Блюда, которые можно приготовить из переспевших бананов

Купили на рынке бананы, а на следующий день заметили, что они стремительно начали чернеть? Если вы не фанат перезревших фруктов, предлагаем сделать из них что-нибудь вкусное, побаловать себя и членов семьи. Мы делимся простыми рецептами, которые сможет повторить даже новичок на кухне.



Рецепт 1: Банановый кекс

Рецепт 2: ПП-брауни

Рецепт 3: Шарлотка

Рецепт 4: Ленивая овсянка

Рецепт 5: Смузи

Банановый кекс не только вкусный, но и полезный.Для приготовления кекса вам понадобятся следующие ингредиенты: 3 больших банана, 110 граммов сливочного масла, 180 граммов сахара (можно использовать сахарозаменитель), два яйца, 210 граммов муки, одна чайная ложка разрыхлителя, половина чайной ложки соды и 100 граммов темного шоколада.Итак, для начала возьмите разделочною доску или плоскую тарелку и разомните в ней бананы. Превращать фрукты в пюре не нужно, пусть останутся небольшие кусочки – они добавят готовому кексу интересную текстуру. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане и добавьте к бананам.Вбейте яйца, хорошо перемешайте, а затем перейдите к сухим ингредиентам. Добавьте сахар, муку, разрыхлитель, соду (при желании можно положить ароматные специи, вроде молотой корицы или гвоздики). Шоколад порубите ножом на небольшие кусочки и отправьте в тесто.Разогрейте духовку до 175 градусов, тесто перелейте в круглую или квадратную форму и отправьте кекс выпекаться примерно на 50 минут. Готовность лучше проверять спичкой, зубочисткой или деревянной шпажкой – она должна выйти из теста сухой.Брауни можно покрыть глазурью.Придерживаетесь правильного питания или пытаетесь сбросить вес? Тогда ПП-брауни без сахара и муки станет отличным вариантом десерта.Для приготовления вам понадобится: два банана, одно яйцо, 50 граммов какао, одна плитка шоколада без сахара, разрыхлитель.Разомните бананы вилкой или положите их в чашу блендера. Измельчите, добавьте яйца, какао и разрыхлитель. Хорошо все перемешайте, чтобы тесто стало однородным. После этого перелейте в форму и отправьте в духовку, разогретую до 175 градусов примерно на 30 минут. Конкретное время приготовления будет зависеть непосредственно от вашей духовки – одни приборы выпекают чуть быстрее, другие – чуть медленнее.Пока брауни будет готовиться, растопите шоколад. Удобнее всего это делать на водяной бане. Налейте в маленькую кастрюлю 100 миллилитров воды, поставьте на плиту и дождитесь закипания. Поломайте шоколад на небольшие кусочки, положите в металлическую миску и поставьте на кастрюлю с кипящей водой. Постоянно помешивая, растопите шоколад, а затем полейте им готовый горячий брауни. Приятного аппетита!Оригинальная версия классической шарлотки.Если классический рецепт шарлотки для вас слишком калорийный, предлагаем заменить некоторые традиционные компоненты бананами. Вот увидите – результат получится ничуть не хуже!Для приготовления вам понадобится: три яблока, один банана, 200 граммов сахара (можно использовать сахарозаменитель), 90 граммов муки, одна чайная ложка разрыхлителя, два яйца, 40 миллилитров молока, 20 граммов сливочного масла и одна столовая ложка лимонного сока.На первом этапе нужно приготовить начинку. Очистите яблоки от кожуры, нарежьте средними кубиками и отправьте на хорошо разогретую сковороду. Всыпьте 100 граммов сахара, хорошо перемешайте и карамелизируйте пять минут до золотистого цвета. Если яблоки пристают, добавьте несколько столовых ложек воды.Банан разомните вилкой, добавьте оставшийся сахар, лимонный сок, яйца и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, а в конце добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Тесто должно получится не слишком густым и однородным.Выложите яблоки в форму для запекания, залейте начинку тестом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Через 30 минут посмотрите на шарлотку – если верх начал подгорать, а внутри пирог еще не до конца пропекся, накройте форму фольгой или пергаментом.Овсянку можно готовить разными способамиНаверное, все уже видели в интернете рецепты ленивой овсянки, которая «сама» готовится в холодильнике. Существует множество разновидностей этого блюда, но практически все из них включают ряженку или греческий йогурт. Предлагаем сделать другую вариацию овсянки, с бананом в основе.Для приготовления блюда вам понадобится: 50 граммов овсянки, один банан, 50 миллилитров молока, кокосовая стружка и сироп, карамель или сгущенка для украшения.Приготовления будущего завтрака или перекуса занимает ровно пять минут. Банан нужно поломать на кусочки, положить в чашу блендера, залить их молоком и хорошо взбить, чтобы получилась однородная жидкость. Овсянку насыпьте в небольшой контейнер или стакан, залейте бананово-молочной смесью, хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на ночь.Утром посыпьте готовую овсянку кокосовой стружкой, полейте сиропом или сгущенкой. Также по желанию можно украсить фруктами или ягодами. Вуаля – вкусный, питательный завтрак, который приготовился за ночь практически без вашего участия.Банановый смузи очень питательный.Переспевшие бананы – отличная основа для смузи. Если вы любите этот напиток, предлагаем сделать быстрый и легкий перекус, который по питательности смело сможет заменить даже кашу. Вам понадобится: 250 миллилитров натурального йогурта, один банан, четыре финика, половина чайной ложки молотой корицы.Нарежьте банан произвольными кусочками и положите в чашу блендера вместе с финиками без косточек. Далее залейте йогурт, всыпьте корицу и нажмите кнопку «Пуск». Когда масса станет однородной, разлейте ее по стаканам. По желанию можно украсить ягодами или листочком мяты.