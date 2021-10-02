7 проверенных японских и корейских автомобилей, которые прослужат много лет без проблем

1. Lexus ES 350

Один из лучших представительских авто. /Фото: autoiwc.ru.

2. Toyota Camry

Прослужит верой и правдой до 400 тысяч км. /Фото: yandex.ru.

3. Subaru Forester

Отличный автомобиль для семьи. /Фото: automobilemag.com.

4. Kia Rio

Завсегдатай рейтингов. /Фото: yandex.by.

5. Toyota Tundra

Если хочется попробовать пикап, лучше начать с этого. /Фото: audipiter.ru.

6. Honda Accord

Достойный автомобиль по всем параметрам. /Фото: japanesesportcars.com.

7. Toyota Prius

Потребляет совсем немного топлива. /Фото: avtonovostidnya.ru.