7 узнаваемых запахов, которые навсегда исчезают из нашей жизни

Семь старых запахов, которые больше не встретишь в жизни/ фото: br.pinterest.com, favoritmarket.com

1. Запах дыма от листвы на тротуаре

Запах жженой листвы больше не встретить на городских улицах/ фото: 75.mchs.gov.ru

2. Запах выхлопа дизельного двигателя

Выхлопы дизельного двигателя больше не беспокоят россиян/ фото: nia.eco

3. Запах моментальных фотоснимков «Полароид»

Запах от карточек Полароида обожали его фотолюбители/ фото: br.pinterest.com

4. Запах растворителя «волшебных» фломастеров»

Фломастеры из 90-х имел резкий специфический запах/ фото: lilkko.ru

5. Запах электронно-лучевой трубки телевизора

Телевизор излучал теплый запах с пыльным оттенком/ фото: otvet.mail.ru

6. Запах потрепанных страниц телефонного справочника

Телефонные справочники имели особенный запах старины/ фото: youla.ru

7. Запах мела на школьной доске

У взрослого поколения запах мела - это ассоциация со школой/ фото: br.pinterest.com