Что использовали модницы прошлого века в качестве самообороны

В период 1900-1910 гг. в моде были шляпы неестественно больших размеров. Они украшались камелиями, розами, чучелами птиц. Некоторые даже насмешливо называли головные уборы «бельевыми корзинами». Но чтобы удержать все это великолепие на голове, его необходимо было прикреплять специальными длинными булавками. Некоторые отчаянные модницы вскоре поняли, что острые булавки можно использовать не только как аксессуар, но и как орудие обороны и даже нападения.











Шляпная булавка представляла собой острый металлический стержень, иногда украшенный драгоценными камнями. Ее длина могла достигать 20 сантиметров. Булавкой женщины крепили головные уборы к прическам. Однако такая дань моде обернулась для многих с совершенно неожиданной стороны.







Столь длинные булавки стали настоящей неприятностью для окружающих. Если при разговоре с дамой в шляпе собеседник слишком близко наклонялся в ней, а она резко оборачивалась, то часто булавка оцарапывала ему лицо. В «Дамском журнале» от 1912 года в одной из заметок указывалось: «…в 1912 году в Петербурге и Москве городское управление во избежание травм населения запретило дамам в шляпах с длинными булавками ездить в городском транспорте».







Шляпные булавки – орудие самообороны и нападения.

Иногда женщины использовали булавки в качестве орудия самообороны от чрезмерно настойчивых поклонников. В криминальных сводках начала ХХ века часто мелькали дела об убийствах женщинами своих любовников при помощи шляпных булавок.Когда на ношение длинных булавок наложили запреты, женщины из Сиднея (Австралия) отказались подчиняться. За это 60 человек угодило за решетку.Спустя несколько лет, широкополые шляпы стали немодными, а им на смену пришли крошечные шляпки- клош . Так что запрет на ношение длинных опасных булавок отпал сам собой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)