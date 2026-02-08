Как навести порядок в кухонных шкафчиках

Удобная кухня, в которой все лежит на своих местах – это не мечта, а реальность. Главное – с умом подойти к организации пространства внутри шкафчиков. Мы рассказываем, зачем нужно регулировать высоту полок, пользоваться контейнерами и убирать мелкую бытовую технику из шкафчика в ящик. Но это далеко не все лайфхаки, перечисленные в нашей статье.

Лайфхак 1: Отрегулируйте высоту полок

Лайфхак 2: Используйте шкаф под раковиной

Лайфхак 3: Добавьте полку-органайзер

Лайфхак 4: Освободите шкафчики от мелкой бытовой техники

Лайфхак 5: Покупайте только нужное

Лайфхак 6: Задействуйте стены

Лайфхак 7: Пользуйтесь контейнерами

Оптимизируйте хранение на полкахЕсли вы только планируете заказывать кухонный гарнитур, обязательно позаботьтесь о том, чтобы в шкафчиках регулировалась высота полок. Так вы сможете по максимуму использовать вертикальное пространство, избавиться от беспорядка и упростить поиск нужных вещей, которые не будут лежать друг на друге. Если же в шкафчиках стандартная высота полок и нет возможности переставить или снять одну из них, тогда используйте специальные разделители. Они сделают из одной полки две, тем самым увеличив полезное пространство.Храните под мойкой не только мусорное ведроПора забыть про стереотип, что под раковиной можно хранить только мусорное ведро. На самом деле эта зона – настоящее спасение для владельцев маленькой кухни. Если продумать здесь хранение от А до Я, у вас появится еще один вместительный и полезный шкафчик. Здесь можно разместить бытовую химию, инструменты для уборки, вроде скребков, губок и тряпок. Также некоторые хозяйки устанавливают под раковиной специальные органайзеры для овощей (важно, чтобы они были с крышками). Еще один вариант – перенести сюда часть посуды, например, некоторые кастрюли или контейнеры для хранения.Главное, чтобы они не лежали хаотично, а были «ограничены» какими-то разделителями, полками, органайзерами – тогда порядок будет поддерживать гораздо проще.Разместите полку между мебелью или бытовой техникойВ организации кухни важна каждая мелочь, поэтому нужно грамотно подходить к вопросам хранения. Если вы хотите навести порядок в шкафчиках, но при этом не планируете отказываться от банок, чтобы освободить место, возьмите на заметку следующую хитрость. Внимательно осмотрите кухню и проверьте, где есть неиспользуемые промежутки между мебелью. Возможно, между шкафом и холодильником есть свободное пространство, куда получится установить узкую полку-органайзер. Она идеально подойдет для хранения специй, бутылок с растительным маслом и уксусом, подставки с ножами, а также других вещей, которыми вы постоянно пользуетесь по время готовки. Это отличный шанс не только разгрузить шкафчики, но также удобно расположить предметы и продукты первой необходимости.Уберите из шкафчиков технику, которой часто пользуетесьЧтобы освободить место в шкафчиках, необязательно избавляться от банок. Достаточно переложить в другое место мелкую бытовую технику. Блендер, миксер, тостер и другие приборы, которыми вы пользуетесь практически ежедневно, можно убрать в отдельный ящик, где вам легко будет их найти. Туда же опытные хозяйки советуют убирать все насадки и дополнительные приспособления для этих приборов, например, чашу для взбивания миксером с крышкой. Так у вас все будет под рукой.Покупайте только те крупы, которые любитеКазалось бы, банальный совет, но почему-то мы часто его игнорируем. Повышенный кэшбек, бесплатная доставка, если вы заказываете товары на определенную сумму – все это приводит к тому, что на нашей кухне появляется много лишних продуктов. Вспомните, сколько на полке лежит чечевица, которую вы мечтали попробовать? Неделю, месяц, полгода? А теперь в пару к ней вы купили киноа и птитим, которые тоже никогда не ели. В новых продуктах нет ничего плохого – наоборот, разнообразие в питании – это здорово. Но если вы упорно продолжаете есть гречку и игнорируете новые крупы на полке, тогда зачем вообще их покупать? Чтобы занимали место?Повесьте на стену рейлинг и магнитную лентуМы уже говорили о том, что вертикальное хранение на кухне – это маст-хэв. Поэтому оставлять стены пустыми будет настоящим преступлением. Вариантов, как их задействовать, масса. Мы приведем лишь несколько самых популярных:• Магнитная лента на кухонном фартуке. Чтобы ножи не занимали место в ящиках, шкафчиках, на столешнице предлагаем перенести их на ленту. Выберите оптимальную высоту и месторасположение (ближе к раковине или плите), а затем повесьте на нее все ножи, которыми пользуетесь во время готовки.• Рейлинг с крючками. В зависимости от того, где он будет располагаться – над раковиной или над рабочей поверхностью – вы можете повесить на крючки корзинку с губками и моющим средством, кружки, кухонные полотенца, подставку со специями и пр. Также крючки можно адаптировать для хранения часто используемых кастрюль и сковородок.• Открытые полки. Так как их содержимое всегда находится на виду, здесь должны стоять эстетичные емкости, которые вписываются в интерьер. Это может быть посуда, баночки для хранения, емкости со специями, бутылки с растительным маслом и соевым соусом.Пересыпьте все сыпучие продукты в контейнерыЕсли шкафчики на кухне выглядят, как джунгли, в которых невозможно ничего найти, скорее всего, полки заставлены продуктами в заводских упаковках. Картонные и полиэтиленовые пачки – главный враг порядка на кухне. Со временем они деформируются или наполняются воздухом, которого в итоге становится больше, чем самой крупы или макарон.Самый простой вариант решения проблемы – герметичные контейнеры из стекла или пластика. Измерьте высоту своих полок, а затем подберите емкости, подходящие по объему и размерам. Если банки непрозрачные, обязательно используйте стикеры или стираемую ручку, чтобы точно знать, что лежит внутри. Также можно указывать даты покупки круп – это поможет вовремя избавляться от просроченных продуктов.