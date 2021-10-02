7 проверенных японских и корейских автомобилей, которые прослужат много лет без проблем

Японский автопром широко известен на весь мир двумя вещами. Первая – отличные двигатели. Вторая – высокий уровень «общего» качества собираемых в стране машин. Много хорошего можно сказать и о южнокорейском автопроме. На сегодняшний день существует достаточно большое число отличных моделей, которые можно смело брать как на первичном, так и на вторичном рынке.
1. Lexus ES 350
Один из лучших представительских авто. /Фото: autoiwc.ru.
Японский седан отличается высоким качеством сборки. Его регулярно хвалят автомобильные эксперты со всего мира. Производится данная линейка машин с 1989 года. Конечно, машина относится к представительскому классу, однако даже в нем не все имеющиеся авто можно назвать действительно качественными.
2. Toyota Camry
Прослужит верой и правдой до 400 тысяч км. /Фото: yandex.ru.
Завсегдатай автомобильных рейтингов. Когда речь заходит о неприхотливых и надежных авто, то одной из первых вспоминают именно Toyota Camry. Главное, что нужно знать о этой машине, так это то, что пробег до 400 тысяч километров в большинстве случаев проходится без капитального ремонта.
3. Subaru Forester
Отличный автомобиль для семьи. /Фото: automobilemag.com.
Если необходимо найти идеальный семейный автомобиль, то стоит обратить свое внимание на Subaru Forester. Одним из важнейших достоинств модели остается ее отличная управляемость и отзывчивость. Водить Forester одно удовольствие, что на шоссе, что в городской черте. Кроме того, машина достаточно вместительная.
4. Kia Rio
Завсегдатай рейтингов. /Фото: yandex.by.
Еще одна машина, которая регулярно попадает в рейтинги лучших. На европейском рынке Kia Rio присутствует с 2000 года и за это время смогла приобрести немалую репутацию. Корейский автомобиль в целом надежен и неприхотлив. Кроме того, у данной машины едва ли не самый высокий показатель безопасности в своем классе.
5. Toyota Tundra
Если хочется попробовать пикап, лучше начать с этого. /Фото: audipiter.ru.
Простой и надежный пикап Toyota Tundra, который присутствует на рынке с 1999 года. Безусловно, среди наших соотечественников автомобили с таким кузовом не пользуются большой популярностью. И очень зря, во всяком случае, в контексте этой машины. Есть сведения о том, что одному водителю удалось проездить на Tundra 1.6 млн км без серьезного ремонта.
6. Honda Accord
Достойный автомобиль по всем параметрам. /Фото: japanesesportcars.com.
Нельзя не вспомнить и про такой знаменитейший японский автомобиль, как Honda Accord. На рынок машина выходит с 1976 года. За это время было произведено более 8 млн экземпляров. Встречается с кузовами хэтчбек, купе и универсал. Одна из тех машин, которая может удовлетворить почти любой спрос.
7. Toyota Prius
Потребляет совсем немного топлива. /Фото: avtonovostidnya.ru.
Наконец, стоит упомянуть про Toyota Prius. Водители любят эту машину за ее неприхотливость, а также весьма скромный расход топлива. Идеальный выбор для ежедневных поездов, в том числе в городской черте.
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