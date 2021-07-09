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Сферические цветы «Billy Buttons»

Сферические цветы «Billy Buttons»

Букетом таких «цветов» можно отлично украсить интерьер. 

Яркий цвет добавит свежести и радости. 

Соорудить такую композицию можно без особого труда и потратив всего полчаса.

Сферические цветы «Billy Buttons»

Понадобится:

  • Окрашенная в желтый цвет шерсть;
  • Чаша горячей воды;
  • Чаша холодной воды;
  • Жидкое мыло;
  • Декоративный провод.
Сферические цветы «Billy Buttons»

Чтобы скатать один шар, понадобится всего пару минут. Отрываем некоторое количество шерсти (примерно как на фото).

Сферические цветы «Billy Buttons»

Наносим небольшое количество мыла.

Сферические цветы «Billy Buttons»

Слегка формируем круглую форму и окунаем клубок в горячую воду.

Сферические цветы «Billy Buttons»

Окунув, сразу вынимаем и начинаем ладонями скатывать шар. Катать нужно аккуратно, без сильного сдавливания. Немного скатав шерсть, окунаем шар в холодную воду (на этот раз шерсть можно держать в воде). Затем погружаем шар в горячую воду. Такая резкая смена температур «шокирует» волокна и улучшает качество валяния.

Сферические цветы «Billy Buttons»

Продолжаем скатывать шерсть между ладонями, постепенно усиливая давление. Когда шар станет плотным, откладываем его в сторону и приступаем к валянию следующего.

Сферические цветы «Billy Buttons»
Сферические цветы «Billy Buttons»

Все шарики оставляем сохнуть на 24 – 48 часов.

Высохшие шары нанизываем на декоративную проволоку. Стебли некоторых «цветов» нужно слегка согнуть, это придаст ощущение веса цветка, и композиция будет выглядеть естественнее и красивее.

Сферические цветы «Billy Buttons»
Сферические цветы «Billy Buttons»

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