Право первой ночи: Была ли такая традиция и почему всех все устраивало

Многие традиции, оставшиеся в прошлом, современникам кажутся, мягко говоря, дикими. Особенно преуспело в этом отношении средневековье. Однако, несмотря на дикие нравы тех времен, любая традиция и обычай появлялись не просто так, должны были быть объяснения, почему люди стали делать так, а не иначе.
Средневековое право лишить невесту невинности имел феодал или землевладелец, на чьих территориях и создавалась новая семья. Эта традиция относилась лишь к крестьянскому сословию и касалась только тех, кто собирается впервые вступать в брак. Согласно обычаю, первая брачная ночь проходила не между невестой и женихом, а между невестой и феодалом.
Именно такая точка зрения распространена в мировом сообществе относительно средневековых обычаев и традиций. Впрочем, утверждать с полной достоверностью, что это было или не было - невозможно. К тому же, тот факт, что кто-то из помещиков, пользуясь своим положением, позволял себе гораздо больше позволенного, вовсе не означает, что так делали все. Так где заканчивались права герцогов и господ, в постели молодых или все же не доходя до нее? И были ли отличия в столь щепетильном ритуале на Руси и в Европе?
Почему было введено право первой ночи
Свадьба для невесты была весьма сомнительным мероприятием.
Феодалы, помещики и прочая знать на своих землях имели право вводить какие угодно традиции и требовать их повсеместного исполнения. А право первой ночи, традиция уж если для кого-то выгодная и приятная, то исключительно для того, кому это самое право первой ночи и предоставляется. Потому с этой стороны вопросов лишних не возникает – захотел феодал всех девок на своих землях перепортить и придумал столь приятный обряд, а там и не заметили, как начинание переняли соседи и все те, кто мог себе такое позволить.
Впрочем, существовала практика откупа от такого права, то есть если жених желал бы сам получить право первой ночи, то он должен был заплатить отступные – специальный налог, придуманный для этого. Размер, форма этого налога были различным и единственным мерилом здесь выступала прихоть феодала. Финансовую выгоду с этого пытались извлечь и по-другому, например, во Франции аристократия даже продавала это право на первую ночь. В случае, если главный господин занемог, состарился или ему уже просто опостылели девки, то он мог передать это право сыну, племяннику или любому другому родственнику. Сначала одному, потом другому.
Жизнь крепостных зависела от замашек помещика.
Несмотря на возможность откупиться, все же огромное количество невест становилось жертвами этого обряда, потому что лишних денег у крестьян не было, да и вообще, дело то житейское. К тому же, пропасть между сословиями была столь огромна, что многие женихи даже вообразить себе не могли, что может быть иначе и что воле господина можно перечить.
Однако этому было и весьма прагматичное объяснение. В пуританской Европе многие юноши вступали в брак такими же неопытными как и их невесты, впрочем, откуда было взяться этому самому опыту, если делалось все, для того чтобы оградить молодежь от его получения? В таком контексте роль феодала в этой ситуации является скорее помощью, эдакий профессиональный дефлоратор, который возьмет на себя не самую приятную и простую задачу новоиспеченного супруга. К тому же, у многих народностей было особенно трепетное отношение к крови и любой контакт с ней считался опасным и вредным.
Повлиять на помещика мог государь, но жалобы часто не имели результата.
В ту пору многими, даже образованными людьми, процесс дефлорации воспринимался не как правом, а скорее как обязанностью господина. И за это полагалось быть благодарным. Мол, человек сделал для тебя сложную работу, предоставив готовую к семейной жизни женщину – бери, пользуйся. В некоторых селениях было даже принято благодарить господина за такую услугу. Получается – не хочешь плати, а согласился – тоже плати.
Был и еще один момент, если в новой семье рождался ребенок, спустя ровно 9 месяцев, то многие герцоги и графы считали его своим бастардом, а значит и оказывали помощь семье, благодаря которой крестьяне могли воспитывать остальных детей. Более того, бастард мог рассчитывать на получение достойного образования и иную жизнь. Поэтому удачно подложив невесту под графа можно было потом жить довольно безбедно. Неплохое подспорье для начинающей семьи.
Право господина.
