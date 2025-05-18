7 узнаваемых запахов, которые навсегда исчезают из нашей жизни

Семь старых запахов, которые больше не встретишь в жизни/ фото: br.pinterest.com, favoritmarket.com
Большинство психологов уверяют, что некоторые запахи могут ассоциироваться с какими-либо вещами, людьми или случаями из детства. Правда, эти семь ароматов скоро останутся в далеком прошлом, ведь с каждым днем их становится все меньше. А всего лишь 20 лет назад они были нашими постоянными спутниками. Эти запахи были в нашем доме, школе, на улице или в магазине...
1. Запах дыма от листвы на тротуаре
Запах жженой листвы больше не встретить на городских улицах/ фото: 75.mchs.gov.ru
До конца 90-х годов сжигать опавшую листву на тротуаре были абсолютно нормально. Весной и осенью жильцы домов дружно выходили на улицу и приступали к уборке территории, а затем поджигали листья. Также сделать это могли дворники, которые сметали листья в кучу, а затем их сжигали.
Сейчас устраивать костры на территории населенных пунктов просто запрещено. К тому же, большинство жильцов отказываются принимать участие в благоустройстве домов, теперь это обязанность управляющих хозяйств и иных служб, которые следят за порядком и чистотой.
2. Запах выхлопа дизельного двигателя
Выхлопы дизельного двигателя больше не беспокоят россиян/ фото: nia.eco
Маршрутные автобусы, автомобили и другой городской транспорт продолжают выбрасывать в окружающую среду большое количество выхлопных газов. Правда, запах у них изменился. В отличие от дизельного двигателя, они стали выделять более щадящий запах. А появление электрокаров позволило снизить количество выхлопа в воздух. Такой вид транспорта не пахнет горюче-смазочными материалами и топливом. Так что теперь запах топлива дизельного двигателя останется в далеком прошлом...
3. Запах моментальных фотоснимков «Полароид»
Запах от карточек Полароида обожали его фотолюбители/ фото: br.pinterest.com
В конце 20 века на рынке появилась мгновенная фотокамера, которую можно было самостоятельно заправлять пленкой, фотографировать и через пару минут держать в руках карточку с изображением.нем мечтал не только каждый подросток, но и его родители. Лишь обладатели заветной камеры знали, что первые минуты после моментальной печати снимок имел специфический запах. Он был и химическим, и сладковатым одновременно! С появлением современных мобильных телефонов, оснащенных несколькими камера, молодежи «Полароид» стал не интересен. В наши дни такой фотоаппарат совсем не пользуется популярностью, а значит, о запахе от моментальных фото будут знать только наши родители.
4. Запах растворителя «волшебных» фломастеров»
Фломастеры из 90-х имел резкий специфический запах/ фото: lilkko.ru
В конце 80-х годов в Советском Союзе появились первые фломастеры, но не обычные, а «волшебные». Это название говорило о том, что они могут менять цвета. К примеру, зеленый цвет можно было перекрасить с помощью белого фломастера в желтый, а красный — в оранжевый. Дети были в восторге! Они могли часами рисовать и перекрашивать свои рисунки. Правда, «волшебные» фломастеры имели не только способность менять цвета, но и неприятно пахнуть. Жуткий резкий запах имел растворитель, в состав которого входил ксилол и толуол. Но ни детей, ни их родителей этот запах не смущал. К счастью, в наши дни маркеры, фломастеры и текстовыделители имею более приятный аромат, либо его совсем не имеют. Большая часть чернил для фломастеров состоит из красящего пигмента и спирта, которые во время рисования не имеют неприятного запаха.
5. Запах электронно-лучевой трубки телевизора
Телевизор излучал теплый запах с пыльным оттенком/ фото: otvet.mail.ru
В 90-х на российском рынке появились новые телевизоры, которые имели вытянутый задний корпус, — там была расположена электронно-лучевая трубка. Такие телевизоры были в каждом доме постсоветского времени. На них можно было смотреть мультфильмы, подключать видеомагнитофон, игровую приставку. Телевизор мог работать по 8-12 часов без остановки, из-за этого трубка нагревалась и издавала специфический запах. Он был похож на запах от обогревателя с примесями пыли.
Сейчас наступила эпоха телевизоров с плоскими экранами. В них не скапливается пыль, они не нагреваются и совсем не пахнут. Получается, что «теплый» запах постсоветского телевизора навсегда останется в прошлом.
6. Запах потрепанных страниц телефонного справочника
Телефонные справочники имели особенный запах старины/ фото: youla.ru
Один из самых главных атрибутов советских квартир был домашний телефон. Чтобы в доме появилась телефонная связь гражданам приходилось годами стоять в очереди. Практически у всех телефон стоял на видном месте - на журнальном столике в общей комнате. Рядом с ним всегда лежала старая потрепанная книжка — телефонный справочник. Он был просто необходим, поскольку в нем были собраны все телефонные данные региона: от городских и сельских служб до номеров обычных граждан. Телефонный справочник имел особый запах, который появлялся в результате разрушения старой краски и целлюлозы. Он был похож на запах ржаного сухаря, миндаля, пыли и ванили. В наши дни телефонные справочники давно потеря свою актуальность. С каждым днем их становится все меньше, а значит их запах превращается в старое воспоминание...
7. Запах мела на школьной доске
У взрослого поколения запах мела - это ассоциация со школой/ фото: br.pinterest.com
В 21 веке появились современные школьные доски, которые оснащены электронными устройствами. Также в российских школах стали модными белые доски, на которых можно работать с помощью специальным черных маркеров. Современное оборудование постепенно вытесняет старые советские школьные доски, на которых нужно было писать мелом. А это значит, что в ближайшем будущем школьники могут забыть этот особенный запах, который царит в школе после работы с мелом. Для одних он ассоциируется с побелкой, штукатуркой, а для других с пылью или мокрого асфальта. Тем не менее этот запах скоро может покинуть школы, оставив после себя приятное чувство ностальгии.
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