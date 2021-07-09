Сферические цветы «Billy Buttons»

Букетом таких «цветов» можно отлично украсить интерьер.

Яркий цвет добавит свежести и радости.

Соорудить такую композицию можно без особого труда и потратив всего полчаса.

Понадобится:

Окрашенная в желтый цвет шерсть;

Чаша горячей воды;

Чаша холодной воды;

Жидкое мыло;

Декоративный провод.

Чтобы скатать один шар, понадобится всего пару минут. Отрываем некоторое количество шерсти (примерно как на фото).

Наносим небольшое количество мыла.

Слегка формируем круглую форму и окунаем клубок в горячую воду.

Окунув, сразу вынимаем и начинаем ладонями скатывать шар. Катать нужно аккуратно, без сильного сдавливания. Немного скатав шерсть, окунаем шар в холодную воду (на этот раз шерсть можно держать в воде). Затем погружаем шар в горячую воду. Такая резкая смена температур «шокирует» волокна и улучшает качество валяния.

Продолжаем скатывать шерсть между ладонями, постепенно усиливая давление. Когда шар станет плотным, откладываем его в сторону и приступаем к валянию следующего.

Все шарики оставляем сохнуть на 24 – 48 часов.

Высохшие шары нанизываем на декоративную проволоку. Стебли некоторых «цветов» нужно слегка согнуть, это придаст ощущение веса цветка, и композиция будет выглядеть естественнее и красивее.

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