Именно аристократ и государь мог зафиксировать факт невинности девушки, лично в этом убедившись. С другой стороны, для многих девушек это было способом спасти свою честь, если они не сохранили невинность до замужества. Все «стрелки» переводились на господина. И вопрос становился закрытым сам собой. К тому же с феодалом можно было договориться куда проще, чем с супругом, ведь первый был лицом не заинтересованным, а посторонним.
Да и сами девушки не всегда воспринимали этот обычай с ужасом, ведь зачастую это был шанс прикоснуться к чему-то великому (а именно так воспринимались аристократы крестьянами), к тому же телегония или миф о том, что женское тело сохраняет энергетический код первого мужчины, воспринимался как способ облагородить свою кровь. В это верили и сами феодалы, воспринимая всех, кто живет на его землях в качестве своих потомков.
Право первой ночи в славянской культуре
Считается, что русские помещики тоже не могли отказать себе в удовольствии.
Несмотря на то, что традиционно принято считать, что эта традиция более распространена в странах Европы, некоторые этнографы сходятся во мнении о том, что он был распространен и в языческой славянской культуре. В данном случае он преподносился под соусом «избавить от травмирующего опыта невесту». Поэтому в качестве дефлоратора мог выступить не только феодал, но и свекор. Как тут не вспомнить про распространенное в некоторых районах Руси «снохачество» - интимные отношения с женой сына, который женился по малолетству. Подобная подмога для сына могла оказываться начиная с первой брачной ночи.
Друзья жениха могли тоже украсть невесту, для понятных целей, подобные формы развлечений на свадьбах запретила княгиня Ольга, но ввела выкуп. Даже в христианской Руси сохранялись пережитки этой традиции, на деревенских свадьбах часто присутствовал специально приглашенный мужчина, который должен был прижиматься к невесте, имитируя половой акт. Якобы, это должно было настроить ее к первой брачной ночи. Впрочем, современные традиции с похищением невесты и ее последующим выкупом тоже весьма схожи с этими веяниями.
Невесту перед свадьбой всегда ждала масса наставлений.
Так или иначе, жениха всегда готовы были поддержать, причем не только морально, в столь щекотливом, но сложном деле. Так, в некоторых селах жених, после первой брачной ночи, которая зачастую проходила прямо во время свадьбы, должен был показать простыню с каплями крови в качестве доказательства. Если же у него не получалось, то ему давалось еще несколько попыток, а в случае неудачи его место занимал старший и более опытный родственник.
Однако в 18 веке начался новый виток в отношениях барин-крепостной. Право первой ночи было лишь частью аморального поведения некоторых феодалов, которые на своих землях творили, что хотели. Известно много фактов, когда помещики, ради удовлетворения своих прихотей, годами растлевали крестьянок. Отказывать барину в чем-либо, не было принято, да и просто опасно для жизни, причем всех членов семьи.
Есть исторические данные о том, что некоторые помещики, которую большую часть времени проводили заграницей, в Россию приезжали едва ли не для удовлетворения своих грязных замыслов, требуя, чтобы к их приезду был готов список подросших дев. Все они должны были «отслужить» несколько ночей у барина. Публицист Александр Кошелев описывал случай, причиной которого стал его молодой сосед-помещик. Ему приглянулась девушка-крестьянка, но ее родители не согласились отдать дочь ему на забаву. Тогда помещик приказал доставить всех к себе в дом, связать отца и мать и глумился над их дочерью у них на глазах.
Если жених был с чужого селения, то нужно было господское дозволение на свадьбу.
Последний случай наложения штрафа за практику права первой ночи был выписан помещику в 1855 году, однако полностью факты растления крестьянок стали исчезать только после отмены крепостного права.
Однако насколько сегодня можно с полной достоверностью утверждать о том, что подобное происходило на Руси, и вообще, любой исторический факт, который происходил более трех веков тому назад можно успешно оспорить или же наоборот, выдумать его. К тому же, существование такого обычая в патриархальном и пуританском обществе вызывает массу сомнений.
Есть мнение, что главная проблема в трактовке закона, а не в самом законе, впрочем, как и всегда. Нередко встречается словосочетание «право господина», которое и понимается как право первой ночи. О каком же праве феодала в контексте чужой свадьбы и невесты идет речь? Современные историки полагают, что речь идет о праве на выкуп, а не о первой брачной ночи. Особенно если крестьянку забирают в другой населенный пункт, то есть фактически лишают его одной души. В таком случае полагались отступные.
