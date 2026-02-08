Как навести порядок в кухонных шкафчиках

Удобная кухня, в которой все лежит на своих местах – это не мечта, а реальность. Главное – с умом подойти к организации пространства внутри шкафчиков. Мы рассказываем, зачем нужно регулировать высоту полок, пользоваться контейнерами и убирать мелкую бытовую технику из шкафчика в ящик. Но это далеко не все лайфхаки, перечисленные в нашей статье.
Лайфхак 1: Отрегулируйте высоту полок
Оптимизируйте хранение на полках
Если вы только планируете заказывать кухонный гарнитур, обязательно позаботьтесь о том, чтобы в шкафчиках регулировалась высота полок. Так вы сможете по максимуму использовать вертикальное пространство, избавиться от беспорядка и упростить поиск нужных вещей, которые не будут лежать друг на друге. Если же в шкафчиках стандартная высота полок и нет возможности переставить или снять одну из них, тогда используйте специальные разделители. Они сделают из одной полки две, тем самым увеличив полезное пространство.
Лайфхак 2: Используйте шкаф под раковиной
Храните под мойкой не только мусорное ведро
Пора забыть про стереотип, что под раковиной можно хранить только мусорное ведро. На самом деле эта зона – настоящее спасение для владельцев маленькой кухни. Если продумать здесь хранение от А до Я, у вас появится еще один вместительный и полезный шкафчик. Здесь можно разместить бытовую химию, инструменты для уборки, вроде скребков, губок и тряпок. Также некоторые хозяйки устанавливают под раковиной специальные органайзеры для овощей (важно, чтобы они были с крышками). Еще один вариант – перенести сюда часть посуды, например, некоторые кастрюли или контейнеры для хранения.
Лайфхак 3: Добавьте полку-органайзер
Разместите полку между мебелью или бытовой техникой
В организации кухни важна каждая мелочь, поэтому нужно грамотно подходить к вопросам хранения. Если вы хотите навести порядок в шкафчиках, но при этом не планируете отказываться от банок, чтобы освободить место, возьмите на заметку следующую хитрость. Внимательно осмотрите кухню и проверьте, где есть неиспользуемые промежутки между мебелью. Возможно, между шкафом и холодильником есть свободное пространство, куда получится установить узкую полку-органайзер. Она идеально подойдет для хранения специй, бутылок с растительным маслом и уксусом, подставки с ножами, а также других вещей, которыми вы постоянно пользуетесь по время готовки. Это отличный шанс не только разгрузить шкафчики, но также удобно расположить предметы и продукты первой необходимости.
Лайфхак 4: Освободите шкафчики от мелкой бытовой техники
Уберите из шкафчиков технику, которой часто пользуетесь
Чтобы освободить место в шкафчиках, необязательно избавляться от банок. Достаточно переложить в другое место мелкую бытовую технику. Блендер, миксер, тостер и другие приборы, которыми вы пользуетесь практически ежедневно, можно убрать в отдельный ящик, где вам легко будет их найти. Туда же опытные хозяйки советуют убирать все насадки и дополнительные приспособления для этих приборов, например, чашу для взбивания миксером с крышкой. Так у вас все будет под рукой.
Лайфхак 5: Покупайте только нужное
Покупайте только те крупы, которые любите
Казалось бы, банальный совет, но почему-то мы часто его игнорируем. Повышенный кэшбек, бесплатная доставка, если вы заказываете товары на определенную сумму – все это приводит к тому, что на нашей кухне появляется много лишних продуктов. Вспомните, сколько на полке лежит чечевица, которую вы мечтали попробовать? Неделю, месяц, полгода? А теперь в пару к ней вы купили киноа и птитим, которые тоже никогда не ели. В новых продуктах нет ничего плохого – наоборот, разнообразие в питании – это здорово. Но если вы упорно продолжаете есть гречку и игнорируете новые крупы на полке, тогда зачем вообще их покупать? Чтобы занимали место?
Лайфхак 6: Задействуйте стены
Повесьте на стену рейлинг и магнитную ленту
Мы уже говорили о том, что вертикальное хранение на кухне – это маст-хэв. Поэтому оставлять стены пустыми будет настоящим преступлением. Вариантов, как их задействовать, масса. Мы приведем лишь несколько самых популярных:
• Магнитная лента на кухонном фартуке. Чтобы ножи не занимали место в ящиках, шкафчиках, на столешнице предлагаем перенести их на ленту. Выберите оптимальную высоту и месторасположение (ближе к раковине или плите), а затем повесьте на нее все ножи, которыми пользуетесь во время готовки.
• Рейлинг с крючками. В зависимости от того, где он будет располагаться – над раковиной или над рабочей поверхностью – вы можете повесить на крючки корзинку с губками и моющим средством, кружки, кухонные полотенца, подставку со специями и пр. Также крючки можно адаптировать для хранения часто используемых кастрюль и сковородок.
• Открытые полки. Так как их содержимое всегда находится на виду, здесь должны стоять эстетичные емкости, которые вписываются в интерьер. Это может быть посуда, баночки для хранения, емкости со специями, бутылки с растительным маслом и соевым соусом.
Лайфхак 7: Пользуйтесь контейнерами
Пересыпьте все сыпучие продукты в контейнеры
Если шкафчики на кухне выглядят, как джунгли, в которых невозможно ничего найти, скорее всего, полки заставлены продуктами в заводских упаковках. Картонные и полиэтиленовые пачки – главный враг порядка на кухне. Со временем они деформируются или наполняются воздухом, которого в итоге становится больше, чем самой крупы или макарон.
Самый простой вариант решения проблемы – герметичные контейнеры из стекла или пластика. Измерьте высоту своих полок, а затем подберите емкости, подходящие по объему и размерам. Если банки непрозрачные, обязательно используйте стикеры или стираемую ручку, чтобы точно знать, что лежит внутри. Также можно указывать даты покупки круп – это поможет вовремя избавляться от просроченных продуктов.
Свежие комментарии