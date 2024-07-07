Убеждения, которые заставляют людей отказываться от здорового образа жизни

Здоровый образ жизни точно продлевает жизнь. Очень сложно с этим поспорить. Однако многие люди держатся за странные убеждения, которые транслируют, чтобы объяснить, почему им это якобы неподвластно. Материал озвучит самые распространённые пять.







1. «С моим здоровьем уже поздно»

2. «Нет, я буду есть то, что хочу»

3. «Спорт – это дорого»

4. «У меня нет времени»

5. «Меня никто не поддержит»

-Чем вы больны? — Чем-то… И — ипохондрия.Как ни странно, это убеждение идёт от врачей государственных поликлиник, чья зарплата, видимо, говорит им, что изучать новые медицинские данные – это слишком, посему они транслируют понимание где-то в районе середины 20 века. Они действительно могут советовать пациентам избегать физической активности. Это, конечно, бесчеловечно. Уже давно доказано, что подвижный образ жизни – панацея от всего. Гипертония? Нужно двигаться. Остеопороз? Нужно двигаться. Повышается сахар в крови? Нужно двигаться. Но многие поверили олдскульным врачам и оставляют себя на диване, что ведёт только к ранней смертности.Если не так, то зачем тогда жить?!Правильное питание – это не варёная куриная грудка с листочком салата. Нет и ещё раз нет! Правильное питание – это много белка и мало углеводов. Даже шаурму можно приготовить дома так, что анализы покажут прекрасную картину.Где я возьму такие деньги??? Мне по миру пойти или что??? Этот ваш ЗОЖ неподкупен!!!Окей, у вас нет лишних денег на спортзал. Но интернет домашний у вас же есть, не так ли? Включите тренировку по йоге – и вперёд! Купите две гантельки по акции и жмите дома перед тем же гайдом из ютубчика. Самый крутой вид нагрузок при гипертонии, проблемах с сахаром в крови – анаэробный (в народе – силовой). Это значит, что максимум пользы ваше тело получает, когда работает на сопротивление (делать нагрузку так, чтобы организм уставал). Просто 50 приседаний в трусах у кровати раз в день – это уже лучше, чем абонемент в фитнес-зал на «кардио».У нас нет времени на ЗОЖ.Серьёзно? Серьёзно?? Серьёзно??????????????????????? Сколько времени в сутки вы сидите в телефоне в соцсетях? Ага, три часа. А если из них один час забрать на пешие прогулки? Слабо? Ну, если слабо, то мы бессильны.Никто, никто меня не поддержит, если я захочу ЗОЖ...Самый сложный пункт… Но неужели и вправду никто? Ни ваша жена? Ни ваши дети? Ни ваши родители? Ни ваши коллеги? Ни ваши друзья? Как так? Вы правда всерьёз уверены, что пройти с вами 10000 шагов в сутки некому? Может, дети или даже соседи – какая-то лазейка? Придумайте формат игры с детьми, чтобы походить, может, кто-то из ваших коллег идёт домой с работы пешком. Господи, 10000 шагов – это ничтожная цифра на самом-то деле. Всегда найдётся кто-то, кто вас поддержит.