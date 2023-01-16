Как появились кимоно, халат, капот и пеньюар, в потом стали частью «домашней» моды

За таким привычным и не самым элегантным предметом одежды, как халат, оказывается, прячется очень богатая и долгая история. Неудивительно – сейчас его выбирают за удобство, но то же качество было присуще халату и тысячелетия назад. О предшественниках современной домашней одежды можно выяснить любопытные детали.
1. Ханьфу
Распашную одежду под названием ханьфу носили в Китае. Это был традиционный костюм народа хань, самого многочисленного в современном мире. По некоторым данным, ханьфу носили еще четыре тысячи лет тому назад. Разумеется, это была одежда из шелка. На ткани вышивали солнце, луну, слонов, драконов, а саму одежду старались делать настолько яркой, насколько позволяли технологии тех времен.
Ханьфу
Делали наряд просто – из большого куска материи, который дополняли рукавами и другими элементами. Но как и все азиатское, способ надевания и ношения ханьфу был полон правил и смыслов, например, особенное значение придавалось перекрещению отворотов на передней части костюма: как правило, его делали на правой стороне. Основным видом костюма ханьфу для женщин стало сочетание юбки и верхнего платья. Мужчины могли надевать под этот «халат» брюки.
Около трех столетий назад с завоеванием Китая маньчжурами ношение ханьфу оказалось под запретом. Традицию сохраняли только даосские монастыри. А в сегодняшнем Китае такое одеяние можно увидеть во время торжественных церемоний или шоу – повседневной одеждой ханьфу не назовешь.
2. Кимоно
Из Китая традиции ношения распашной одежды пришли и на японские острова. Словом «кимоно» когда-то называли одежду вообще, а с появлением у японцев предметов гардероба западного образца этот термин стал применяться именно по отношению к национальному традиционному одеянию.
О первых кимоно известно примерно с V века, с тех пор мода и традиции, разумеется, менялись; появился пояс – оби. Рукава, согласно существующим правилам, должны быть широкими, мешкообразной формы. А для того, чтобы скреплять между собой части кимоно, используются завязки – никаких пуговиц эта одежда не предусматривает.
Японские кимоно
Традиционно кимоно шьют вручную, а лучшим материалом тоже является шелк. Новое кимоно, созданное с соблюдением всех правил, - очень недешевое удовольствие, цена его составляет около 6 тысяч долларов. Стоимость определяется в том числе и количеством материала, которое требуется для пошива, - на кимоно для взрослого человека используется больше 11 метров ткани!
Но можно и сэкономить – например, приобрести подержанное кимоно: практика в Японии довольно распространенная. Разумеется, в повседневной жизни японцы носят не кимоно, а одежду западного типа, традиционное же одеяние можно увидеть на гейшах, а еще – во время праздников, прежде всего свадеб, и кроме того – на участниках чайной церемонии.
Женские кимоно обычно шьют одного размера, подгоняют по фигуре при помощи складок
Кимоно надевают с запахом налево – как мужчины, так и женщины. Другим образом поступали лишь при одевании покойного: его кимоно должно было демонстрировать в том числе и непохожесть этого мира на загробный.
3. Баньян
В подражание восточным обычаям в Европе XVII века стали носить баньян – просторную домашнюю одежду как для мужчин, так и для женщин. Неудивительно – в то время начиналась торговля с Японией, и разные экзотические находки, которые делали европейцы, быстро становились модными.
Первыми носить баньян стали голландцы. Мужчины надевали его поверх рубашки и брюк, женщины - поверх ночной сорочки по утрам и перед тем, как отправиться спать.
Д.Г. Левицкий. Портрет П.А. Демидова
Шили это домашнее платье из хлопка, льна или шелка – разумеется, одежда предназначалась лишь для высшего сословия. На портретах той эпохи в баньянах часто изображали интеллектуалов, философов, мыслителей – либо тех, кто считал себя таковым и заказывал этот образ художнику.
4. Халат
Да и сам халат был одеждой, пришедшей в Европу из Азии. С древности в него облачались жители многих восточных территорий, включая Северную Индию. Халат носили везде, не только дома – он укрывал от палящего солнца днем и от ночных холодов, служил защитой от зноя и от промозглой, хоть и короткой, зимы.
Ж.-Э. Лиотар. Мария Аделаида Французская в костюме турчанки
Европа узнала о халате благодаря туркам-османам, правда, на западе использовался он лишь как домашнее одеяние. Халат надевали после сна поверх пижамы – в нем завтракали, в таком виде по этикету дозволялось появляться перед домашними слугами или гостями.
Со временем халат стал не только символом домашней одежды – он оказался удобной рабочей одеждой и для представителей некоторых профессий: врачей, поваров, работников лабораторий, грузчиков и некоторых других.
5. Свита
Создается впечатление, что современные халаты – полностью заимствованное с Востока явление, но это не так. И на Руси когда-то существовала похожая одежда. Это была свита, или свитка. Свитка, основная одежда новгородцев в XIII веке, была разновидностью кафтана.
Свита
Свитку, которая представляла собой распашную одежду длиной до колена или ниже, шили из сукна или из шерстяной ткани, в качестве застежек использовали пуговицы и петли. Украшением часто служил вышитый орнамент. Покрой старинной русской свиты использовался как основа для мужской одежды старообрядцев вплоть до XX века.
Свитка стала частью национального костюма белорусов.
6. Капот
В русской литературе XIX века капот упоминается часто – в него облачались дворяне и помещики – разумеется, если находились у себя дома. А еще капотом «дразнили» ветхую шинель гоголевского Акакия Акакиевича. Действительно, капот перед тем, как уйти в прошлое, успел побывать и облачением для дома, и одеждой для выхода на улицу – как пальто или теплая накидка.
История капота началась в Северной Америке во времена ее колонизации – чтобы защититься от капризов зимней погоды, французы превращали свои теплые шерстяные одеяла в длинные пальто с капюшоном. Позже капот стал национальным канадским костюмом.
Капоты у канадцев. Конец XIX века
Да и в нашей стране это сначала был предмет верхней одежды – стеганый на вате, покрытый атласной тканью. До середины XIX века капоты надевали, выходя на улицу. Во второй половине позапрошлого столетия веяния моды изменились, и капоты превратились в нечто среднее между халатом и платьем – их носили дамы. Домашний капот представлял собой широкую распашную одежду, в талии он обычно не перехватывался. Носили капоты, как правило, до полудня – потом было принято переодеваться в другой наряд.
Капот императрицы Александры Федоровны
7. Пеньюар
Самый изысканный предмет домашнего гардероба появился, разумеется, во Франции, в самый роскошный из периодов ее истории – во времена «галантного века». Это была эпоха правления Людовика XV – когда аристократкам полагалось менять наряды не менее семи раз за день, а с утра, причесываясь, щедро пудрить волосы и парики. Пеньюар и появился для того, чтобы серебристая пудра не попадала на одежду для выхода. А возникнув во Франции – распространился по гардеробам женщин всего мира.
Шили пеньюар из тонких и дорогих тканей, часто – из шелка, украшали кружевом.
Пеньюар императрицы Александры Федоровны
Носили в будуаре, после пробуждения или перед сном, в пеньюаре завтракали, даже принимали утренних гостей. Во времена французской Прекрасной эпохи – период последних десятилетий XIX и начала XX века – пеньюары носили не только дома, но и в поездках, в гостиницах, в поездах. В таких случаях дополнением к наряду часто служили перчатки – того требовал этикет, ведь дама оказывалась в обществе людей посторонних.
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