известным как «эффект бразильских орехов»: когда объекты вроде этого продукта оказываются в упаковке и транспортируются, то неизбежно встряхиваются. И в этом процессе более мелкие орешки падают под более крупные, тогда как последние выталкиваются наверх, и так происходит циклично.

2. Клюква


Сырая клюква прыгает как мячик, и фермеры этим пользуются. /Фото: allinahealth.org

Приготовленная клюква способна удивить разве что вкусом и ярким цветом, а вот в сыром виде она имеет одну интересную особенность. Без термической обработки внутри ягоды есть полости, но при этом её текстура настолько упругая, что она буквально отскакивает от поверхностей, как детский мячик. Это свойство клюквы обнаружил один фермер ещё в конце позапрошлого века, причём прыгают именно спелые плоды.
Поэтому фермеры, выращивающие клюкву, давно используют её способность скакать как мячик в качестве теста на спелость выращенных ягод.

3. Кукуруза


У кукурузы всегда будет чётное количество рядов. /Фото: listverse.com

Многим известно, что у арбуза всегда будет чётной количество полосок, но мало кто знает, что и кукуруза может похвастаться чётным количеством рядов в каждом початке. Более того, учёные даже определили, сколько их бывает в среднем: по информации редакции novate.ru, каждый качан кукурузы имеет примерно 800 зерен, размещённых в 16 рядов. Впрочем, эта особенность кукурузы, как и арбуза, имеет чисто биологическое объяснение: каждая клетка всегда будет делиться на две клетки, а значит, сколько бы не продолжался этот цикл, количество рядом в или зёрен всегда будет чётным.

4. Фисташки


Если фисташки до вас доехали, то их везли правильно - иначе они бы згорели. /Фото: psu.edu

Миллионы людей по всему миру любят фисташки, но не все обращают внимание на потенциальную опасность, которую несут эти орешки. Дело в том, что при хранении в больших объёмах они подвержены высокому риску... самовозгорания. Происходит так потому, что фисташкова почти на 50% состоит из жиров, а вот воды в них практически не содержится. И когда их хранят в больших количествах без правильных условий, этот жир вполне способен самовоспламеняться. Именно поэтому транспортировка фисташковых орехов имеет едва ли не больше всего строгих требований исключительно из соображений безопасности.

5. Перец чили


Оказывается, чили играет в игру с нашим мозгом. /Фото: tastingtable.com

Остринка, которую придаёт блюдам перец чили, согласно статистике, ежедневно добавляет в свою еду до четверти населения Земли. Но процесс осознания жгучести этого овоща нашим мозгом - само по себе интересный процесс. Ведь фишка реакции нашего тела на перцы чили заключается в содержании в них активного ингредиента капсаицина, а тот способен активировать белок, чувствительный к теплу. И когда белок осознаёт тепло от вкуса чили, то мозг посылает сигнал жгучести. По сути, мозг просто обманывается, потому что он реагирует как при ожоге, а ведь того на самом деле нет.