Благодаря тому, что большевики тщательно переписали всю историю царской России и всячески культивировали мнение о том, что крепостные крестьяне были бесправными, необразованными и подверженными различного рода гонениям, узнать достоверно была ли подобная практика на Руси практически невозможно. Вполне вероятно, что она существовала в качестве исключений и по прихотям отдельно взятого феодала, но никак не повсеместно, равно как и то же самое снохачество. Потому попытки распространить опыт одних распущенных представителей на всю территорию страны не должны быть успешными.
Европейские традиции, относительно права первой ночи
Родиться женщиной в средневековье уже было наказанием.
Столь неприглядную традицию вытащили на «белый свет» в эпоху просвещения, тогда было популярным изучать «темные времена» - так называли средневековье. Право первой ночи было растиражировано потомками в качестве доказательства моральной никчемности, темноты живущих в 18 веке, для обесценивания всего, что было сделано ими для роста и развития всей мировой культуры.
В эпоху просвещения и стало модным считать, что право первой ночи всегда было актом насилия над юной девой, тяжело травмировало жениха, чью любимую вели в постель феодала как на заклание. К тому же, факт выкупа, а значит и возможности откупиться, подчеркивало, что положение крестьянства было близко к краху, что продавали даже собственных женщин.
Слова философа и гуманиста Вольтера вошли в историю как описание той эпохи, дескать, один человек мог распоряжаться другим как животным, имел власть над его жизнью, над его имуществом, над его женой. Однако Европа вовсе не стремилась признавать себя темной и аморальной, даже если это было сотню лет назад. Потому на рубеже 19 и 20 веков после десятков исторических исследований и выводов историков, было вынесено заключение. В 1911 году была издана «Британская энциклопедия», согласно которой нет доказательств того, что такой обычай существовал. Вероятнее всего, это миф, созданный в 16-17 веках.
Вероятно, феодал был гораздо старше всех невест.
Более поздние исторические издания вторят этому, мол, закон, дающий право первой ночи никогда не существовал, а эта легенда возникла в ходе дискуссий, причем исторического характера. Говоря проще, в период эпохи возрождения такое придумали намеренно, для того чтобы очернить средневековье. Современники же могут себе позволить очернять и тех, и других, впрочем, они не меньше заинтересованы и в высоком моральном облике своих предшественников и сохранения «облика морале».
Однако нашлись и те, для кого историческая достоверность была делом чести, исследования в этой области продолжились. Имеются данные, судя по которым право первой ночи не просто существовало, но и практиковалось гораздо в ранние периоды. Свидетельства об этом можно найти в древней литературе. Большинство историков сходятся во мнении о том, что такая практика применялась лишь в определенных регионах, что лишь подтверждает тот факт, что феодалы на своих землях могли чинить беспредел и это никого не волновало. Но и то, чаще это было желанием ввести новый налог – разрешение на вступление в брак.
Практически во всех странах Западной Европы существовал этот обычай, причем в принудительной форме. Однако практически все источники, в которых есть упоминание об этом, это право рассматривается как традиция и дань обычаям, а не повод безнаказанно насиловать женщин. Причем, существовать он мог номинально, для подтверждения власти господина и его привилегированного положения.
Право господина могло выражаться в чем-то ином.
Сохранились документы, подтверждающие, что в 15 веке, в Каталонии было устроено народное восстание, причиной которого стало неподобающее поведение феодалов. Крестьяне неоднократно жаловались на то, что государи злоупотребляют властью, позволяя себе вступать в интимные отношения с девушками, принуждая их и всячески унижая. Тогда король Испании положил конец подобным практикам, запретив своим феодалам чинить беспредел по отношению к своим вассалам.
Сохранился королевский указ, в котором сказано, что господа, когда крестьянин женится, не могут спать с его женой, даже желая подчеркнуть свое господствующее положение, не могут использовать дочерей или сыновей крестьянина против его воли за плату или без платы. Законы, запрещающие право первой ночи вводились на территории Европы один за другим, рост авторитета церкви также приводил к тому, что церковный брак считался священным и вмешательство в него со стороны, даже господину, было недопустимым.
Сказать однозначно была ли такая практика или нет, на сегодняшний день сложно, однако с большей долей достоверности можно утверждать, что такой обычай не был распространен повсеместно. Потому и воспринимать его стоит скорее как исключение из правил.
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