5 фактов о джонке - китайском паруснике, который поражает даже современных кораблестроителей

1. О размерах джонки

Сравнение размеров крупной джонки и европейского парусника. /Фото: mustafakebab.ru

2. О системе предотвращения затопления

Деление корабля на отсеки не позволяло ему быстро затонуть. /Фото: ru.pinterest.com

3. О технологии навесного руля

Типы навесного руля, которые использовались на джонке. /Фото: techinsider.ru

4. О магнитном компасе на джонках

Изображение китайской джонки на картине 10 века. /Фото: ru.wikipedia.org

5. О парусе джонки

Парус джонки - его главная фишка, и в дизайне, и в конструкции. /Фото: proboating.ru