Убеждения, которые заставляют людей отказываться от здорового образа жизни

Здоровый образ жизни точно продлевает жизнь. Очень сложно с этим поспорить. Однако многие люди держатся за странные убеждения, которые транслируют, чтобы объяснить, почему им это якобы неподвластно. Материал озвучит самые распространённые пять.
1. «С моим здоровьем уже поздно»
-Чем вы больны? — Чем-то… И — ипохондрия.
Как ни странно, это убеждение идёт от врачей государственных поликлиник, чья зарплата, видимо, говорит им, что изучать новые медицинские данные – это слишком, посему они транслируют понимание где-то в районе середины 20 века. Они действительно могут советовать пациентам избегать физической активности. Это, конечно, бесчеловечно. Уже давно доказано, что подвижный образ жизни – панацея от всего. Гипертония? Нужно двигаться. Остеопороз? Нужно двигаться. Повышается сахар в крови? Нужно двигаться. Но многие поверили олдскульным врачам и оставляют себя на диване, что ведёт только к ранней смертности.
2. «Нет, я буду есть то, что хочу»
Если не так, то зачем тогда жить?!
Правильное питание – это не варёная куриная грудка с листочком салата. Нет и ещё раз нет! Правильное питание – это много белка и мало углеводов. Даже шаурму можно приготовить дома так, что анализы покажут прекрасную картину.
3. «Спорт – это дорого»
Где я возьму такие деньги??? Мне по миру пойти или что??? Этот ваш ЗОЖ неподкупен!!!
Окей, у вас нет лишних денег на спортзал. Но интернет домашний у вас же есть, не так ли? Включите тренировку по йоге – и вперёд! Купите две гантельки по акции и жмите дома перед тем же гайдом из ютубчика. Самый крутой вид нагрузок при гипертонии, проблемах с сахаром в крови – анаэробный (в народе – силовой). Это значит, что максимум пользы ваше тело получает, когда работает на сопротивление (делать нагрузку так, чтобы организм уставал). Просто 50 приседаний в трусах у кровати раз в день – это уже лучше, чем абонемент в фитнес-зал на «кардио».
4. «У меня нет времени»
У нас нет времени на ЗОЖ.
Серьёзно? Серьёзно?? Серьёзно??????????????????????? Сколько времени в сутки вы сидите в телефоне в соцсетях? Ага, три часа. А если из них один час забрать на пешие прогулки? Слабо? Ну, если слабо, то мы бессильны.
5. «Меня никто не поддержит»
Никто, никто меня не поддержит, если я захочу ЗОЖ...
Самый сложный пункт… Но неужели и вправду никто? Ни ваша жена? Ни ваши дети? Ни ваши родители? Ни ваши коллеги? Ни ваши друзья? Как так? Вы правда всерьёз уверены, что пройти с вами 10000 шагов в сутки некому? Может, дети или даже соседи – какая-то лазейка? Придумайте формат игры с детьми, чтобы походить, может, кто-то из ваших коллег идёт домой с работы пешком. Господи, 10000 шагов – это ничтожная цифра на самом-то деле. Всегда найдётся кто-то, кто вас поддержит.
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