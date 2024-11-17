5 фактов о джонке - китайском паруснике, который поражает даже современных кораблестроителей

Китайская цивилизация за свою долгую историю оставила множество удивительного, что удивляет весь остальной мир. И их флот исключением не стал - одни их джонки чего стоят. Казалось бы, непритязательный кораблик из древности, однако в нём было немало интересных инженерных решений, которые определённо опередили своё время.
1. О размерах джонки
Сравнение размеров крупной джонки и европейского парусника. /Фото: mustafakebab.ru
На вид этот парусник не кажется каким-то значительным судном. Однако на самом деле джонки могли быть самых разных размеров. Крупнейшими же считались модификация, известные как «корабли для сокровищ», которые по характеристикам часто сравнивают со знаменитыми испанскими галеонами, и это при том, что последние появились намного позднее. Размеры эти кораблей для своего времени и вправду впечатляют: по информации редакции novate.ru, самые большие джонки имели до шести мачт, а в длину достигали почти полторы сотни метров.
Это интересно: упоминания об огромных «кораблях для сокровищ» содержались в записках знаменитого путешественника Марко Поло, однако для Европы того времени наличие в Азии таких судов казалось чем-то невозможным, поэтому мореплавателя попросту подняли на смех.
2. О системе предотвращения затопления
Деление корабля на отсеки не позволяло ему быстро затонуть. /Фото: ru.pinterest.com
Джонки во многом считаются не только одними из самых древних кораблей, но и поразительно прогрессивных как для тех времён. Например, если рассмотреть их конструкцию, то станет ясно, что уже две с лишним тысячи лет назад китайским кораблестроителями пришло в голову защитить судно от затопления, используя водонепроницаемые перегородки внутри - с их помощью можно было изолировать отсек с течью, и это позволяло джонке не утонуть от одной пробоины. Не менее интересна и версия историков, как китайцы вообще сумели разработать такую технологию так давно. А дело всё может быть в бамбуке, стебли которого по той же схеме оказываются защищены от наполнения влагой.
3. О технологии навесного руля
Типы навесного руля, которые использовались на джонке. /Фото: techinsider.ru
Ещё одно передовое изобретение китайцев, которое по миру распространилось намного позднее, чем вообще появилось - это навесной руль. Он представлял собой рулевое перо, которое устанавливали в задней части корпуса судна, так как у него не было киля. И появился он впервые именно в конструкции джонки. А вот европейцы додумались до подобного апгрейда собственных только с началом эпохи Великих географических открытий, а до этого использовали рулевое весло.
4. О магнитном компасе на джонках
Изображение китайской джонки на картине 10 века. /Фото: ru.wikipedia.org
Среди других новшеств, которые европейцы переняли у китайцев на джонках через арабов был и магнитный компас. Оно и неудивительно, ведь и его изобрели в Китае. Правда, в Европе его пришлось немного переделать, а всё потому, что китайцы, создавая свои карты, Юг располагали сверху, а стрелку компаса устанавливали по такому же принципу. Поэтому на Западе материка пришлось разворачивать ее в противоположную сторону, чтобы она показывала на Север.
5. О парусе джонки
Парус джонки - его главная фишка, и в дизайне, и в конструкции. /Фото: proboating.ru
Главный отличительный элемент конструкции джонки, с которым она и ассоциируется быстрее всего - это её парус. Интересен о тем, что его делают подобными не то на гармошку, не то на веер. Такой вариант паруса позволял существенно сократить команду на одном борту, потому что его мог контролировать только один моряк, в отличие от тех же европейских судов, где для того же управления требовалась группа людей. Впрочем, есть у паруса джонки и минусы в сравнении с западными аналогами - они более тяжёлые и не позволяют разогнаться до больших скоростей.
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